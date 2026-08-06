Relevan a titular de la Guardia Nacional en Tamaulipas

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    Relevan a titular de la Guardia Nacional en Tamaulipas
    El cambio ocurre en medio del aseguramiento de dos “centros de procesamiento ilícito de combustible”, hace días en Reynosa. Cortesía

El General Mauricio Cansino Báez asumió de forma interina como nuevo titular de la Coordinación en la entidad

CD VICTORIA, TAMPS.- El General Mauricio Cansino Báez asumió de forma interina como nuevo titular de la Coordinación de la Guardia Nacional en Tamaulipas, en medio del aseguramiento de dos “centros de procesamiento ilícito de combustible”, hace días en Reynosa.

Cansino releva en el cargo al comisario Jesús Adolfo Amparán Hernández, quien rindió protesta en julio de 2025, por lo que permaneció en el cargo un año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernestina-godoy-detalla-pruebas-contra-angel-aguirre-por-desaparicion-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-FB22676443

Sin que se conozcan los detalles, Cansino asumió la coordinación de la Guardia Nacional de forma interina en Tamaulipas a partir del primero de agosto pasado.

Antes se desempeñó como Comandante del 85 Batallón de Infantería 5 de mayo, en Durango; del Cuarto Batallón de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México; y de la Guarnición de Ciudad Juárez, Chihuahua.

TOMA PROTESTA ANTE EL GOBERNADOR

Originario de la Ciudad de México, ascendió a General Brigadier en noviembre de 2025 y ha participado en cursos nacionales de contraterrorismo y de armas de destrucción masiva.

Tomó protesta ante el General Andrés Ojeda Ramírez, coordinador interino de la Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-grupo-armado-vinculado-a-ejecuciones-en-tabasco-NB22677039

Al evento realizado en las instalaciones de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Ciudad Victoria, acudió el gobernador Américo Villarreal.

”Estamos muy agradecidos, muy reconocidos por su presencia y participación en todas las actividades de seguridad de nuestra entidad, y que también cada vez, a través de sus programas de fortalecimiento e integración a nuestra sociedad, se siga generando esta confianza y esta forma de denuncia, que es lo que nosotros esperamos tener cada vez de nuestra ciudadanía, para mantener este Estado de derecho”, expresó el mandatario tamaulipeco.

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