Reporta gobierno de Nuevo León una disminución de 47% en homicidios

MONTERREY, NL.- El gobierno de Nuevo León cerró en 26 homicidios su estadística delictiva de julio, con lo que el acumulado en los primeros siete meses del año es 47 por ciento menor al mismo periodo del año anterior. Según las cifras del estado, mientras en el periodo enero- julio del año pasado se registraron 471 asesinatos, este año la cifra disminuyó a 251, lo que arroja una tasa de 3.85 casos por cada 10 mil habitantes.

Estas cifras, sin embargo, excluyen 96 muertes violentas más recopiladas por el diario “El Norte” e incluyen a personas supuestamente abatidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

CIFRAS EXCLUYEN ABATIDOS Ni el gobierno estatal ni la Fiscalía tienen un registro oficial de personas “neutralizadas”, pero sus reportes sí precisan que no están contabilizadas en sus informes de incidencia delictiva. Contando los supuestos abatidos, incluyendo cinco reportados ayer, julio cerró con 33 muertes violentas, es decir, siete más que el conteo oficial.

“Al cierre del mes de julio de este 2026, el Estado cerró con 26 homicidios dolosos”, informó el Gobierno en un comunicado. “Nuevo León registró su mejor indicador para un mes de julio en los últimos 20 años en el conteo de homicidios por cada 100 mil habitantes”, añade.

CAMBIO DE ESTRATEGIA CONTRA EL CRIMEN La disminución en los hechos violentos coincide con el cambio de estrategia nacional contra el crimen implementado por la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta el mes pasado reportaba una caída de 58 por ciento en el promedio diario de este tipo de delitos en comparación con septiembre del 2024, último mes de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Nuevo León, en ese 2024, el tercer año de la Administración del emecista Samuel García, se registraron mil 599 muertes violentas, la cifra más alta desde el 2011, que fue el peor año de la denominada narcoguerra en el sexenio de Felipe Calderón.