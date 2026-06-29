Votará Congreso de Nuevo León por reducción de edad para gobernador

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México
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    Votará Congreso de Nuevo León por reducción de edad para gobernador
    Se quiere reducir a 28 años la edad mínima para ser gobernador y a 18 años ser Alcalde o Diputado local. Cortesía

Hoy se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales y en el Pleno, la segunda vuelta de una reforma a la Constitución local

MONTERREY, NL.- En medio de denuncias de un eventual “boicot” de Morena - hechas públicas por el Diputado morenista Jesús Elizondo, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la 4T, y Alberto Anaya, líder nacional del PT-, hoy se estaría votando en la Comisión de Puntos Constitucionales y en el Pleno, la segunda vuelta de una reforma a la Constitución local para reducir a 28 años la edad para ser gobernador y a 18 años ser Alcalde o Diputado local.

Ayer, en una carta dirigida a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, Elizondo acusó que estaban ejerciendo presión sobre los legisladores de ese partido para que no avalaran la reforma, que le permitiría a él seguir participando por la candidatura de la 4T a la gubernatura, en un acto que implicaba ir contra las juventudes.

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En la carta pública, Elizondo dice que buscan que los morenistas, que votaron a favor de la reforma en primera vuelta, ahora voten en contra o no asistan a la sesión para que no voten, o podrían ser expulsados.

SE APROBARÍA SIN EL VOTO DE MORENA

Esa reforma, sin embargo, aún sin el voto de los legisladores de Morena, podría aprobarse con el del resto de las bancadas.

“Varios legisladores del partido me han comentado que se estaría bajando una instrucción para votar en contra de la reforma o no asistir a la sesión. No quiero creerlo. Pero si fuera cierto, tendríamos que decirlo con claridad: el miedo no puede ser lo que defina el voto de un movimiento que nació, justamente, para perderle el miedo al poder”, expuso Elizondo en la carta.

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“Estoy seguro de que, de ser cierto, usted no lo sabe ni lo avala. Porque eso no sería disciplina: sería usar la estructura del movimiento para cerrarle la puerta a los jóvenes y a todo el que piensa distinto... La soberbia de quienes, escudados en su nombre y buscando intereses de grupo, hoy operan en el CEN a sus espaldas y de espaldas a la gente, se ve en sus métodos: descartan candidatos, convocan con trucos y candados con destinatario, y acusan sin pruebas o con pruebas fabricadas en medios. Eso no se lee como fuerza: se lee como desesperación”.

DENUNCIAN INTENTO DE BOICOT

También Anaya denunció el intento de boicot a la reforma y dijo esperar que no fuera cierto, porque sería algo muy grave.

Hoy, grupos de jóvenes que han insistido en la reforma se manifestarán en el Congreso minutos antes de las 12:00 horas cuando sesione la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Al término de ésta, habrá sesión de la Permanente para citar al Pleno a un extraordinario y votar la segunda vuelta de la reforma.

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