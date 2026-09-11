Tren Maya de carga comenzará a operar en el primer semestre de 2027: Sheinbaum

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Tren Maya comenzará a prestar el servicio de carga durante el primer semestre de 2027, como parte de los proyectos ferroviarios que desarrolla el gobierno en el sureste del país. La mandataria agregó que la Línea K del Corredor Interoceánico, que llegará hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, deberá quedar concluida durante el primer trimestre del próximo año.

“El Tren Maya de carga estará funcionando en el primer semestre de 2027”, afirmó. Sheinbaum también reportó avances en la carretera Palenque-Ocosingo, que posteriormente deberá extenderse hasta San Cristóbal de las Casas, y estimó que el tramo actualmente en construcción podría quedar terminado hacia finales de 2027

SE INVIERTEN 8 MMDP EN EL PROYECTO Detalló que la obra representa una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos y que se requerirá una cantidad similar para concluir al menos hasta Ocosingo. Señaló que alrededor de 15 empresas trabajan simultáneamente en igual número de frentes para acelerar la construcción de la carretera.

El Gobierno busca articular los proyectos carreteros y ferroviarios que se desarrollan en Chiapas con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, cuya Línea K comunicará Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. El arranque del transporte de mercancías se dará mientras el Tren Maya mantiene pendiente el objetivo de alcanzar rentabilidad. En su Programa Institucional 2025-2030, la propia empresa reconoce como una de sus prioridades asegurarla mediante los servicios de pasajeros, carga y actividades comerciales.