Señala FGR a Gilda Lozoya como un importante ‘eslabón’ en caso Agronitrogenados

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) considera que Gilda Susana Lozoya Austin fue un “eslabón” con un peso específico para que su hermano Emilio Lozoya cobrara un soborno de 3.5 millones de dólares y, al llegar a la dirección de Pemex, comprara con sobreprecio la planta “chatarra” de Agronitrogenados, informaron fuentes federales. En la teoría del caso de la FGR, se considera que la mujer fue parte de la supuesta maniobra con la que su hermano pretendió enmascarar el pago “corrupto” que presuntamente recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) entonces propiedad de Alonso Ancira.

“Como se puede apreciar, se está en presencia de maniobras claramente destinadas a enmascarar un pago corrupto, el cual fue el aliciente económico que condujo causalmente a la maquinación de una compra definitivamente fraudulenta con la que se ocasionó un grave daño al patrimonio del erario federal”, afirmaron fuentes federales. “Sin duda, Gilda Lozoya fue un eslabón de peso específico para que se cumpliera el objetivo criminal concebido por su hermano”. MAÑANA COMPARECERÁ EN AUDIENCIA Este martes Gilda Lozoya comparecerá en una audiencia donde una juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte determinará si la vincula o no a proceso por lavado de dinero por este asunto relacionado con el supuesto soborno que habría recibido su hermano por la compra que hizo Pemex de la planta de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz. La FGR presume que Emilio Lozoya, con pleno conocimiento de que sería director de Pemex y previo a asumir el cargo, pactó con Ancira, entonces dueño de AHMSA, que la petrolera le compraría la planta citada, a cambio de un soborno de 3.5 millones de dólares.

La operación se concretó en el 2013 y Pemex pagaría a la siderúrgica 275 millones de dólares, una suma que las autoridades consideraron “inflada”. El monto habría sido cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de AHMSA a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos (UBS) a favor de Tochos Holding Limited, constituida como una empresa fachada de Lozoya en Islas Vírgenes. RESPONSABLE DE TRANSFERIR RECURSOS El ex director de Pemex era el titular del derecho de disposición de la cuenta, sin embargo, para ocultar el origen de los recursos, la FGR supone que hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda. La hermana, según información que la Fiscalía señaló en la audiencia, fue la responsable de transferir los recursos para pagar la casa que Emilio adquirió en Lomas de Bezares en 38 millones de pesos.

La FGR consiguió recientemente que la justifica federal ordenara transferir la propiedad de este inmueble a la Federación, mediante una sentencia dictada en una demanda de extinción de dominio.

“La planta se encontraba en condiciones deplorables. No obstante lo cual, gracias a las maniobras realizadas por Lozoya al interior de Pemex, el bien fue adquirido a un precio escandalosamente superior al valor real que tenía al momento de la celebración del contrato de compra venta”, dijeron fuentes federales. “En reconocimiento a la excesiva onerosidad del sobreprecio, Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio desglosado en tres parcialidades, de las cuales cubrió dos de ellas”.

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