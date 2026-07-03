Resolverán el martes proceso contra hermana de Lozoya

CDMX.- Por solicitud de la imputada, una juez federal acordó esta tarde resolver para el próximo martes a partir de las 9:00 horas si vincula o no a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por el supuesto lavado de 3.4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados. Nora Ileana García Peralta, juez de elección popular del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, duplicó el plazo legal para definir la situación jurídica de la hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

“Pido que (su determinación) sea en 144 horas, que sea lunes o martes”, pidió Gilda Susana Lozoya Austin en la sala de audiencias.

A DEBATE PRISIÓN PREVENTIVA La juzgadora decretó a las 14:29 horas un receso de una hora para que la defensa entregue a los fiscales federales una copia de una suspensión provisional que le notificaron esta mañana en favor de la imputada, contra cualquier orden de aprehensión o acto privativo de la libertad. En el descanso, los fiscales revisarán el documento. Una vez que se reanude la audiencia, se llevará a cabo el debate para que la juez García Peralta resuelva si le dicta la prisión preventiva justificada o cualquier otra medida cautelar como la libertad provisional.

El receso en parte se decretó por la discusión sobre dicha suspensión provisional que la defensa dijo que le concedieron a Gilda Susana. Aún sin entrar a un debate sobre las medidas cautelares, las partes discutieron sobre la pertinencia de dicho documento. La FGR, por ejemplo, le dijo a la juzgadora que esa suspensión provisional no podía tomarla en cuenta porque ni ella ni el Centro de Justicia han sido notificados de dicha determinación. SUSPENSIÓN SIN EFECTO REAL Además, tras leer la resolución, los fiscales puntualizaron que la suspensión no tenía ningún efecto real porque sólo protegía a la imputada de su captura, la cual ya es un acto consumado. Los fiscales advirtieron al abogado Alejandro Rojas Pruneda que podían iniciar una investigación por un delito de violación a la Ley de Amparo, en caso de se comprobara que manifestó hechos falsos en la demanda para obtener la suspensión.

Por ello, pidieron al litigante que les entregara no sólo la copia de la suspensión, sino el acuse de recibo de la solicitud de su amparo, para verificar el día y la hora en la que pidió. En la lectura de la suspensión, no se menciona que Gilda Susana Lozoya Austin estuviera detenida al momento de tramitarse la demanda de amparo.

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