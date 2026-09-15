Asesinan a Emerson Rey, creador de contenido, y a su padre en la Costa Grande de Guerrero

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    Asesinan a Emerson Rey, creador de contenido, y a su padre en la Costa Grande de Guerrero
    Emerson Rey y su padre fueron hallados tirados muertos sobre la calle Niños Héroes la tarde del lunes. Cortesía
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Emerson Rey se dedicaba a difundir contenidos relacionados con actividades sociales y deportivas en la región

CHILPANCINGO, GRO.- Un creador de contenido y su padre fueron asesinados a balazos en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan, en la región de la Costa Grande de Guerrero.

Emerson Rey y su padre fueron hallados tirados muertos sobre la calle Niños Héroes la tarde de ayer lunes.

Michael, hermano de Emerson, llegó al sitio y realizó una transmisión en vivo en redes sociales urgiendo una ambulancia para el traslado de sus dos familiares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ovidio-guzman-lopez-el-raton-extraditado-un-15-de-septiembre-cumple-tres-anos-cooperando-con-eu-BF23513736

De acuerdo con Michael, su hermano y su papá recién habían llegado a Tenexpa tras acudir a una Agencia del Ministerio Público cuando fueron atacados a balazos por hombres armados.

Los agresores se llevaron la motocicleta en la que viajaban Emerson y su padre, contó Michael.

HERMANO DE EMERSON SEÑALÓ A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL DOBLE CRIMEN

En la transmisión, Michael acusó a Ignacio y Mirna Navarrete, al parecer hermanos, de ser los responsables del asesinato de sus familiares.

Emerson Rey se dedicaba a difundir contenidos relacionados con actividades sociales y deportivas en la región.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designa-morena-a-cercano-a-mara-lezama-en-quintana-roo-OF23512408

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que confirmó el asesinato del padre e hijo en Tenexpa.

En otros hechos de violencia registrados en Guerrero, en Acapulco fueron asesinados a balazos cinco hombres, incluido un taxista, en diferentes colonias.

En Azoyú, en la región de la Costa Chica, fue ejecutada una mujer cuando salía de una escuela a donde fue a recoger a su hija.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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