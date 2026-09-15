Asesinan a Emerson Rey, creador de contenido, y a su padre en la Costa Grande de Guerrero

CHILPANCINGO, GRO.- Un creador de contenido y su padre fueron asesinados a balazos en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Emerson Rey y su padre fueron hallados tirados muertos sobre la calle Niños Héroes la tarde de ayer lunes. Michael, hermano de Emerson, llegó al sitio y realizó una transmisión en vivo en redes sociales urgiendo una ambulancia para el traslado de sus dos familiares.

De acuerdo con Michael, su hermano y su papá recién habían llegado a Tenexpa tras acudir a una Agencia del Ministerio Público cuando fueron atacados a balazos por hombres armados. Los agresores se llevaron la motocicleta en la que viajaban Emerson y su padre, contó Michael.

HERMANO DE EMERSON SEÑALÓ A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL DOBLE CRIMEN En la transmisión, Michael acusó a Ignacio y Mirna Navarrete, al parecer hermanos, de ser los responsables del asesinato de sus familiares. Emerson Rey se dedicaba a difundir contenidos relacionados con actividades sociales y deportivas en la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que confirmó el asesinato del padre e hijo en Tenexpa. En otros hechos de violencia registrados en Guerrero, en Acapulco fueron asesinados a balazos cinco hombres, incluido un taxista, en diferentes colonias. En Azoyú, en la región de la Costa Chica, fue ejecutada una mujer cuando salía de una escuela a donde fue a recoger a su hija.