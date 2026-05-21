Ve Sheinbaum interés económico en protestas de productores de maíz

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    Ve Sheinbaum interés económico en protestas de productores de maíz
    La Mandataria sostuvo que la mayoría de los productores aceptó el convenio alcanzado tras meses de negociaciones. Cuartoscuro

Consideró que algunos de los grupos rechazan las condiciones porque buscan respaldos para sus propias organizaciones

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que detrás de una parte de las protestas de productores de maíz existe el interés de organizaciones por recibir apoyos económicos.

La mandataria sostuvo que la mayoría de los productores aceptó el convenio alcanzado tras meses de negociaciones, y consideró que algunos de los grupos que mantienen movilizaciones rechazan las condiciones porque buscan respaldos para sus propias organizaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-sheinbaum-nexo-del-narco-con-eleccion-en-morelos-en-2024-BP20858393

“Muchos de ellos quieren que se apoye a su organización y lo que nosotros no apoyamos organizaciones, apoyamos de manera directa al productor porque se presta mucha corrupción”, acusó.

DEFIENDE ACUERDO FIRMADO

Sheinbaum afirmó que algunas de las personas que participaron el miércoles en movilizaciones y bloqueos estuvieron presentes durante las mesas de negociación realizadas por el Gobierno federal.

“Bueno, algunas de las personas que se manifestaron ayer estuvieron en todas las reuniones, pero dicen que no, bueno sí la gran mayoría todos llegamos a este acuerdo y hay un porcentaje de productores de maíz, de plano no quieren firmar”, cuestionó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-federal-admite-fallas-en-filtros-para-la-eleccion-judicial-FP20854155

También defendió el acuerdo firmado el mismo miércoles con productores de maíz y empresas compradoras para enfrentar la caída del precio internacional del grano, situación que, dijo, ha colocado en crisis principalmente a medianos productores de maíz híbrido.

¿QUÉ ESTABLECE EL CONVENIO?

Explicó que el convenio establece que las empresas compradoras deberán adquirir primero la producción nacional antes de importar maíz y pagar un monto superior al precio internacional de referencia.

“¿A qué otra cosa se comprometen? A que tengan acuerdos con los productores de maíz cuando se va a sembrar el maíz para qué ya quién produce sepa a quién se lo va a vender organizados por la Secretaría de Agricultura”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avalan-periodo-extraordinario-para-aplazar-a-2028-la-eleccion-judicial-CP20857858

Sheinbaum aseguró que encabezó personalmente reuniones con productores agrícolas, empresas semilleras, comercializadores, vendedores de fertilizantes y compradores de maíz para construir el acuerdo.

FUNCIONARIOS FEDERALES REALIZAN RECORRIDOS

Sostuvo que funcionarios federales realizaron recorridos en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Campeche para integrar un padrón de pequeños y medianos productores que serán incorporados al programa.

“Parece algo muy sencillo, muy trivial, costó mucho trabajo, el equipo se fue a Sinaloa, a Chihuahua, a Guanajuato, a Michoacán, a Campeche para llegar a todos estos acuerdos”, sostuvo.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo con productores agrícolas y transportistas que reclaman mayor seguridad en carreteras.

La Mandataria informó que la Guardia Nacional mantiene reuniones con transportistas para definir mecanismos de acompañamiento y atención inmediata en caso de asaltos en distintos tramos carreteros del país.

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