Riva Palacio: Se desgasta el discurso anticorrupción de la 4T; encuestas reprueban a Sheinbaum y Brugada

“Están pagando los negativos de la rampante corrupción en la que incurrió su círculo más íntimo, cuyos números van creciendo casi mes con mes. Más del 80 por ciento de las personas encuestadas reprobó su lucha contra la corrupción” , refiere.

Riva Palacio señala que se trata de una paradoja, pues dos figuras fundadoras del movimiento de Andrés Manuel López Obrador –que llegó al poder denunciando la corrupción del PRI y del PAN– enfrentan hoy un creciente rechazo ciudadano por los escándalos de corrupción que involucran a personas del círculo íntimo del obradorismo.

TE PUEDE INTERESAR: La corrupción, un cáncer de la 4T

De acuerdo con su columna publicada este martes, ambas mandatarias aparecen reprobadas en el combate a la corrupción en las más recientes encuestas de El Financiero, lo que marca un desgaste profundo en una de las banderas centrales del movimiento obradorista.

CDMX.- El discurso anticorrupción que llevó a Morena al poder comienza a mostrar signos de agotamiento , asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, y las primeras en resentirlo son la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada .

SE AGOTA LA NARRATIVA DE LA ‘HONESTIDAD VALIENTE’ DE OBRADOR

Durante años, expone Riva Palacio, Morena repitió como “mantra” el concepto de la “honestidad valiente”, que López Obrador adjudicó como selló de identidad para su movimiento, bajo la promesa de erradicar de raíz los vicios del pasado porque, decía el tabasqueño, “nosotros no somos iguales”.

Sin embargo, según el editorialista, esa narrativa que usaron como “escudo” ya no está funcionando porque “tiene demasiadas grietas” por donde “se escapa el olor rancio de los mismos vicios que prometieron erradicar”: contratos irregulares, uso político de programas sociales, lujos del gobierno, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

El columnista asevera que la corrupción no puede desaparecer con discursos, sino con instituciones fuertes y vigilancia ciudadana, pero estas fueron justamente debilitadas por los propios integrantes del movimiento obradorista “para que nunca marcaran sus faltas”.

“Lo más inquietante no es que haya corrupción, sino la impunidad garantizada desde la cúpula. Los viejos priistas fueron maestros del cinismo, pero al menos tenían claro que la corrupción era un delito que se debía esconder. Morena, en cambio, la convirtió en una virtud revolucionaria”, señala.

EL DESPLOME DE LA CREDIBILIDAD

Si bien Sheinbaum y Brugada mantiene una aprobación alta del 70 y 67 por ciento, respectivamente, para Riva Palacio las últimas encuestas de El Financiero muestran un deterioro en la credibilidad ciudadana respecto al combate de la corrupción por parte de la Presidenta y la jefa de Gobierno:

Claudia Sheinbaum:

- Marzo: 60% decía que no combatía la corrupción contra 29% que aprobaba sus esfuerzos

- Julio: 66% la reprobaba y apenas el 25 por ciento consideraba buena su política.

- Noviembre: 80% considera la corrupción un problema central y sólo 12% cree que la está combatiendo.

Clara Brugada:

- Marzo: 64% veía déficit en combate a la corrupción, contra el 24% que la respaldaba.

- Julio: 78% decía que no la estaba combatiendo, contra 16% que seguían apoyándola.

- Noviembre: 83% considera que no lucha contra el fenómeno, y apenas el 10% opina lo contrario.

Como referencia, Riva Palacio recuerda que cuando Sheinbaum dejó la jefatura de Gobierno, sólo el 2.8 por ciento de los encuestados mencionaba la corrupción como un problema: “Hoy es totalmente diferente”.