/ 2 diciembre 2025
    Sheinbaum acusa guerra de bots y pide a las juventudes desconectarse del celular y ver ‘otra vida’
    Reiteró que su gobierno mantendrá una comunicación directa con la ciudadanía y continuará impulsando el diálogo público a través de distintos espacios y plataformas. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Presidenta advirtió una ofensiva digital con cuentas presuntamente adquiridas y contenido manipulado, al tiempo que llamó a las juventudes a desconectarse de las pantallas

CDMX.- Al insistir en que existe una campaña en redes sociales en contra de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las juventudes a no permanecer todo el día frente al teléfono celular, al señalar que “hay otra vida” más allá de las pantallas.

Durante su conferencia matutina de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria expresó que el uso excesivo de dispositivos móviles limita la convivencia social y la experiencia fuera del entorno digital.

“Hay que hacer el llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día, hay otra vida fuera del celular”, sostuvo la titular del Ejecutivo ante medios de comunicación.

En el mismo mensaje, Sheinbaum advirtió que en los próximos días se presentará un análisis de las cuentas que lanzan ataques contra su administración, al señalar que varias de ellas fueron compradas para modificar su línea de contenido.

La presidenta acusó que perfiles que anteriormente abordaban temas como ciencia o maquillaje ahora difunden mensajes políticos críticos contra su gobierno, tras haber sido presuntamente utilizados con otros fines.

“Empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial”, dijo la mandataria al advertir la presencia de bots y de una operación que, aseguró, requiere mucho dinero.

Sheinbaum subrayó que estas prácticas buscan distorsionar la conversación pública en plataformas digitales y generar una percepción negativa de su gobierno, mediante la difusión masiva de contenidos manipulados.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que su administración documentará estos casos y hará públicos los resultados del análisis de las redes utilizadas en la presunta campaña digital. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

