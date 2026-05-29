Meta de empresarios es innovar en tiempos de crisis

¿Les platico? ¡Arre! Reconocido dentro y fuera de México por haberse enfrentado -y roto- el monopolio de las telecomunicaciones, Gustavo ofrece en Sinaloa su ponencia: “El Camino de las Leyendas”.

Pocos en el mundo pueden jactarse de haberle ganado un pleito legal a Carlos Slim. Gustavo lo hizo, basado en la legalidad de sus argumentaciones, con valentía, arrojo y mucha creatividad. En el mensaje que dio a los industriales de Mazatlán abarcó las facetas más importantes de su vida empresarial, aunque también se dio tiempo para platicar de flashazos de su vida en familia.

Provocó ojos humedecidos cuando compartió los difíciles momentos que atravesó, al estar a punto de sacar a sus hijos del colegio privado donde estudiaban, debido a un fracaso -del cual se repuso, claro- que lo dejó prácticamente en la ruina. En esa anécdota destaca la invaluable ayuda de un misionero lasallista que le tendió la mano justo cuando más lo necesitaba. Con ”Persistencia Vs. Terquedad” salió airoso.

Este es precisamente el título de uno de sus libros, donde comparte el aprendizaje que le dejaron las caídas y cómo se recuperó para convertirse en uno de los líderes mundiales de la fibra óptica. Ese libro e ”Inanis et vacua” han sido presentados por personalidades de la talla de Armando Fuentes Aguirre “Catón” y Beatriz Pagés Rebollar, directora de la Revista ¡SIEMPRE!

Sin más preámbulo, este es su mensaje íntegro: “Me invitaron, sin saber lo que hacían, a presentar esta plática, y yo, sin saber en lo que me metía, acepté; ahora veré cómo salgo de ésta. Los amigos del Canacintra me pidieron que participara en este evento con una exposición y, mi espíritu eternamente aventurero, me impulsó a aceptar la invitación. Muchas veces antes, ya lo había hecho en diversas universidades y asociaciones y en todas ellas me sentí muy cómodo, pero en esta ocasión, me aterra enfrentarme ante viejos lobos de mar y mi gran cuestionamiento es cómo enseñar a rezar el Padre Nuestro al Señor Obispo. Creo, con toda humildad, que yo soy quien debería de estar sentado allá, junto a ustedes, pero, en fin, ya estoy aquí, que Dios me proteja y me ilumine. Me pidieron que les conversara de mi historia y como dijo Amado Nervo: ‘Yo soy como la mujer honrada, ni tengo historia ni tengo nada’, pero lo que sí tengo son más de 50 años de una vida muy activa e intensa en las telecomunicaciones que trataré de compartirles, con algunas de sus vicisitudes, en estos breves minutos, y de cómo arranqué y enfrenté a un inescrupuloso monopolio. Debo decirles que provengo de una familia acomodada que me dio educación, formación, valores, pero ni pedí ni me ofrecieron apoyo económico para lanzarme a balbucear en mi actividad empresarial. Tuve la suerte, por circunstancias especiales, de haber sido invitado por don Eugenio Garza Sada a iniciar la formación de una cadena de televisoras que se llamó Televisión Independiente de México, para romper el monopolio de Telesistema Mexicano, de la familia Azcárraga. Empecé con esta inmensa responsabilidad, recién salido del Tecnológico, cuando apenas contaba con 23 años. Aprendí mucho de mi jefe, aprendí mucho del Consejo de Administración, aprendí mucho de enfrentar un mundo adverso que endureció mi carácter, aprendí también que todo, todo, absolutamente todo, es posible. Aprendí que, con esfuerzo, tesón, persistencia y rumbo definido, se puede llegar a la meta que uno se haya fijado por difícil que ésta sea y, por supuesto, aprendí, que lo que hacía para otras gentes lo podía hacer para mí mismo y obviamente me independicé, sin dudarlo y sin un centavo en el bolsillo. Solicité crédito al Banco Regional del Norte, ahora Banorte, a don Francisco Cirilo. A señor Escalera... yo no tuve la suerte de arrancar con dos pesos en la bolsa y llegar a la cumbre. No tenía nada ni debía nada. $30,000, 90 días. A los 89 pagué y a los 91 los pedí de nuevo. Todo comenzó con una idea que germinó en mi cerebro que habría de revolucionar las telecomunicaciones en el mundo: el concepto Radio Beep. Me voy a permitir hacer un paréntesis para compartirles algunos pensamientos y definiciones propias, y que, para ser preciso, me permitiré leerlas, y si pierdo la onda, por distraerme, les ruego que me digan luego en dónde me quedé. Yo me pregunto: ¿qué es un empresario? Un empresario no es solamente un hombre de negocios, un empresario es también un padre, un esposo, un novio, un amigo y también, por qué no... a veces un poeta. El alma de un empresario a veces se desgarra, a veces su pulso tiembla, en algunos momentos sus ojos languidecen, en otros brillan, a veces el pecho se agita, en ocasiones el sol brilla más y en otras las flores se marchitan. De vez en cuando, la luna lo inspira y en otras una lágrima lo conmueve. En ocasiones su mar se seca y sus ríos corren hacia arriba. Un empresario es un hombre que, aunque adusto en su gesto, tiene un alma que sufre y que goza, pero que debe tener tal fortaleza para que todos sus sentimientos los tenga que encapsular y cubrirlos en algún pliegue de su alma y con toda sensatez, frialdad y objetividad, enfrentarse a sus retos.

Cuando los males vienen, vienen juntos y cuando los bienes vienen, generalmente también vienen juntos. Al transitar por la vida, el empresario enfrenta muchas circunstancias y fenómenos que pueden ser o no de su entorno y cuyo origen está fuera de su alcance. Es un ser de carne y hueso, con un alma de una voluntad férrea que podrá sobrevivir frente a un remolino o frente a un tornado, que va a romper el círculo y que su objetivo central es trascender. Es un individuo que se crece al castigo, es una persona que no sólo se auto energiza, sino que energiza a quienes lo rodean. Es alguien que lucha ferozmente por salir del anonimato, es un líder que sabe lo que quiere y contagia a todos con su impulso, es, en fin, una célula en la sociedad en torno a quien se genera riqueza; es un creador e innovador, es un realizador de nuevas opciones, es un generador de nueva actividad y es, a final de cuentas, alguien que quiere ser y quiere trascender. Continúo con mi paréntesis: ¿y qué es una empresa? Una empresa es la materialización de un sueño, es la realidad de un suspiro, es el canal por donde se encausan nuestros esfuerzos, es la misión y la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad, es la forma de fructificar los talentos que se nos dieron, es arrancar algo de la nada, es el camino para crear riqueza, para dar trabajo, para darle sentido a la vida, para hacer trascendente nuestro paso, es, en fin, una acción que va más allá de plantar un árbol, de escribir un libro o de tener un hijo, complementando lo que establece el proverbio. ¿Qué es lo que hace que un empresario forme una empresa? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cómo empieza, hacia dónde va? ¿Qué lo impulsa? Es arrancar en una dirección y no parar, ni desviarse, no tener como único objetivo la riqueza sino el servicio a la comunidad, sin descanso ni desvío. Para lograrlo, yo me apoyo con el espejo del vestidor... No todos fuimos llamados para ser empresarios, como no todos los músicos fueron llamados para ser directores de orquesta; es evidente que, dentro de este grupo selecto, todos ustedes son empresarios. He sostenido la tesis de que para ser líder se requieren cinco cualidades, intrínsecas en el individuo: -Creatividad productiva. -Auto energía. -Vendedor. -Liderazgo. -Perseverancia. Puedo explicar cada una de ellas; sin embargo, viendo un estudio más técnico y profesional realizado por Gallup Organization, se establece que para ser empresario se requiere: -Sentido común. -Pericia. -Responsabilidad. -Inteligencia. -Orientación a resultados. Obviamente no voy a crear una controversia entre mi opinión y la de Gallup, aunque creo que la de Gallup es más teórica que práctica y la mía más práctica que teórica. En mi oficina tengo una pintura de una pirámide en construcción.

El verdadero liderazgo no se mide por la acumulación de riqueza y poder, sino por la coherencia entre las palabras y las acciones. Después de cientos de viajes a la CDMX y miles de peripecias, para empujar los trámites de la concesión de Radio Beep, logré finalmente la ansiada concesión. Primero en Monterrey, luego Guadalajara y finalmente en CDMX. Fue un salto mayúsculo, pues no existía nada que se le pareciera. Fue el despertar a la era de las telecomunicaciones, a todos sorprendimos y todos ambicionaban tenerlo. Con Radio Beep cambiamos el modo de vivir, de comunicarnos, de trabajar; fue una transformación asombrosa”. LAS VIEJITAS DEL INFIERNO... “Luego vino el celular, con el que convivimos sin mayor problema porque nos complementábamos. Después llegaron los SMS, que eran mensajes cortos en los celulares y ahí comprendimos que la época del Radio Beep estaba llegando a su fin. Teníamos que actuar muy rápido para no caer en el mismo problema de las viejitas del infierno, y lo conseguimos. Sin pérdida de tiempo, iniciamos las gestiones para fundar Vívaro y entrar de lleno a la telefonía de larga distancia, enfrentando, nuevamente, a un monopolio, pero ahora con más experiencia. Cierro el paréntesis y regreso al tema que nos ocupa, como dije antes, enfrentar un monopolio no es nada fácil. Enfrentar un monopolio todopoderoso no es nada cómodo. Enfrentar un monopolio todopoderoso y protegido por el gobierno, definitivamente no es nada divertido, debo decirles que de las 14 empresas que iniciamos la ruptura del monopolio de las telecomunicaciones, solamente persistimos, hoy en día, dos: Vívaro y Alestra. Las otras sucumbieron o fueron absorbidas por gigantes globales. ¿Cuál fue el mayor problema? El monopolio era dueño de la red que le llamamos: la última milla. Después de varios convenios firmados con el monopolio, buscando siempre la supervivencia de Vívaro y habiendo siempre el monopolio incumplido con dichos acuerdos, y no habiendo más alternativa posible, decidimos iniciar una nueva acción jurídica en contra del monopolio.

Con mucha entereza y con mucha seguridad de éxito por varias razones: -Porque teníamos la razón contractual y legal. -Porque las seis acciones legales que habíamos iniciado anteriormente en contra del monopolio, todas las habíamos ganado, por nuestra habilidad litigiosa y porque nos asistía la razón. En esta ocasión, viendo Telmex que tenía un caso difícil de ganar, decidieron torcernos el brazo para que depusiéramos nuestra actitud beligerante e iniciaron una serie de sabotajes contra nuestro servicio, desconectando las llamadas, bloqueándolas, bajándoles la calidad y hasta insertando grabaciones diciendo que no se utilizara a Marcatel. Estos ataques ilegales fueron denunciados una y otra vez ante las autoridades competentes, quienes las verificaron con la lentitud del caso y como consecuencia se generaron resoluciones del Pleno de la Cofetel ante la entonces SCT, hoy SICT, solicitándole se le impusieran las multas correspondientes e incluso se iniciara el proceso de revocación de su concesión al monopolio. Estos ni se inmutaron, todo lo tenían y lo siguen teniendo controlado. Recurrimos a todas las instancias, hasta llegar con el mismo presidente Felipe Calderón, quien ordenó una reunión presencial entre las dos partes, coordinada por las autoridades del sector. De ahí se derivó una reunión con Juan Francisco Molinar Horcacitas, Mony de Swaan, el mismito Carlos Slim y un servidor. Cuando discutíamos los sabotajes frente a estos personajes, las máximas autoridades del sector, el presidente de la COFETEL, Mony de Swaan, le exigió al Slim que eliminara esa ilegal grabación contra nosotros. Slim dijo rampantemente: ‘No la remuevo porque no estoy de humor...’. En ese momento yo le dije: ‘Entonces el Estado soy yo...’ y continué: ‘...A Luis XIV le costó la Revolución Francesa, la monarquía y que a su biznieto lo pasaran por la guillotina junto con María Antonieta...’. Y Slim replicó: ‘Pues sea lo que sea, pero así se queda’. No tuve más remedio que aprovechando mi enlace -desde que fui Presidente Nacional de la CANIETI- con mi corresponsal en Estados Unidos, utilicé esa conexión para conseguir una audiencia privada con el director de la USTR, a la sazón Ronald Kirk, que me recibió el mismo día y a quien le presenté la grabación. Presenté un escrito-queja al doctor Hamadoun I. Touré, presidente de la Sección de Telecomunicaciones de la ONU y me pidió que si me atrevía a presentar mi caso en la reunión internacional en Beirut... así lo hice. La visión sobre la riqueza y el consumo es fascinante, pero no creo que la tecnología pueda ayudarnos a encontrar un equilibrio después de todo. Nuestras plataformas conectan personas, comparten conocimiento, facilitan el acceso a la cultura. ‘La tecnología es como un teléfono... o como un cuchillo’, como decía Pepe Mujica... ‘puede usarse para preparar alimentos o para herir a alguien. No es buena ni mala en sí misma. Depende de cómo lo utilicemos’, lo mismo con el teléfono, un gran avance, pero fue con la intención de comunicar a los seres humanos, pero no para chantajear o extorsionar o pedir rescate, esa es una distorsión del fin y uso para lo que fue desarrollado. La historia nos ha enseñado que Alfredo Nobel, arrepentido del mal uso de su invento, la dinamita, instituyó en su testamento compensar, con los rendimientos de su fortuna, que se aplicaran a premios que todos conocemos. Creó e invitó a todos los presentes con la conciencia de Nobel, a que lo emulen y creen fondos para premiar a otros que hayan logrado en alguna forma el mejoramiento de la humanidad, local, nacional o mundial... yo ya lo hago. En este difícil entorno, ¿cuál fue nuestra estrategia? Decidimos enfrentar al monopolio en los tribunales, enfrentarlo en los medios, perderle el miedo, desafiarlo y provocarlo a cometer errores, lo cual nos dio muy buenos resultados. Le perdimos el miedo a tal extremo que, en una entrevista en el Canal de las Estrellas, a nivel nacional, cuando Leo Zukermann iba a empezar la entrevista, le sugerí que me preguntara los detalles de ese enfrentamiento. TV Azteca me invitó, con una condición. Esa luego se las platico, pero tiene qué ver con Ricardo Salinas Pliego. Al mismo tiempo, decidimos no enfrentarlo en el mercado porque comprendimos que era absolutamente imposible, bajo las reglas de la época, competir de frente con el monopolio sin una base sólida que nos respaldara y nos permitiera aguantar ignorando cuántos años más. Decidimos salirnos de México e invertir en otros países en empresas idóneas, hasta donde los manotazos del señor a quien me he referido, no nos pudieran alcanzar. Compramos una empresa en Montreal, Canadá, llamada Aldea, que es portadora de contenidos de televisión vía fibra óptica a nivel mundial.

Adquirimos Epana, la tercera empresa más importante generadora de tarjetas telefónicas de prepago en Estados Unidos, la cual nos garantizaba un flujo importante de llamadas a través de Vívaro, y como consecuencia de esta inversión, compramos en seguida a STI. Nos convertimos en el generador y vendedor de tarjetas telefónicas de prepago más grande del mundo y consecuentemente, nos volvimos el exportador de llamadas telefónicas de EU a México más importante, pero había un gran PERO: No podíamos pasarlas por Vívaro por los bloqueos y sabotajes de Telmex. Pero estas adquisiciones nos dieron otra dimensión e importancia negociadora. Ya no éramos chiquitos y ya conocían nuestros alcances belicosos. Todos los negocios tienen su época y este de las tarjetas también tuvo la suya, porque sorprendentemente AT&T lanzó una oferta en Estados Unidos que decía: Llamadas ilimitadas a México por 5 dólares mensuales. Esto catapultó instantáneamente el derrumbe inmediato del gigantesco negocio que teníamos porque ya contábamos con una cadena de revendedores de más de 200 mil puntos de venta en la Unión Americana. Todo esto se extinguió en un abrir y cerrar de ojos. No todos los bateadores batean arriba de .300 de porcentaje. ¿Qué hicimos? La larga distancia no era costeable. Aprovechamos los contratos que teníamos con Telmex que especificaban que, si ellos bajaban sus precios al público, nosotros, en forma automática, aplicaríamos las mismas tarifas. En ese momento eran de 0.75 por punta de interconexión. Como consecuencia de esta magistral maniobra, desde entonces la larga distancia tiene costo cero para todos los mexicanos, de lo que me siento orgulloso por haber sido el artífice”. RETOS, RETOS, RETOS... “La vida de un empresario está llena de retos y que a medida que se van venciendo, van dando más carácter, más fortaleza, más habilidades y más seguridad para seguir adelante. Muchas veces, estos retos nos llevan a callejones aparentemente sin salida, a vericuetos sin solución o a laberintos indescifrables. Siempre existe solución a todos los problemas. Cuando tienes un propósito que trasciende tu propio bienestar, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Las empresas tecnológicas tienen un poder enorme hoy. Pueden ser parte del problema o parte de la solución, dependiendo de las decisiones conscientes de quienes las lideran.

Yo tuve en mi vida algunos momentos de coyunturas complejas, y ¿qué empresario no? Pero debo reconocer que el parteaguas de mi vida empresarial fue en los principios de los 70’s. Seré breve en esta nueva digresión, pero creo que es fundamental compartirles aquel momento que fue decisivo en mi vida empresarial. -Cuando los vaivenes y los subibajas de la vida te cambian los colores y los matices de un amanecer. -Cuando las vacas flacas se ensañan en tu vida y hacen que los ríos corran hacia arriba y que tu mar se seque. -Cuando todo se te derrumba en el interior y tienes que sobrevivir a ese cataclismo interno. -Cuando tu entorno te abandona y tus amigos sienten lástima por ti. -Cuando para los banqueros eres un apestado y un blanco para los profesionales del embargo. -Cuando tus hijos sólo saben que todo lo ignoran y que tampoco saben que son el centro de todas tus preocupaciones. -Cuando sólo tu esposa está contigo y te sientes perdido en este mundo, es cuando Dios te prueba a su manera. En 1970, como resultado de una mala inversión y de una decisión equivocada, caí en la más profunda, dolorosa y humillante crisis financiera. En 1971-72, cuando estaba inmerso en el más punzante, profundo, obscuro y prolongado aprieto financiero, me presenté al Instituto Regiomontano para recoger los documentos correspondientes a los estudios de mis tres hijos. Una vez que la secretaria los elaboró, los presentó al director, que a la sazón era el hermano lasallista Jorge García Abaroa, para que los firmara. Había logrado, con la recomendación de un amigo que trabajaba en la Dirección de Educación Pública del Gobierno del Estado, que me aceptaran la inscripción de mis tres hijos, a pesar de estar a medio curso escolar. Cuando Jorge García tuvo los papeles frente a él, se levantó, abrió la puerta y al verme me preguntó: ‘¿Vas a sacar a tus hijos del colegio?’, a lo que respondí afirmativamente. Entonces me preguntó: ‘¿Te cambias de ciudad?’. Le dije que no. Luego me volvió a inquirir: ‘¿Entonces por qué sacas a tus hijos? ¿Tuviste algún problema en el colegio?’. A lo cual repuse que no había tenido ningún problema en el colegio y que, si me los llevaba, era porque me encontraba en una situación financiera muy difícil y por lo tanto no estaba en posibilidad de pagar las colegiaturas, consecuentemente me los iba a llevar a una escuela pública. Se opuso terminantemente y me dijo: ‘Tus hijos se quedan aquí’. Le respondí: ‘Maestro, mi crisis no se va a resolver en dos o tres meses, tal vez ni en un año, sería en vano ofrecerle que le puedo pagar a corto plazo’. Jorge García insistió: ‘Tus hijos se quedan aquí y aquí los educamos’. Insistí, no quisiera que pasaran la pena que les negaran el derecho a examen cada mes por la falta de pago.

A lo que me contestó: ‘Voy a anotar que las colegiaturas están pagadas por este año y por el próximo para que no los vayan a molestar’. Así se hizo. Se quedaron en el Instituto Regiomontano. Cuando me empecé a recuperar, me presenté a pagar y me insistió: primero resuelve tus problemas más ingentes, después vienes a pagar. Le respondí que ya podía afrontar el pago y finalmente me lo aceptó. Mis hijos continuaron en el Regiomontano, fueron formados por los lasallistas y después de hacer sus estudios universitarios en Monterrey, se fueron de postgrado a Inglaterra y Estados Unidos. Son hombres de bien, de profundas raíces cristianas, de una gran moralidad, la que recibieron en el Instituto Regiomontano y que les dejó marcado su destino. Recuerdo que ese día le dije a Jorge: ‘A partir de hoy, cada vez que te vea, cada vez que te recuerde, cada vez que oiga hablar de ti, sólo tendré una sola exclamación: ¡Gracias!’. Y así ha sido desde entonces. Aun antes de saludarlo siempre, siempre, le he dicho: Gracias. Como tributo a este gesto sin paralelo, años después, formé la Beca Hermano Lasallista Jorge Garcia Abaroa, A. C., que cubre el costo total de más de medio millar de estudiantes, desde primaria hasta licenciatura e incluso a un seminarista. Estando en lo más profundo y oscuro de esta angustia, totalmente inmerso en una situación difícil de describir, pues había perdido casa, autos, muebles, negocios, hasta el servicio de agua y electricidad -al extremo de alumbrarnos con velas- todo, absolutamente todo, al extremo tal de que, como acabo de decir, me vi en la necesidad de sacar a mis hijos de los colegios para inscribirlos en escuelas públicas, que afortunadamente no sucedió, recibí una llamada telefónica de un buen amigo que además de amigo es un muy importante empresario de Monterrey, quien ya descansa en la presencia del Señor, invitándome a que lo fuera a ver... Ese prestigiado e importante empresario de Monterrey me llamó y me ofreció un muy destacado puesto directivo en su grupo de empresas y, extendiéndome una hoja de papel y una pluma me dijo: ‘Anota aquí la cantidad que quieres percibir y ya está aprobada de antemano por mí’. No acepté, diciéndole, después de agradecerle tan generosa oferta, que no podía, pues, aunque conocía perfectamente mi horrible situación, no me había convencido aún de ser un fracasado hombre de negocios. Le pedí que me esperara un poco, y le ofrecí que si después de intentar volver a la vida empresarial y no lograrlo, regresaría con él y le aceptaría el trabajo incluso por la mitad de lo que me pensaba autorizar ese día. Hoy no lo aceptaría ni por el doble de lo que tenía pensado. Unos días después escribí una carta a mi esposa que guardé y no entregué hasta cuatro años después, cuando celebrábamos nuestro 15vo. aniversario de bodas. Debo aclarar que todas las deudas se pagaron en su totalidad, incluso aquellas que en juicio se ganaron. Me voy a permitir leer esa carta, que para mí fue el parteaguas de mi vida empresarial, a la que titulé: ‘Mi Chaparrita’: ‘Varios días hace que recibí atractiva y generosa oferta de trabajo. ¡Tentación! Tentación que socava, tentación que corrompe, tentación que mengua, tentación que destruye, tentación que debilita, pero si se vence.... Fortalece. En este mundo agitado y convulso, confuso y horrendo que hay dentro de mí, en donde mi deber me obliga a allegarles todo lo necesario y mi orgullo me fuerza a continuar luchando por algo mejor, aunque lejano e inseguro. ¡Qué terrible dilema! Sacrificar un modesto bienestar actual por una holgada y confortable vida futura, aunque incierta. ¡Qué terrible dilema! Sacrificar mi personalidad y autonomía y admitir ser un fracasado hombre de negocios, pero dar a cambio un inmediato, aunque modesto, confort a la familia o luchar y luchar y luchar para así finalmente triunfar y dar un ejemplo de persistencia y decisión, de actitud indomable. Si tengo proyectos brillantes a mi alcance, si tengo fe en mí mismo, ¿por qué conformarme con menos? Egoísmo contra responsabilidad. Responsabilidad contra egoísmo. Decliné la oferta. Tú y mis hijos me perdonen si fallé, pero de otra forma ya no sería yo. Tenme confianza, que algún día te haré lucir más que una reina. Todos lo verán. Gustavo, tu esposo’.

Si hubiera flaqueado y no hubiera perseverado como empresario, jamás hubiera tenido la bella oportunidad de estar frente a ustedes; de exprimir hasta la última gota los talentos que el Señor me quiso dar, para cumplir con mi destino y con mi responsabilidad. Ruego al Señor que, si quisiera probarme de nuevo, me dé la fortaleza y la oportunidad de volver a enfrentar cualquier reto o desafío, con esa misma enjundia y ese mismo enojo. No olvidemos que el poder es pasajero, pero el impacto de nuestras decisiones en las vidas de los demás es permanente y que al final del camino lo único que realmente importa es poder mirarse en el mismo espejo sin vergüenza... y volver a preguntarnos frente al mismo espejo: ¿Cumplí con mi misión y exprimí hasta la última gota los talentos que se me dieron? Mirándome fijamente y con honestidad profunda, espero poder contestarle al espejo: Lo lograste, cabrón. Me hubiese gustado haber sido más breve, pues, parafraseando al filósofo español Baltazar Gracián que dijo: ‘Lo breve si bueno dos veces bueno’, al menos hubiese obtenido la calificación de bueno por lo breve, pero los organizadores me fijaron el tiempo y perdí la oportunidad de ser bueno por no ser breve. Que Dios los bendiga como a mí. Muchas Gracias. Gustavo Mario de la Garza Ortega”. Hasta aquí el mensaje de Gustavo. CAJÓN DESASTRE -Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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