POLITICÓN: Aún no arranca la guerra (oficial) de spots y Claudia ya pintó su raya con AMLO

I. SE ACABÓ LA PAZ

Por si no había caído en la cuenta, hoy es el último día en que viviremos alejados de la propaganda partidista. A partir de mañana, ¡agárrese! porque el INE, de Guadalupe Taddei, nos va a recetar una catarata de anuncios en radio y televisión, todos los días, a partir de las seis de la mañana; el paisaje urbano se verá inundado de espectaculares de todos los políticos que buscan un hueso... ¡perdón!, servir a la patria, y las redes sociales van a rebosar propaganda de dulce, de chile y de manteca, a favor y en contra de quienes compiten por los votos. Total: no nos dejarán ni a sol ni a sombra durante los próximos tres meses.

II. MOVIMIENTO POKÉMON

Y hablando de los spots, entre las “novedades” que veremos −mientras todavía le prestemos atención a los anuncios políticos− está el hecho de que el movimiento naranja de “Jorge Máynez” −porque así se presenta en sus videos− ya “evolucionó”, y ahora el popular Yuawi, que ya creció, canta una tonada ligeramente diferente: “movimiento fosfo-fosfo”, dice ahora la letra de esa canción que el partido de Dante Delgado ha logrado convertir en un Pokémon... porque evoluciona.

III. DISCURSO DIFERENCIADO

En el cuartel de Claudia Sheinbaum parece que, ahora sí, ya decidieron “distanciarse” −aunque sea poquito− de la línea discursiva de Palacio y en la primera hornada de spots que prepararon, los cuales están centrados en el tema de la seguridad, la corcholata ganadora dice que la estrategia que ella usó como Jefa de Gobierno de la CDMX fue “abrazos para los niños y jóvenes y cero tolerancia para los delincuentes”. O sea, ella siguió una estrategia distinta a la línea dictada desde Palacio y no sólo eso, sino que dicha estrategia ¡sí funcionó! y arrojó resultados que hoy pueden presumirse en campaña.

IV. DOS CAMINOS

En el caso de la hidalguense Xóchitl Gálvez, sus estrategas decidieron darle un toque optimista a la primera tanda de promocionales y convocar al respetable a perder el miedo, no solamente a la inseguridad, sino a la pérdida de los programas sociales, la falta de oportunidades o el atravesar por una situación de precaria salud. La disyuntiva, de acuerdo con la candidata opositora, es continuar presos del miedo o que juntos podamos vivir en paz. ¡Que comience la guerra de spots!

V. RECONOCIMIENTO

Como le comentamos aquí hace unos días, ayer se llevó a cabo el homenaje luctuoso que la mesa directiva de la Cámara de Senadores acordó realizar en memoria del extinto Armando Guadiana Tijerina. Destacó en los discursos de quienes fueron sus compañeros en el Senado, el señalamiento en torno a que el saltillense no fue un individuo dogmático, incapaz de coincidir con quienes no militaran en su mismo partido, sino al contrario: cuando le presentaban un proyecto que consideraba meritorio, no dudaba en sumarse a la propuesta y apoyar, sin importar los colores de quien empujara la iniciativa.

VI. FUERA DE LUGAR

El que dicen que se vio fuera de lugar en el evento fue Reyes Flores Hurtado, suplente de Guadiana, que ahora cobra la dieta en la cámara alta. Y es que ni siquiera pudieron saludarse él y Cecilia Guadiana, hija del homenajeado y hoy candidata al Senado, pues sigue fresco el sentimiento por la denuncia que Reyes interpuso ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para acusar a Cecilia de haber incurrido en actos anticipados de campaña.

VII. ¿PUES QUE SERÁ, TÚ?

Hay mar de fondo, dicen los enterados, en la negociación del contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, que dirige Rubén Antonio Favela, y las autoridades de la casa de estudios. Los que tienen los datos precisos de lo que ocurre puertas adentro no sueltan prenda ni dan pistas sobre la naturaleza del culebrón, pero aseguran que no es ninguna trivialidad. La incógnita se despejará, a más tardar, dentro de cuatro días, pues el próximo lunes es la fecha establecida para el estallamiento de la huelga, algo que nadie prevé, pues con todo y las tensiones se asegura habrá acuerdo antes de la fecha fatal.

VIII. QUÉ CARO

De 70 a 80 pesos habrá de incrementarse el costo del estacionamiento en el Parque las Maravillas, según versiones que circularon ayer. Con este aumento el estacionamiento del referido parque se consolida como el más caro de toda la ciudad −o de la región Sureste− y con ello se refuerza el sentido de insatisfacción que le genera a quienes visitan el Museo del Desierto, que dirige Arturo González, entidad que no recibe ningún beneficio por el cobro de la referida tarifa.

IX. LA DELINCUENCIA ESTÁ FELIZ

Una de las ramificaciones indeseables de la política de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con investigaciones coordinadas desde los Estados Unidos, es la operación −en México− de call centers dedicados a estafar a ciudadanos del vecino país mediante el ofrecimiento de jugosas ganancias por comprarles sus tiempos compartidos. El asunto es que para operar un fraude a esa escala no basta con la intención criminal, sino también de una amplia red de complicidades que necesariamente incluya autoridades. Habrá que seguirle la huella porque el asunto va a seguir dando de qué hablar.