Las noticias más importantes del 24 de febrero en México

CLIMA

➔ Se aproxima un nuevo Frente Frío a México: Prepárese... Masa de Aire Frío, azotarán con clima de -15 grados y evento Norte, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ México no es colonia de nadie y no se arrodilla: Sheinbaum durante conmemoración del Día de la Bandera: La presidenta afirma que no tolerará acciones de vigilancia extrajera sin consentimiento

➔ Deslinda Miguel Flores a su familia de abogado de ‘El Mayo’ Zambada: Juan Pablo Penilla es actualmente uno de los abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, capo del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos

➔ Bebé abandonado en Tultitlán: REDIM advierte sobre fallas del Estado y pide no criminalizar: REDIM expresa preocupación por el caso del bebé abandonado en Tultitlán, pidiendo un enfoque de derechos humanos en el proceso legal contra los jóvenes responsables

➔ Reportan rescate de ciudadano norteamericano privado de la libertad en Nuevo León: L.A.T. G. fue privado de la libertad en las inmediaciones de la autopista Monterrey-Reynosa

➔ Incendio en centro de rehabilitación de CDMX deja al menos seis personas sin vida: El responsable del centro y cuatro personas más se presentarán ante el Ministerio Público para rendir su declaración

MUNDO

➔ Sonora derrota de EU en la ONU: no logra imponer su resolución sobre Ucrania: Estados Unidos había contraprogramado una resolución breve de un genérico “conflicto entre Rusia y Ucrania” y pedía urgentes negociaciones de paz

➔ Israel envía tanques a Cisjordania por primera vez desde 2002: Se vieron varios tanques avanzando hacia Jenin mientras sigue vigente un frágil alto el fuego entre la organización terrorista Hamás e Israel

➔ Starlink de Musk compite con rivales chinos para dominar Internet por satélite: SpaceSail, con sede en Shanghai, firmó en noviembre un acuerdo para ingresar a Brasil y anunció que estaba en conversaciones con más de 30 países

COAHUILA

➔ Se confirman ocho casos de tos ferina en Coahuila: El incremento de casos sería el resultado de la caída en las tasas de vacunación infantil en el estado durante la pandemia por COVID-19

➔Cierra en Coahuila el 50 por ciento de escuelas privadas: Cargas fiscales ahogan la economía de por lo menos 600 instituciones educativas

➔ Por insalubres, clausuran 20 ‘anexos’ en Coahuila: De poco más de 200 centros de rehabilitación que existen en la entidad, solo 110 están regularizados

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué le pasó a Luisito Comunica? Esto se sabe luego de ser hospitalizado en Japón: El famoso influencer relató que todo comenzó días después de regresar de su viaje a Japón, donde había estado completamente activo y sin molestias

➔ 31 Minutos regresa a Monterrey, Nuevo León, con la irreverente obra de Don Quijote: El programa de televisión infantil: 31 Minutos se ha vuelto fenómeno cultural para pequeños y para quienes crecieron, viéndolo, desde su primera emisión en 2003

➔ ‘Chucky’ Lozano vuelve a la Selección Mexicana: revelan prelista para el Final Four de la Nations League: La Concacaf reveló a los 60 jugadores que podrían ser convocados por Javier Aguirre para el juego ante Canadá de marzo próximo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Arsénico en La Laguna, décadas de omisión en la vigilancia epidemiológica

➔ ¿Perdiste tu trabajo? Infonavit te ayuda a pagar hasta el 90% de tu crédito con este beneficio: Perder el empleo puede afectar el pago de un crédito hipotecario, pero el Infonavit ofrece soluciones como el Seguro de Desempleo o Fondo de Protección de Pago