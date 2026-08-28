Noticias para el fin de semana: Clima, así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ y registro para depósito de 5 mil 800 pesos

MÉXICO

→ ¡Así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ Guzmán!... los policías que no logró comprar y las 6 horas de terror : Conoce cómo fue la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en 2016, los policías que rechazaron millones de pesos y las seis horas del operativo Cisne Negro.

→ Se aproximan Frente Frío y Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse : El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

INTERNACIONAL

→ Oyo Nyimba, el ‘rey niño’ tribal de Uganda, fallece a los 34 años : El rey Oyo, como era más conocido, fue coronado en 1995 a los tres años tras la muerte de su padre.

→ Concluye sin un acuerdo global de sequía la COP17, pero logra moviliza 1,300 mdd : Mientras la política se atasca en la sequía, otros actores insisten en que el verdadero termómetro del éxito de la COP17 está en la financiación privada.

→ Jurado deliberará si Lindsay Clancy, que mató a sus 3 hijos, tuvo responsabilidad penal o sufrió una psicosis posparto : Clancy, de 36 años, ha sido juzgada las últimas tres semanas, en medio de gran expectación mediática, en un tribunal de Massachussetts.

COAHUILA

→ ‘La seguridad no admite descansos’: Tomás Gutiérrez; Ramos Arizpe reforzará vigilancia con 100 nuevas cámaras : Las cámaras ampliarán la cobertura de vigilancia en colonias, vialidades, accesos y zonas estratégicas.

→ Empresarios de Grupo Surman viajaban en aeronave que aterrizó de emergencia en Acuña : Hassan Mansur Núñez y su hijo, Hassan Mansur González, se encontraban entre los ocupantes de la aeronave que tuvo que modificar su ruta y descender de emergencia en un aeródromo de Acuña.

→ Prevén frío intenso para otoño e invierno en Coahuila : Protección Civil alista refugios temporales ante un posible descenso marcado de temperaturas y la llegada de hasta 58 sistemas frontales.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Champions League perdería su icónico balón de estrellas: Nike reemplazará a Adidas : El cambio de proveedor obligaría a rediseñar un esférico convertido en símbolo de las grandes noches europeas desde 2001.

→ ‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical : Las cantantes unieron sus estilos en una canción de electropop cuyo videoclip fue dirigido por Alex Hoyer y rápidamente comenzó a ganar reproducciones en plataformas digitales.

→ Cuarta Pared Teatro es nominada a los premios ACPT por la co-producción de ‘Equus’ en CDMX : La compañía saltillense colaboró con Ícaro Teatro para montar esta obra en 2025 en el Teatro Milán, proyecto que ahora compite en seis categorías de estos galardones a lo mejor del teatro.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos? : Aunque el verano todavía mantiene temperaturas elevadas en distintas regiones del país, la llegada de los primeros sistemas frontales está cada vez más cerca.

→ Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo : Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México todavía pueden incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar durante el periodo de registro de agosto de 2026.