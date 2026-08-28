Noticias para el fin de semana: Clima, así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ y registro para depósito de 5 mil 800 pesos

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    Noticias para el fin de semana: Clima, así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ y registro para depósito de 5 mil 800 pesos

Lo más relevante del fin de semana, del 24 al 28 de agosto, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

¡Así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ Guzmán!... los policías que no logró comprar y las 6 horas de terror: Conoce cómo fue la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en 2016, los policías que rechazaron millones de pesos y las seis horas del operativo Cisne Negro.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse: El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

INTERNACIONAL

Oyo Nyimba, el ‘rey niño’ tribal de Uganda, fallece a los 34 años: El rey Oyo, como era más conocido, fue coronado en 1995 a los tres años tras la muerte de su padre.

Concluye sin un acuerdo global de sequía la COP17, pero logra moviliza 1,300 mdd: Mientras la política se atasca en la sequía, otros actores insisten en que el verdadero termómetro del éxito de la COP17 está en la financiación privada.

Jurado deliberará si Lindsay Clancy, que mató a sus 3 hijos, tuvo responsabilidad penal o sufrió una psicosis posparto: Clancy, de 36 años, ha sido juzgada las últimas tres semanas, en medio de gran expectación mediática, en un tribunal de Massachussetts.

COAHUILA

‘La seguridad no admite descansos’: Tomás Gutiérrez; Ramos Arizpe reforzará vigilancia con 100 nuevas cámaras: Las cámaras ampliarán la cobertura de vigilancia en colonias, vialidades, accesos y zonas estratégicas.

Empresarios de Grupo Surman viajaban en aeronave que aterrizó de emergencia en Acuña: Hassan Mansur Núñez y su hijo, Hassan Mansur González, se encontraban entre los ocupantes de la aeronave que tuvo que modificar su ruta y descender de emergencia en un aeródromo de Acuña.

Prevén frío intenso para otoño e invierno en Coahuila: Protección Civil alista refugios temporales ante un posible descenso marcado de temperaturas y la llegada de hasta 58 sistemas frontales.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Champions League perdería su icónico balón de estrellas: Nike reemplazará a Adidas: El cambio de proveedor obligaría a rediseñar un esférico convertido en símbolo de las grandes noches europeas desde 2001.

‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical: Las cantantes unieron sus estilos en una canción de electropop cuyo videoclip fue dirigido por Alex Hoyer y rápidamente comenzó a ganar reproducciones en plataformas digitales.

Cuarta Pared Teatro es nominada a los premios ACPT por la co-producción de ‘Equus’ en CDMX: La compañía saltillense colaboró con Ícaro Teatro para montar esta obra en 2025 en el Teatro Milán, proyecto que ahora compite en seis categorías de estos galardones a lo mejor del teatro.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?: Aunque el verano todavía mantiene temperaturas elevadas en distintas regiones del país, la llegada de los primeros sistemas frontales está cada vez más cerca.

Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo: Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México todavía pueden incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar durante el periodo de registro de agosto de 2026.

CURP certificada 2026... ¿Cómo tramitarla GRATIS en PDF para las inscripciones escolares, paso a paso?: Si necesitas actualizar o tramitar tu CURP tradicional certificada para este regreso a clases, te decimos cómo realizar los pasos correspondientes y lo que debes saber sobre este documento.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El ex dirigente de futbol español cumplió el 26 de agosto de 2026 la inhabilitación de tres años impuesta por FIFA tras el beso no consentido a Jenni Hermoso.

Luis Rubiales cumple sanción de FIFA por besar a Jenni Hermoso, pero seguirá inhabilitado en España
‘Dolce Vita’: Belinda y Danna cumplen su promesa y lanzan colaboración musical

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Cuarta Pared Teatro es nominada a los premios ACPT por la co-producción de ‘Equus’ en CDMX

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Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?
Lindsay Clancy espera a que el juez llame a un posible miembro del jurado ante la corte en su juicio por asesinato, en el que se le acusa de asesinar a sus tres hijos en 2023 en el Tribunal Superior de Plymouth.

Jurado deliberará si Lindsay Clancy, que mató a sus 3 hijos, tuvo responsabilidad penal o sufrió una psicosis posparto
Una imagen tomada con un dron muestra un patrón de barro seco en una zona del lago Velence, afectado por la sequía, cerca de Dinnyés (Hungría), el 26 de agosto de 2026.

Concluye sin un acuerdo global de sequía la COP17, pero logra moviliza 1,300 mdd
Arturo Zaldívar explicó que una persona con orden de aprehensión puede perder sus derechos político-electorales si se sustrae de la justicia.

Cabeza de Vaca no podría ser candidato si es prófugo de la justicia, aclara Zaldívar
Rocha Moya: Error de ubicación

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