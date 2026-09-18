Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; Trump “toma” el control de la seguridad de Groenlandia y América vs Chivas

MÉXICO

→ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

→ Pedirán a Sheinbaum deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales : Isaías González Cuevas, líder la CROC, adelantó la solicitud que harán organizaciones sindicales y cámaras empresariales.

→ Destaca Samuel García reducción de 90% de homicidios dolosos en Nuevo León : Asegura que coordinación con todos los niveles de gobierno ha permitido que se reporte la mejor disminución de los últimos 21 años.

INTERNACIONAL

→ Trump firma acuerdo para que EU asuma control permanente de la seguridad de Groenlandia : Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia.

→ Ursula von der Leyen plantea que Canadá sea un ‘miembro asociado’. Pero esa figura aún no existe : Hay muchas formas de dar pasos hacia la adhesión al mayor bloque comercial del mundo, o de estrechar los lazos comerciales o políticos con Bruselas, pero la membresía asociada no es una de ellas.

→ Ucrania condena las elecciones rusas en los territorios ocupados y pide no reconocerlas : El País no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea.

COAHUILA

→ Pide líder sindical minero ‘paciencia’ y no especular mientras avanza el proceso de venta de AHMSA en Monclova : El dirigente minero sostuvo que el plazo judicial permanece vigente y concluirá el lunes a las 23:59 horas.

→ Saltillo: Mala disposición de llantas detona riesgo de incendios y crisis ambiental : El abandono masivo e irregular de neumáticos en la vía pública se ha consolidado como una seria amenaza ambiental y de seguridad para los municipios de la Región Sureste de Coahuila.

→ CFE reactivó energía para abasto de agua en Saltillo, pero solo al 50%; ‘pone en riesgo la operación’ : La Comisión Federal de Electricidad afirmó en un comunicado que reactivó al 100% el servicio; sin embargo, Agsal informó que el voltaje fue 50% inferior, lo cual no permitió reactivar el bombeo por el riesgo de afectaciones al equipo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ América vs Chivas: historial, estadísticas y dónde ver el Clásico Nacional del Apertura 2026 : Chivas llega después de vencer 3-0 a Pumas, mientras que América busca recuperarse de la derrota por 4-3 ante Cruz Azul.

→ ¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show : El cantante ha sido cuestionado por la forma en que se dirigió al público y por dedicar parte importante de su presentación a reclamos y comentarios personales.

→ Conoce a Mabel Garza Blackaller, la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura : La directora de teatro, actriz y dramaturga toma las riendas del organismo luego de que Leticia Rodarte pasara a ser la Secretaria de Cultura de Coahuila.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes deben registrarse nuevamente para recibir el apoyo? : Las familias que ya reciben la Beca Rita Cetina deben conocer qué ocurre con su apoyo durante el ciclo escolar 2026-2027 y quiénes necesitan realizar un nuevo registro.

→ ¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026 : Aunque tradicionalmente el pago se realiza en diciembre, pensionados reciben el pago durante noviembre