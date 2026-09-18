Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; Trump “toma” el control de la seguridad de Groenlandia y América vs Chivas

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA.

MÉXICO

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

Pedirán a Sheinbaum deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales: Isaías González Cuevas, líder la CROC, adelantó la solicitud que harán organizaciones sindicales y cámaras empresariales.

Destaca Samuel García reducción de 90% de homicidios dolosos en Nuevo León: Asegura que coordinación con todos los niveles de gobierno ha permitido que se reporte la mejor disminución de los últimos 21 años.

INTERNACIONAL

Trump firma acuerdo para que EU asuma control permanente de la seguridad de Groenlandia: Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia.

Ursula von der Leyen plantea que Canadá sea un ‘miembro asociado’. Pero esa figura aún no existe: Hay muchas formas de dar pasos hacia la adhesión al mayor bloque comercial del mundo, o de estrechar los lazos comerciales o políticos con Bruselas, pero la membresía asociada no es una de ellas.

Ucrania condena las elecciones rusas en los territorios ocupados y pide no reconocerlas: El País no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea.

COAHUILA

Pide líder sindical minero ‘paciencia’ y no especular mientras avanza el proceso de venta de AHMSA en Monclova: El dirigente minero sostuvo que el plazo judicial permanece vigente y concluirá el lunes a las 23:59 horas.

Saltillo: Mala disposición de llantas detona riesgo de incendios y crisis ambiental: El abandono masivo e irregular de neumáticos en la vía pública se ha consolidado como una seria amenaza ambiental y de seguridad para los municipios de la Región Sureste de Coahuila.

CFE reactivó energía para abasto de agua en Saltillo, pero solo al 50%; ‘pone en riesgo la operación’: La Comisión Federal de Electricidad afirmó en un comunicado que reactivó al 100% el servicio; sin embargo, Agsal informó que el voltaje fue 50% inferior, lo cual no permitió reactivar el bombeo por el riesgo de afectaciones al equipo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

América vs Chivas: historial, estadísticas y dónde ver el Clásico Nacional del Apertura 2026: Chivas llega después de vencer 3-0 a Pumas, mientras que América busca recuperarse de la derrota por 4-3 ante Cruz Azul.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show: El cantante ha sido cuestionado por la forma en que se dirigió al público y por dedicar parte importante de su presentación a reclamos y comentarios personales.

Conoce a Mabel Garza Blackaller, la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura: La directora de teatro, actriz y dramaturga toma las riendas del organismo luego de que Leticia Rodarte pasara a ser la Secretaria de Cultura de Coahuila.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes deben registrarse nuevamente para recibir el apoyo?: Las familias que ya reciben la Beca Rita Cetina deben conocer qué ocurre con su apoyo durante el ciclo escolar 2026-2027 y quiénes necesitan realizar un nuevo registro.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026: Aunque tradicionalmente el pago se realiza en diciembre, pensionados reciben el pago durante noviembre

¡Sin saldo ni datos! Así sonará la alerta sísmica en tu celular en el Segundo Simulacro Nacional: El próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, se activará de nueva cuenta la alerta sísmica en todos los celulares en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Cuestión de tiempo para Rocha

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Asesinos rusos en México

Sheinbaum aseguró que el almirante retirado Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar en el caso relacionado con una investigación por contrabando de combustible.

Sheinbaum defiende al almirante Rafael Ojeda... ‘Ni está escondido, ni se ha negado a declarar’
Eduardo Isaac “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante Karla Margarita en Jalisco.

Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina desaparecida en Jalisco
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

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Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia con la adopción de su segundo hijo.

Millie Bobby Brown adopta a su segundo hijo a los 22 años, junto a Jake Bongiovi
A sus 19 años, Sandoval fue incluido por Rafael Márquez en su primera lista como entrenador de la Selección Mexicana.

Santiago Sandoval, convocado al Tri por Rafael Márquez; así reaccionó el jugador de Chivas