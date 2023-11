Las noticias más importantes del 14 de noviembre en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío y Frente Frío 9 cubrirán a México; golpearán con temperaturas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos: Prepárese... La nueva masa de aire cubre al territorio mexicano y en interacción con el Frente Frío 9, generarán bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Fiscalía de Aguascalientes asevera homicidio de Ociel Baena y posterior suicidio de su pareja; familia los vio tranquilos días antes: El magistrade fue privado de la vida con una serie de heridas de arma blanca, entre ellas una en la yugular.

➔ En comisión, Senado aprueba renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN: Ante el cuestionamiento de que la renuncia no justifica las causas graves para su desaparición.

➔ Afirma AMLO: ‘yo entregué el bastón de mando’ a Sheinbaum: El presidente responde a las críticas por la transición del liderazgo en el movimiento de transformación.

➔ Señalan en ‘La Mañanera’ a jueces por frenar eliminación de fideicomisos: Revela subsecretario nombres de juzgadores que otorgaron suspensión de las reformas.

➔ Aportan a la FGR nuevas pruebas del Caso Debanhi que apuntan a muerte por asfixia: Padres de la joven realizaron su propia investigación y entregan dictamen a la fiscalía.

MUNDO

➔ Israel acusa que milicias de Hamás cometieron agresiones sexuales durante el 7 de octubre: Aseguran que los ataques se documentaron y analizaron más de 60 mil videos, así como testimonios.

➔ Baja en octubre detención de migrantes en la frontera México-Estados Unidos: La Patrulla Fronteriza de EU detuvo a 240 mil 988 migrantes, un 11 por ciento menos respecto al mes anterior

➔ Una grieta gigante, una inminente erupción volcánica y múltiples terremotos: ¿qué está pasando en Islandia?: El municipio de Grindavík ha sido evacuado debido a la posibilidad de una erupción volcánica; como resultado, Islandia ha declarado el estado de emergencia.

COAHUILA

➔ Coahuila: avanzan a ritmo récord solicitudes de residencia temporal para migrantes: En los primeros nueve meses del año, se han proporcionado 882 tarjetas de este tipo en la entidad.

➔ Coahuila: aprueba IEC presupuesto de 217.78 mdp para partidos en 2024: PRI y Morena son los partidos que recibirán mayor financiamiento, luego de ser los más votados en los pasados comicios.

➔ ¿Manejamos mejor en Saltillo? Bajan multas por conducir con celular en mano: La conducción con uso de celular es una falta al reglamento de tránsito del municipio de Saltillo, establecida en el artículo 84, y tiene una multa aplicable por 5 mil 773 pesos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Despiden fans y amigos al arquitecto Héctor Benavides en Capillas del Carmen en Monterrey: La conocida conductora María Julia Lafuente se notó conmovida y muy triste por la noticia que a sus palabras se dará tiempo de “asimilar”.

➔ ‘El frío no nos favorecerá’, teme Sergio Pérez por las bajas temperaturas en el GP de Las Vegas: En el marco de la carrera que se llevará a cabo en la ‘Ciudad del Pecado’, anuncian que las entradas para el Gran Premio de México.

➔ México, listo para el Mundial 2024: revelan COM y Federación de Natación a los ocho clavadistas que competirán en Doha: Con nombres como el de Alejandra Orozco, Kevin Berlín, Gabriela Agúndez y Randal Willars, la delegación azteca fue elegida con base a lo hecho en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y en los Campeonatos Mundiales Fukuoka 2023.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Tuxtepec, el último pueblo que conoció la luz

➔ Buen Fin 2023: ¿Cómo denunciar ante la Profeco si no me quisieron respetar una promoción?: La Profeco pone a disposición diversos medios a través de los cuales puedes presentar una queja o denuncia si algún comercio no cumple con sus promociones.