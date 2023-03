➔ ‘Viajero en el tiempo’ predice el fin del mundo y que solo 8 mil humanos sobrevivirán : “Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro extraterrestre salvará a algunos de nosotros”, advirtió Eno Alaric en sus redes sociales.

➔ Alerta Amber por menores de origen estadunidense sigue activa : La Fiscalía de Nuevo León informó que la búsqueda sigue activa porque no se ha cumplido con el protocolo de localización, pues ninguna autoridad ha confirmado el reporte de ubicación de los menores.

➔ Deudores alimentarios no podrán tramitar pasaporte ni licencia de conducir : Avala Senado creación de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; tampoco podrán contender por cargos de elección popular ni casarse.

COAHUILA

➔ Inician registros de candidatos a gobernador de Coahuila: Manolo Jiménez, abanderado del PRI-PAN-PRD, fue el primero de los cuatro aspirantes que contenderán para ocupar el despacho principal de Palacio Rosa.

➔ Advierten que padres deben asignar personas de confianza para recoger a niños y niñas en escuelas: La Ley General de Educación establece que el ingreso y salida de niños, niñas y adolescentes a escuelas públicas y privadas debe ser acompañada de padres, tutores y docentes.

➔ Ante fortaleza automotriz, lidera Coahuila formación de ingenieros en el país: Cada año, en México egresan 50 mil ingenieros, con lo cual se posiciona como el cuarto lugar en este rubro.

➔ Toman obreros de AHMSA Monclova, exigen pago de ahorro y salarios: Tras marchar por el centro y cerrar la calle frente a la Presidencia Municipal, anunciaron más acciones de presión para que acerera cubra sus adeudos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘The Dark Side of The Moon’, la obra maestra de Pink Floyd que sigue impactando; 50 años de hacer historia: La creatividad musical y la experimentación sonora combinadas con letras conmovedoras y profundas, han hecho del álbum un proyecto icónico que sigue siendo relevante hoy en día.

➔ Cristiano Ronaldo, el hombre récord: alcanza dos logros históricos con Selecciones: El goleador portugués se convirtió ahora en el jugador con más apariciones y con más goles en una Selección Nacional, a nivel internacional.

➔ Recuerda Pedro Torres la infancia y amistad con Rebeca Jones que tuvieron en Saltillo: El exitoso productor se despidió desde Instagram con fotografías del último proyecto juntos para la telenovela ‘Cabo’ de El Güero Castro.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El viacrucis del minero de carbón: sin clínicas especializadas ni neumólogos: Trabajar un año como minero del carbón equivale a fumar medio paquete de cigarros al día. Es por eso que Coahuila, donde se produce prácticamente el carbón del país, ocupa el primer lugar nacional en la enfermedad conocida como ‘pulmón negro’.

➔ VIDA | A propósito de la ‘Invasión Extraterrestre’, ¿Cuántas veces se ha predicho el fin del mundo?: Hasta el momento, no se ha reportado la llegada de los extraterrestres, o no nos hemos dado cuenta. Pero lo que si sabemos es que no es la primera vez que se predice el fin del mundo.