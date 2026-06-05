Anuncia CFE cortes en el Centro y 12 colonias de Monterrey durante el fin de semana

MONTERREY, NL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este domingo 7 de junio se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro eléctrico en al menos 12 colonias de Monterrey, además de tres sectores de la zona Centro, debido a trabajos programados de mantenimiento preventivo. De acuerdo con el organismo federal, la interrupción del servicio es necesaria para realizar maniobras que buscan mejorar la calidad y la continuidad del suministro de energía en la región.

Las afectaciones iniciarán en la madrugada para reducir el impacto en las actividades de la ciudadanía.

CORTE DURARÁ OCHO HORAS El corte masivo de energía eléctrica se mantendrá por un lapso de ocho horas, iniciando formalmente a las 03:00 y concluyendo alrededor de las 11:00 horas. La Comisión detalló que la suspensión del servicio alcanzará de manera simultánea a las colonias Martínez, Fierro, Terminal, Pablo A. de la Garza, Cantú, Modelo, Coyoacán, Acero, Fabriles, Privada Pinos y Jardines del Cerro.

Asimismo, se prevé el corte del suministro en el Centro de Monterrey, afectando específicamente a los perímetros correspondientes a los sectores Oriente, Poniente y Sur. POR PROTOCOLO DE SEGURIDAD La CFE justificó que la interrupción del servicio técnico responde estrictamente a protocolos de seguridad para proteger la integridad física de las cuadrillas de trabajadores y de los propios habitantes de las zonas intervenidas.

El organismo federal exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias y recordó que la línea telefónica 071 permanece abierta para atender cualquier reporte, duda o aclaración.

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