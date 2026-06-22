Anuncia Sheinbaum reunión trilateral para el T-MEC el próximo 1 de julio

CDMX.- Tras la conclusión de la segunda ronda de revisión del TMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 1 de julio se realizará una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá y se encontrarán funcionarios de las tres naciones. “Fue una muy buena reunión, la que tuvo (Marcelo Ebrard, Secretario de Economía) en Estados Unidos, en Washington, y vamos avanzando.

“El 1 de julio lo más probable es que haya una reunión virtual de Canadá, Estados Unidos y México, con los secretarios de economía o sus correspondientes en cada uno de los países”, dijo la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Sheinbaum aclaró que entre el 16 o 20 de julio hay una reunión en México para continuar con las conversaciones.

T-MEC ES UNA LEY Cuestionada por un periodista de Canadá sobre si le preocupan las tensiones que existen entre ese país y Estados Unidos y si sería necesario dejarle fuera del T-MEC; la presidenta respondió que no lo cree y que el tratado es una ley, porque fue aprobado por los congresos de los tres países. “Entonces, si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos, y no creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición. Eso por un lado.

“Ahora, a principios de julio tiene que haber una comunicación de cómo continúa el tratado. Entonces, cómo continúa puede haber una siguiente revisión dentro de 16 años; puede haber una revisión dentro de 10 años o puede haber revisiones más periódicas. Y eso es en parte lo que está en este momento en la discusión a partir, como todos sabemos de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump de una visión distinta del comercio internacional, donde ellos asumen mayor proteccionismo de la economía de los Estados Unidos. Entonces, en este marco están las pláticas”, expuso.

CONVERSACIONES SON SEPARADAS Actualmente, añadió, las pláticas son separadas porque así lo decidió Estados Unidos. “Nosotros hemos insistido siempre en las pláticas tripartitas, pero Estados Unidos tiene pláticas por un lado con México y por otro lado con (Canadá)”, aseveró. La presidenta aseguró que quienes defienden el tratado son incluso las empresas estadounidenses, mexicanas y canadienses, además de los gobiernos.

“Puede haber una posición particular en este momento del gobierno de Estados Unidos, pero tiene muchísimas ventajas competitivas frente a otras regiones del mundo. Mantener el tratado de América del Norte, pues evidentemente da a los tres países mayor competitividad frente a China, por ejemplo o a otras regiones del mundo. Entonces, es el momento que estamos viviendo”, comentó.

“Por supuesto, todavía no tenemos todos los detalles, porque así pues es la forma en que hoy Estados Unidos está entablando estas relaciones. Pero en nuestro caso vamos avanzando y también Canadá, en su esquema, pues también va avanzando con Estados Unidos y esperamos a principios de julio, pues que ya pueda haber reuniones de los tres países”. SE FORTALECE RELACIÓN MÉXICO-CANADÁ “¿Es posible que México y Canadá puedan formar una frente común en esta negociaciones para empujar a Estados Unidos a preservar este tratado de libre comercio?”, se le preguntó. “Pues de alguna forma en la comunicación que tenemos lo hacemos, aunque evidentemente cada uno tiene sus conversaciones. Nosotros hemos fortalecido la relación con Canadá. Hay inversiones de empresarios canadienses en México, pero además el comercio se está fortaleciendo. Canadá va a ser una inversión muy importante, por ejemplo, en el puerto de Altamira, en Tamaulipas”, respondió.

“Y esto va a permitir que haya mucho más comercio vía marítima entre Canadá y México en ambos sentidos. Entonces estamos fortaleciendo la relación entre México y Canadá y además, pues evidentemente ambos países queremos que se mantenga el tratado comercial y Estados Unidos, pues hoy tiene aranceles principalmente para vehículos, acero, aluminio y tiene sus particularidades con cada uno de los países”.

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