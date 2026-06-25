Sanciona el INE a tres organizaciones por afiliaciones falsas

CDMX.- Antes de decidir si otorgan el registro a nuevos partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad sanciones a las agrupaciones que iniciaron el proceso y que, en el camino, cometieron diversas irregularidades. Las agrupaciones sancionadas son Que Siga la Democracia, México Tiene Vida y Construyendo Sociedades de Paz, las cuales son señaladas, principalmente, por realizar afiliaciones irregulares.

De acuerdo con los proyectos aprobados, el INE detectó que en la organización México Tiene Vida, impulsada por evangélicos, existían 8 mil 116 registros posiblemente irregulares captados por 72 auxiliares, cuyos registros presentaban inconsistencias en más del 50 por ciento de las afiliaciones recabadas.

ANOMALÍAS DETECTADAS Entre las anomalías detectadas figuraron credenciales, firmas y fotografías no válidas, así como el uso de imágenes obtenidas de copias o dispositivos electrónicos. “El Consejo General concluye que México Tiene Vida, A.C. afilió indebidamente a 5 mil 684 personas mediante registros sustentados en simulación o en copias de credenciales para votar, vulnerando los principios de certeza y legalidad que rigen la constitución de nuevos partidos políticos”, destaca el documento del que se hizo la revisión.

Por la simulación de 3 mil 62 registros, el INE impuso una multa de 346 mil 434.68 pesos, mientras que por el uso de fotocopias de credenciales en 2 mil 622 registros la sanción sumó otros 98 mil 884.36 pesos, para un total de 445 mil 319.04 pesos.

INTENTAN SOBORNAR A FUNCIONARIA Además de estas irregularidades, el INE también acreditó que México Tiene Vida ofreció dinero a una funcionaria electoral durante el proceso de constitución como partido político nacional. Por este hecho se estableció una multa de 67 mil 884 pesos. Además, el INE decidió dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue si los hechos pudieran constituir el delito de cohecho, al tratarse de una oferta económica dirigida a una servidora pública para influir en una actuación relacionada con sus funciones.

La conducta sancionada consistió en que la persona designada por México Tiene Vida para presidir una asamblea distrital en Chihuahua ofreció 30 mil pesos a la Vocal Ejecutiva del INE. El ofrecimiento ocurrió después de que la funcionaria informó que la asamblea sería cancelada por falta de quórum. El consejero Arturo Castillo indicó que el intento de soborno es particularmente delicado y que se aplicará la sanción correspondiente. INCONSISTENCIAS EN REGISTROS En cuanto a la organización Construyendo Sociedades de Paz, cuya base militante proviene del desaparecido partido Encuentro Social, el INE también detectó inconsistencias en la captación de 114 registros de afiliación durante el proceso de constitución como partido político nacional. Por esta conducta se aplicó una multa de 12 mil 897.96 pesos, al establecer que la agrupación presentó información simulada con el propósito de acreditar afiliaciones válidas ante el INE.

Las 114 afiliaciones fueron captadas mediante la aplicación móvil del INE, en las que se advirtieron alteraciones o simulaciones de la llamada “fotografía viva”, requisito indispensable para acreditar que la persona se afilió de manera libre y presencial. En lugar de fotografías tomadas directamente a los ciudadanos, se utilizaron imágenes obtenidas o modificadas mediante distintos mecanismos, incluso con presunto uso de inteligencia artificial. El Consejo General sostiene que la organización, a través de sus auxiliares, presentó registros con información falsa o simulada, por lo que vulneró los principios de certeza y legalidad que rigen el proceso de constitución de partidos políticos. El proyecto califica la conducta como una infracción dolosa (intencional), al considerar que se acreditó la simulación de registros y que la organización no demostró que las inconsistencias fueran producto de errores involuntarios. SANCIONAN A ‘QUE SIGA LA DEMOCRACIA’ En la sesión del Consejo General del INE también se aprobaron sanciones para Que Siga la Democracia, por presentar 92 afiliaciones irregulares: 77 mediante la aplicación móvil y 15 por el Régimen de Excepción, con elementos simulados o alterados, afectando los principios de certeza y legalidad del proceso de constitución partidista. Por esta conducta se aprobó una sanción de 10 mil 792.52 pesos y se remitió el caso a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para efectos del procedimiento de registro como partido político nacional.

De los 77 casos registrados mediante la aplicación, en 75 afiliaciones se detectó una alteración de la fotografía de la credencial para votar para hacerla pasar como una “fotografía viva” del ciudadano. MANIPULAN CREDENCIALES En dos casos se observó manipulación de la credencial para votar, específicamente en tipografías y formatos distintos a los de una credencial original emitida por el INE. El proyecto considera que estas conductas constituyen una “simulación deliberada” de elementos del expediente electrónico con la finalidad de hacer pasar información falsa como auténtica ante la autoridad electoral. Respecto de los 15 casos del Régimen de Excepción, se detectó que las firmas no correspondían a los ciudadanos registrados y que había credenciales cuyos anversos y reversos pertenecían a personas distintas. Para el INE, Que Siga la Democracia intentó cumplir los requisitos legales mediante información alterada o simulada y buscó inducir al error a la autoridad electoral.

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