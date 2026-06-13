Asegura Erasmo González, alcalde de Madero, Tamaulipas, tener visa vigente

Cd. Victoria, TAMPS.- A poco más de un año de su último viaje oficial a Estados Unidos, el Alcalde morenista de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, rechazó versiones sobre una presunta revocación de su visa y aseguró que mantiene vigente su documento migratorio. “Mi visa está vigente y por supuesto que no hay que distraernos, nosotros estamos para trabajar”, declaró al ser cuestionado sobre los rumores relacionados con su estatus migratorio.

En medio de las acusaciones de presuntos vínculos con el huachicol que lanzó en mayo pasado el diputado federal del PVEM, Mario López, “La Borrega”, así como de versiones sobre una supuesta cancelación de su visa, González afirmó que en 2025 cruzó a Estados Unidos. DICE HABER VISITADO EU El edil recordó que en abril del año pasado realizó un viaje oficial a San Diego, California, para participar en el “Tianguis Turístico de México”, acompañado por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández. “Estuvimos en el tianguis turístico que se dio en California”, reiteró, aunque no mostró su visa.

Sin precisar fechas, González agregó que también ha viajado recientemente al vecino país en compañía de su familia. “También hemos estado con mi familia”, señaló. “No tenemos ningún problema para cruzar a Estados Unidos”. La declaración ocurre en medio de una serie de pronunciamientos de políticos de Morena en Tamaulipas que han buscado aclarar su situación migratoria ante versiones similares. OTROS FUNCIONARIOS SEÑALADOS El pasado lunes, la senadora morenista Olga Sosa, también mencionada en acusaciones relacionadas con presunto huachicol por parte de Mario López, mostró públicamente su visa y adelantó que en septiembre viajará a Estados Unidos para participar en un foro sobre energía. Por su parte, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, compartió recientemente imágenes en redes sociales desde Laredo, Texas, en respuesta a especulaciones sobre una posible restricción migratoria, aunque usuarios cuestionaron la fecha en que fueron tomadas las fotografías y señalaron que serían antiguas.

Asimismo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, exhibió el pasado 5 de junio su visa estadounidense luego de que circularan versiones sobre una presunta revocación. Durante el Tianguis Turístico celebrado en San Diego también participó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el gobierno de Estados Unidos revocó la visa en mayo de 2025, un mes antes de la realización del evento.

Publicidad