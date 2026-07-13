Asesinan a Pedro Martínez, expresidente de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

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    Asesinan a Pedro Martínez, expresidente de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca
    De acuerdo con reportes de corporaciones de seguridad, Martínez Barroso perdió la vida por impactos de arma de fuego. Cortesía

Fue asesinado con arma de fuego al interior de una ferretería en pleno centro del municipio

CACAHUATEPEC, OAX.- Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinado con arma de fuego al interior de una ferretería en pleno centro del municipio.

En lo que va de 2026, han sido asesinados cuatro expresidentes municipales, un presidente municipal, un exregidor, un alcalde y una asambleísta.

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De acuerdo con los reportes preliminares de las corporaciones de seguridad, el ingeniero Pedro Martínez Barroso perdió la vida por impactos de arma de fuego, luego de ser atacado por hombres armados al interior de una ferretería en pleno centro de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la Costa de Oaxaca, en los límites con el estado de Guerrero.

EXIGEN ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN

Pedro Martínez Barroso fue presidente electo por la coalición PAN - PRI–PRD en Cacahuatepec, durante el periodo 2022–2024.

El Partido Verde Ecologista de México-Oaxaca lamentó la muerte del ingeniero Pedro Martínez y exigió que se esclarezcan los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presentara-denuncia-contra-ice-por-la-muerte-de-connacionales-DF22147004

“Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue hasta las últimas consecuencias”, demandaron.

ASESINATOS EN OAXACA

Este crimen sucede a nueve meses de que fuera asesinada Guadalupe Urban Caballos, regidora del Ayuntamiento Municipal de Cacahuatepec.

Y apenas este domingo 12 de julio, fue asesinado el alcalde municipal de San Miguel Yogovana, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-avioneta-proveniente-de-piedras-negras-en-pesqueria-nl-deja-tres-personas-lesionadas-OF22145218

Además, este 13 de julio se cumple un mes desde que el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, fue asesinado a balazos frente a su casa en la región de la Mixteca.

Con el homicidio del exedil Pedro Martínez, suman cuatro asesinatos de expresidentes municipales.

Hace un mes, el pasado 15 de junio, en un ataque armado registrado en la localidad de Cieneguilla, fue asesinado el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, junto a su hijo Celestino Orocio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-12-y-aseguran-arsenal-en-sinaloa-NF22146128

El 4 de marzo de este año, el expresidente municipal y excomisario de Bienes Comunales de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez, también perdió la vida por impactos de bala.

Y el 13 de abril, el expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue ejecutado con arma de fuego.

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