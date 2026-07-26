Despliegan a la Guardia Nacional en 19 comunidades de La Montaña de Guerrero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Despliegan a la Guardia Nacional en 19 comunidades de La Montaña de Guerrero
    En la estrategia participan 20 dependencias de los tres órdenes de Gobierno, coordinadas desde un Puesto de Mando instalado en Chilapa. Cortesía

Los elementos fueron desplegados por autoridades federales y estatales en los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas

CDMX.- Tras la escalada de violencia registrada en las últimas semanas y meses en La Montaña y La Montaña Baja de Guerrero, autoridades federales y estatales desplegaron elementos de la Guardia Nacional en al menos 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en la estrategia participan 20 dependencias de los tres órdenes de Gobierno, coordinadas desde un Puesto de Mando instalado en Chilapa, uno de los municipios más afectados por la disputa entre grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rina-en-fiesta-familiar-termina-en-tragedia-tres-personas-son-asesinadas-en-chimalhuacan-IH22435490

Desde ese centro de operaciones se supervisan diariamente las acciones de seguridad, incluidos patrullajes preventivos, labores de investigación y el acompañamiento institucional para facilitar el retorno de las familias desplazadas.

“En materia de seguridad y justicia, las instituciones federales mantienen operativos permanentes en la región con la Guardia Nacional y acciones de investigación para proteger a la población”, informó la dependencia.

REFORZAR LA VIGILANCIA, LA PRIORIDAD

Además del reforzamiento de la vigilancia, la estrategia contempla programas sociales y jornadas comunitarias con atención médica, apoyo psicosocial y el fortalecimiento de la infraestructura en escuelas y centros de salud.

En el sector agrícola, las autoridades brindan asistencia técnica a productores, impulsan sistemas agroforestales, el resguardo de semillas nativas y el financiamiento de proyectos productivos para fortalecer la seguridad alimentaria y el arraigo de las familias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-seis-presuntos-integrantes-de-los-deltas-en-zapopan-jalisco-HH22434737

Asimismo, el plan incorpora a jóvenes a programas de capacitación, educación y formación para el trabajo.

VIOLENCIA SE RECRUDECIÓ EN ABRIL

A finales de mayo, habitantes de Teticic, Loma Larga, Chautipa, El Refugio, Tecorrales, Rancho La Esperanza y Tehuixtla abandonaron sus comunidades y se desplazaron primero a la cabecera municipal de Olinalá y, posteriormente, a los estados de Puebla y Morelos.

La violencia en esa región recrudeció en abril, cuando hombres armados asesinaron a dos pobladores en Teticic. Un mes después, seis hombres desmembrados fueron hallados en la batea de una camioneta en el crucero que conduce al municipio de Cualác.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-explosion-de-pirotecnia-en-iglesia-de-cocula-guerrero-CH22434512

De acuerdo con los reportes, la noche del 20 de mayo unos 200 hombres armados, a bordo de camionetas, irrumpieron en Teticic y sacaron por la fuerza de sus viviendas a esas seis personas, cuyos cuerpos fueron localizados posteriormente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desplazados
Infraestructura
Narcoviolencia

Localizaciones


Chilapa
Guerrero

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


SEGOB
Guardia Nacional

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En el caso de la Sedena, la CNDH sólo acreditó “conductas individuales” de elementos de esta institución “en modo alguno” derivadas de insuficiencias normativas.

Niega CNDH exoneración del Ejército en recomendación sobre el caso Ayotzinapa
Arquidiócesis de México va en contra de la IA

Arquidiócesis de México va en contra de la IA tras suspensión de exámenes de la UNAM
“Quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra prófugo”, dijo Mamdani en su video.

Netanyahu acusa a Mamdani al solicitar su arresto por acusaciones de crímenes de guerra en Palestina
Cuba arremete en contra de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba

Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia.

¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
La presidenta Sheinbaum anuncia cierre de proyecto

Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico