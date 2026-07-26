Despliegan a la Guardia Nacional en 19 comunidades de La Montaña de Guerrero

CDMX.- Tras la escalada de violencia registrada en las últimas semanas y meses en La Montaña y La Montaña Baja de Guerrero, autoridades federales y estatales desplegaron elementos de la Guardia Nacional en al menos 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en la estrategia participan 20 dependencias de los tres órdenes de Gobierno, coordinadas desde un Puesto de Mando instalado en Chilapa, uno de los municipios más afectados por la disputa entre grupos criminales.

Desde ese centro de operaciones se supervisan diariamente las acciones de seguridad, incluidos patrullajes preventivos, labores de investigación y el acompañamiento institucional para facilitar el retorno de las familias desplazadas. “En materia de seguridad y justicia, las instituciones federales mantienen operativos permanentes en la región con la Guardia Nacional y acciones de investigación para proteger a la población”, informó la dependencia.

REFORZAR LA VIGILANCIA, LA PRIORIDAD Además del reforzamiento de la vigilancia, la estrategia contempla programas sociales y jornadas comunitarias con atención médica, apoyo psicosocial y el fortalecimiento de la infraestructura en escuelas y centros de salud. En el sector agrícola, las autoridades brindan asistencia técnica a productores, impulsan sistemas agroforestales, el resguardo de semillas nativas y el financiamiento de proyectos productivos para fortalecer la seguridad alimentaria y el arraigo de las familias.

Asimismo, el plan incorpora a jóvenes a programas de capacitación, educación y formación para el trabajo. VIOLENCIA SE RECRUDECIÓ EN ABRIL A finales de mayo, habitantes de Teticic, Loma Larga, Chautipa, El Refugio, Tecorrales, Rancho La Esperanza y Tehuixtla abandonaron sus comunidades y se desplazaron primero a la cabecera municipal de Olinalá y, posteriormente, a los estados de Puebla y Morelos. La violencia en esa región recrudeció en abril, cuando hombres armados asesinaron a dos pobladores en Teticic. Un mes después, seis hombres desmembrados fueron hallados en la batea de una camioneta en el crucero que conduce al municipio de Cualác.

De acuerdo con los reportes, la noche del 20 de mayo unos 200 hombres armados, a bordo de camionetas, irrumpieron en Teticic y sacaron por la fuerza de sus viviendas a esas seis personas, cuyos cuerpos fueron localizados posteriormente.