A maestros les fue muy bien, tras paros y millones recibidos, asegura la SEP

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    A maestros les fue muy bien, tras paros y millones recibidos, asegura la SEP
    También se acordaron bonos y estímulos para docentes de la Ciudad de México y Guerrero, destacó el titular de la SEP. Cuartoscuro

El magisterio recibió un incremento salarial de 9%, 200 mil basificaciones y el congelamiento de la edad mínima de jubilación

CDMX.- Tras dejar sin clases a un millón 400 mil alumnos, desquiciar la Ciudad de México, amenazar con sabotear actividades del Mundial de futbol y recibir millones de pesos del erario, a los maestros les fue muy bien en este ciclo escolar que termina.

Por lo menos ese fue el balance que presentó este lunes en la mañanera el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien destacó que el magisterio recibió un incremento salarial de 9 por ciento, 200 mil basificaciones y el congelamiento de la edad mínima de jubilación, tras semanas de paros, plantones, bloqueos y chantajes de la CNTE, que terminaron por contagiar al SNTE.

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“A las maestras, a los maestros también les fue muy bien: un aumento del 9 por ciento que decretó la Presidenta, hemos llegado ya a 200 mil basificaciones. Se detuvo la edad mínima de jubilación y estamos trabajando muy de cerca con el magisterio”, afirmó.

ALUMNOS SIN CLASES

De acuerdo con datos de la SEP, alrededor de un millón 400 mil estudiantes permanecieron sin clases por las movilizaciones, concentradas principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México.

La CNTE mantuvo durante 19 días un plantón en el Centro Histórico, bloqueó vialidades, dependencias federales y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y amagó con extender sus protestas a las actividades del Mundial.

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Antes de levantar el plantón, los maestros de Oaxaca obtuvieron una bolsa de 800 millones de pesos para atender plazas docentes, cambios de adscripción, sustituciones por jubilación y equipamiento escolar.

El Gobierno federal negó que los recursos fueran entregados directamente a la CNTE o que formaran parte de una negociación para desactivar las protestas, aunque el anuncio coincidió con el repliegue de la Sección 22, el principal contingente de la movilización.

BONOS Y ESTÍMULOS

También se acordaron bonos y estímulos para docentes de la Ciudad de México y Guerrero, aunque las autoridades no han informado públicamente el monto total de esos apoyos ni el costo consolidado del aumento salarial de 9 por ciento.

La Coordinadora mantuvo como principales demandas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio y aumentos salariales superiores al concedido.

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Aunque el Gobierno rechazó revertir el régimen de pensiones, congeló el incremento de la edad mínima de jubilación y ofreció sustituir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros mediante una consulta escuela por escuela.

Este lunes, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Delgado fue cuestionado sobre cómo cierran el ciclo escolar los estados más afectados por los paros magisteriales.

IMPLEMENTAN PROGRAMAS EMERGENTES

En respuesta, afirmó que las entidades federativas pusieron en marcha programas emergentes para recuperar contenidos y evitar que los alumnos afectados por la suspensión de clases perdieran el ciclo escolar.

“Se realizaron programas emergentes para actualizar a los niños y que no tuvieran ninguna pérdida. De hecho, tuvimos un cierre muy intenso de este ciclo para que se aprovechara hasta el último día de clases”, dijo.

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El Secretario informó que, para el próximo calendario, la entrega de calificaciones se adelantará una semana respecto del cierre del ciclo escolar.

REGRESO A CLASES EL 31 DE AGOSTO

Como parte de su balance, reportó que 10.8 millones de alumnos cuentan con expediente digital de salud escolar y que algunos fueron canalizados a consultas de nutrición, atención dental y entrega gratuita de lentes.

También destacó la eliminación de comida chatarra en los planteles, la participación de 1.2 millones de alumnos de casi 73 mil escuelas en el Mundialito Escolar y una cobertura de 22 millones de becarios.

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Los estudiantes regresarán a clases el 31 de agosto y los docentes lo harán una semana antes, el 24, para iniciar la consulta sobre el nuevo sistema de ingreso y promoción magisterial.

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