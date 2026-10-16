Carecen 38 millones de personas de acceso a seguridad social en el país; hay prevalencia de la informalidad

CDMX.- A pesar de que los datos indican que la pobreza bajó, las carencias sociales aumentaron, ya que 38 millones de personas ocupadas carecen de acceso a la salud y a la seguridad social, advirtió un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. “El modelo de seguro social creado en México protege al empleo formal, no a las personas que trabajan. Excluye y segmenta el acceso a la salud, el cuidado y el ingreso; distorsiona la atención preventiva y curativa en salud al distinguir según la condición laboral. Grava la creación de empleo y castiga el trabajo formal”, afirmó el observatorio.

Señaló que la prevalencia de la informalidad, provoca que existan cada vez más personas sin acceso a servicios de salud. “La mal llamada informalidad está formada, en su gran mayoría, por actividades económicas de subsistencia. Personas que, ante la falta de empleos de calidad, salen a ganarse la vida en trabajos por cuenta propia o en micronegocios”, afirmó el estudio. LA INFORMALIDAD Y LA CARENCIA DEL ACCESO A UN SEGURO SOCIAL Es decir, el 80 por ciento de los 33 millones de trabajos informales (25.8 millones) corresponden a actividades económicas de subsistencia: 13.8 millones trabajan en micronegocios con menos de 10 personas, 10.9 millones trabajan por cuenta propia y 1.1 millones en agricultura campesina de subsistencia.

En ese tipo de trabajos, la carencia de acceso al seguro social y a los servicios de salud es prácticamente total. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que la pobreza tiene una raíz laboral ya que millones de personas trabajan y no tiene el ingreso suficiente ni acceso a la seguridad social. LA MEJORA AL INGRESO LABORAL REDUCE LA POBREZA Para hacer sostenible la reducción de la pobreza se debe cortar de raíz su origen laboral. “La mejora al ingreso laboral reduce la pobreza, por eso hay que mantener la recuperación gradual y cuidadoso del salario mínimo. Ocho de cada 10 trabajos informales son micro negocios o gente que trabaja por su cuenta, no son evasión, requieren protección social no castigo fiscal”, manifestó.

Añadió que las transferencias monetarias no bastan, porque se requieren sistemas de cuidado para la incorporación de las mujeres y trabajo digno para jóvenes.

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