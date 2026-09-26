Congreso de Veracruz extingue fuero constitucional para alcaldes y síndicos; quedan inmunes Gobernadora y legisladores locales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Congreso de Veracruz extingue fuero constitucional para alcaldes y síndicos; quedan inmunes Gobernadora y legisladores locales
    La oposición advirtió el uso selectivo de la justicia y el control político sobre los municipios. Cuartoscuro

El bloque oficialista defendió la propuesta, enviada por el Ejecutivo, al asegurar que busca erradicar fueros en los ayuntamientos

CDMX.- El Congreso de Veracruz aprobó por mayoría eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y concejos municipales, con lo que las autoridades podrán investigarlos y procesarlos penalmente sin requerir un juicio de procedencia.

El recuento fue de 38 votos a favor, una abstención y nueve en contra. Sin embargo, la medida mantuvo intacta la inmunidad procesal para los 50 legisladores locales y la gobernadora morenista Rocío Nahle García, promotora de la iniciativa enviada al Congreso estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-conductor-con-249-kilos-de-cocaina-y-fentanilo-en-tijuana-pretendia-cruzar-la-droga-a-estados-unidos-PC23743941

El Congreso justificó la medida al argumentar que la declaración de procedencia funcionaba como un traba para la procuración de justicia.

“Con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos”, dio a conocer la institución.

BLOQUE OFICIALISTA DEFIENDE LA PROPUESTA

El bloque oficialista defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo al asegurar que busca erradicar fueros en los ayuntamientos.

“Quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo”, afirmó el diputado de Morena, Alejandro Porras Marín.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/12-anos-de-ayotzinapa-gobierno-reitera-compromiso-con-la-verdad-y-la-justicia-en-caso-de-estudiantes-desaparecidos-HC23743073

“El cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal”, sostuvo el coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

La minoría opositora integrada por Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano votó en contra al denunciar que la reforma desprotege a los gobiernos locales frente a posibles persecuciones políticas, mientras preserva los privilegios del nivel central.

OPOSICIÓN DENUNCIA CONTROL POLÍTICO DE LOS MUNICIPIOS

La oposición advirtió el uso selectivo de la justicia y el control político sobre los municipios.

“No elimina el privilegio, decide quién lo conserva”, recriminó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inicia-fin-de-semana-con-siete-asesinatos-en-sinaloa-dos-de-las-victimas-eran-mujeres-MC23743528

“Si ustedes le quieren quitar el fuero a los alcaldes, también quítenselo a la gobernadora y a todos nosotros, a los 50 diputados. ¿Cómo pueden decir que hay piso parejo si están protegiendo a la gobernadora?”, cuestionó la legisladora del PAN, Indira Rosales San Román.

“Retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”, advirtió la priista Ana Rosa Valdés Salazar.

“La inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable; significa que habrá un procedimiento previo”, manifestó el diputado Héctor Yunes Landa, quien instó a los cabildos veracruzanos a rechazar el decreto constitucional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Diputados
Fuero

Localizaciones


Veracruz
Xalapa

Personajes


Héctor Yunes
Rocío Nahle

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano
PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?