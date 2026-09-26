Congreso de Veracruz extingue fuero constitucional para alcaldes y síndicos; quedan inmunes Gobernadora y legisladores locales

CDMX.- El Congreso de Veracruz aprobó por mayoría eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y concejos municipales, con lo que las autoridades podrán investigarlos y procesarlos penalmente sin requerir un juicio de procedencia. El recuento fue de 38 votos a favor, una abstención y nueve en contra. Sin embargo, la medida mantuvo intacta la inmunidad procesal para los 50 legisladores locales y la gobernadora morenista Rocío Nahle García, promotora de la iniciativa enviada al Congreso estatal.

El Congreso justificó la medida al argumentar que la declaración de procedencia funcionaba como un traba para la procuración de justicia. “Con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos”, dio a conocer la institución.

BLOQUE OFICIALISTA DEFIENDE LA PROPUESTA El bloque oficialista defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo al asegurar que busca erradicar fueros en los ayuntamientos. “Quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo”, afirmó el diputado de Morena, Alejandro Porras Marín.

“El cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal”, sostuvo el coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. La minoría opositora integrada por Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano votó en contra al denunciar que la reforma desprotege a los gobiernos locales frente a posibles persecuciones políticas, mientras preserva los privilegios del nivel central.

OPOSICIÓN DENUNCIA CONTROL POLÍTICO DE LOS MUNICIPIOS La oposición advirtió el uso selectivo de la justicia y el control político sobre los municipios. “No elimina el privilegio, decide quién lo conserva”, recriminó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina.

“Si ustedes le quieren quitar el fuero a los alcaldes, también quítenselo a la gobernadora y a todos nosotros, a los 50 diputados. ¿Cómo pueden decir que hay piso parejo si están protegiendo a la gobernadora?”, cuestionó la legisladora del PAN, Indira Rosales San Román. “Retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”, advirtió la priista Ana Rosa Valdés Salazar. “La inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable; significa que habrá un procedimiento previo”, manifestó el diputado Héctor Yunes Landa, quien instó a los cabildos veracruzanos a rechazar el decreto constitucional.