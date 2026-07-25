Alista Gobierno nueva liberación de moscas contra barrenador

CDMX.- El Gobierno federal iniciará en aproximadamente dos semanas una nueva fase del combate al gusano barrenador con la liberación de moscas estériles de norte a sur del país, estrategia con la que busca consolidar la reapertura de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de ganado y evitar un nuevo cierre sanitario. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la dispersión de insectos forma parte del acuerdo alcanzado entre México, Estados Unidos y Panamá para contener la plaga, luego de que Washington notificó que reanudará de manera gradual la importación de ganado mexicano a partir de la tercera semana de agosto.

“La liberación de moscas es más o menos en dos semanas, va a ir del norte hacia el sur”, explicó en entrevista. REFUERZO DEL PROGRAMA La mandataria señaló que el programa se fortalecerá con la operación de la planta de producción de moscas estériles inaugurada recientemente en Chiapas y con la evaluación, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de una nueva cepa de moscas que permitirá hacer más eficiente el combate al gusano barrenador. “Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas, ahora se está analizando por Cofepris una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, indicó.

El gusano barrenador es una plaga que deposita sus larvas en heridas abiertas del ganado y otros animales de sangre caliente, donde se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones que pueden causar la muerte del animal si no son atendidas. La principal herramienta para erradicarlo es la liberación masiva de moscas estériles, que al aparearse con los insectos silvestres interrumpen su ciclo reproductivo y reducen gradualmente la población. REAPERTURA DE LA FRONTERA Estados Unidos suspendió el ingreso de ganado mexicano en mayo, tras detectar nuevos casos de la plaga en el sur del país, lo que paralizó las exportaciones de becerros, principalmente de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas, estados que abastecen al mercado estadounidense. Sheinbaum sostuvo que la reapertura de la frontera es resultado de poco más de un año de trabajo sanitario conjunto y rechazó que la decisión de Washington haya obedecido a un cambio de postura.

“No, este es más bien un trabajo de prácticamente un año, un poco más de un año, de trabajo conjunto que hoy permite nuevamente abrir la frontera”, afirmó. ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO DE CARNE La presidenta explicó que la reapertura comenzará por el cruce de Agua Prieta, Sonora; posteriormente se habilitarán dos puntos en Chihuahua y, una vez que continúe el control de la plaga, se extenderá al resto de la frontera. “Es un trabajo coordinado entre Panamá, el gobierno de Estados Unidos y México. Todo esto nos ha ayudado a la apertura de la frontera”, dijo.

Añadió que el reinicio de las exportaciones permitirá recuperar una actividad estratégica para miles de ganaderos mexicanos, al tiempo que contribuirá a estabilizar el mercado de carne en ambos países.