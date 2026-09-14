Niega Sheinbaum que mexicanos apoyen intervención de Estados Unidos como lo reveló la cadena ‘NewsNation’

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    Niega Sheinbaum que mexicanos apoyen intervención de Estados Unidos como lo reveló la cadena ‘NewsNation’
    La mandataria presentó una encuesta en la que 9 por ciento acepta que Estados Unidos realice operativos en territorio mexicano. Moisés Pablo Nava

Consideró absurda la información difundida por este medio sobre una encuesta que arrojaría ese resultado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la mayoría de los mexicanos apoye una intervención de Estados Unidos contra el crimen organizado en territorio nacional y calificó de absurda la información difundida por la cadena NewsNation sobre una encuesta que arrojaría ese resultado.

De acuerdo con ese medio estadounidense, el Departamento de Estado tiene en su poder un documento que refiere un sondeo levantado entre mil mexicanos, en el que una mayoría respaldaría diversas acciones estadounidenses contra los cárteles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elige-morena-a-beatriz-mojica-como-coordinadora-de-la-4t-en-guerrero-DN23489208

La cadena informó que los encuestados apoyarían ataques contra laboratorios, detenciones e incluso la eliminación de presuntos integrantes del crimen organizado en México sin notificar al Gobierno mexicano.

PRESENTA SHEINBAUM ENCUESTA

Sheinbaum sostuvo que esos resultados contradicen otras mediciones y presentó una encuesta en la que 9 por ciento acepta que Estados Unidos realice operativos para detener o eliminar integrantes del crimen organizado en territorio mexicano.

“La gran mayoría de las y los mexicanos, por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista, por el orgullo de ser mexicanos, y porque además ven que se está trabajando, están en contra de una intervención extranjera, cualquiera que ésta sea y particularmente de Estados Unidos”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/armenta-niega-retiro-de-visa-de-eu-gobierno-de-puebla-tambien-desmiente-la-version-ON23486910

La medición mostrada en Palacio Nacional indica que 50 por ciento prefiere cooperación sin subordinación, mediante operativos conjuntos de fuerzas de seguridad de ambos países en México, mientras 33 por ciento considera que únicamente las autoridades mexicanas deben combatir a la delincuencia.

Otro 9 por ciento se pronunció por permitir operativos estadounidenses para detener o eliminar integrantes del crimen organizado en el País y 8 por ciento no respondió.

RESPALDAN COOPERACIÓN BILATERAL

Aunque Sheinbaum señaló que 91 por ciento está en contra de una intervención estadounidense, las respuestas que plantean cooperación bilateral o ninguna participación de Estados Unidos suman 83 por ciento.

El 8 por ciento restante corresponde a quienes no saben o no contestaron.

La presidenta consideró que la difusión de esa información busca influir en México y en la elección de noviembre en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/polvo-del-sahara-se-aproxima-a-mexico-que-estados-seran-los-afectados-y-cuales-son-los-danos-para-la-salud-LN23484096

“México no tiene por qué ser factor en su elección. No somos ni piñata ni asunto de los estadounidenses. Colaboramos, coordinamos”, expresó.

“NewsNation” no precisó si el Departamento de Estado ordenó el sondeo referido en el documento o si se trata de una medición independiente a la que la dependencia estadounidense tuvo acceso.

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