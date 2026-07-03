Exigen cárcel para ex director de Pemex por agredir a esposa

CDMX.- La senadora emecista Alejandra Barrales afirmó que la agresión física que propinó Víctor Rodríguez, ex director general de Pemex, amerita cárcel. “Es condenable la actuación de cualquier hombre agrediendo físicamente a una mujer, especialmente si se trata de su pareja, eso es absolutamente reprobable”, razonó.

“Y cuando se trata de un funcionario público de este nivel, pues eso cobra mayor relevancia; lo que debiera suceder es lo que señala la ley, ni más ni menos: si él cometió esta grave falta debe de pagar”. PIDEN ACTUAR EN CONSECUENCIA Barrales recordó en entrevista que la esposa de Rodríguez ha denunciado “otra serie de violencias que no necesariamente se ven en el video (que evidenció la agresión), económicas y psicológicas, lo que amerita una sanción mayor, señaladamente cárcel”. En opinión de la senadora, “de un gobierno encabezado mayoritariamente por mujeres, desde la Presidencia y la Jefatura de Gobierno, lo que esperaríamos es que de manera congruente actúen en consecuencia”.

A pregunta expresa, la senadora reconoció que el Gobierno está protegiendo al ex titular de Pemex. “Sí, por supuesto. Y no es suficiente con condenar el delito, la falta. No es suficiente con decir que se le va a dar ayuda a la víctima, eso lo damos por hecho, es obligatorio. “Pero aquí lo que se está esperando y lo que debe ser una medida ejemplar, es lo que las mujeres gobernando este país sean capaces de hacer por otras mujeres. Y por supuesto que se requiere de una respuesta, de una reacción”, manifestó.

Desde esa perspectiva, la legisladora dijo que las mujeres están esperando de la presidenta Sheinbaum “que podamos demostrar la diferencia cuando una mujer está gobernando, condenar y mandar señales de que esto no se puede consentir, y mucho menos cuando nos representa una mujer. Y lo que las mujeres esperamos es que se note la diferencia de una mujer gobernando nuestro país”.

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