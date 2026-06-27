Instala CFE mesa con estados para atender apagones

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    Instala CFE mesa con estados para atender apagones
    La Comisión convocó a los gobiernos de las 32 entidades del país a integrar una mesa permanente de coordinación. Cuartoscuro

Grupo ‘Reforma’ publicó que una ola de apagones y variaciones de voltaje por parte de la CFE se han registrado en al menos 20 entidades

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) convocó a los gobiernos de las 32 entidades del país a integrar una mesa permanente de coordinación, luego de los reportes de apagones y variaciones de voltaje que afectaron el suministro eléctrico en diversas regiones en los últimos días.

La empresa productiva del Estado solicitó a los gobernadores el nombramiento de un enlace para agilizar la comunicación institucional y construir un mapa conjunto de las áreas con mayores deficiencias en el servicio.

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La primera sesión de trabajo quedó programada para el próximo lunes a las 09:00 horas bajo una modalidad mixta (presencial y virtual), con sede presencial en el Aula Magna del complejo corporativo de la CFE en la Ciudad de México.

Los representantes estatales deberán presentar un desglose de los municipios y colonias con mayores afectaciones con el fin de cotejar las denuncias ciudadanas con los indicadores técnicos de la compañía.

La CFE detalló que el esquema busca abrir un canal directo de información que reduzca los tiempos de respuesta ante las interrupciones del fluido eléctrico en las regiones vulnerables y busca contar con una interlocución directa con las autoridades estatales para atender con mayor rapidez las incidencias y planificar acciones preventivas.

20 ESTADOS CON APAGONES

Grupo ‘Reforma’ publicó que una ola de apagones y variaciones de voltaje por parte de la CFE se han registrado en al menos 20 entidades del país en los últimos días.

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Los reportes ciudadanos y de autoridades apuntan a que el calor extremo disparó el uso de sistemas de aire acondicionado, lo cual generó una sobrecarga en la red general que evidenció la antigüedad de los transformadores distribuidos en el territorio nacional.

La emergencia provocó protestas ciudadanas en Tabasco, donde el termómetro superó los 35 grados Celsius, y derivó en un incendio dentro de la refinería de Dos Bocas debido a una falla en su planta de cogeneración eléctrica.

CORTES DE LUZ EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La zona sur y la península de Yucatán registraron cortes constantes en Campeche, Quintana Roo y Chiapas, atribuidos a la falta de planeación urbana y al rezago en infraestructura.

“El crecimiento desordenado de las ciudades y la sobredemanda presionan la red”, estimó el director de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa.

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En el norte de la República, alcaldes de distintas fuerzas políticas exigieron la intervención a la Federación ante los cortes en urbes como Monterrey, Torreón, Saltillo y Hermosillo.

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