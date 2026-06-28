Lanza Jalisco apoyos para afectados por narcobloqueos

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    El programa contempla cinco categorías de apoyo con montos diferenciados. Cuartoscuro
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Los propietarios de vehículos particulares, taxis y unidades de plataformas como Uber o DiDi podrán recibir hasta 70 mil pesos

GUADALAJARA, JAL.- La Secretaría de Transporte (Setran) publicó la convocatoria del Programa Estatal de Apoyo a Vehículos Afectados, dirigida a taxistas, conductores de plataformas digitales, transportistas y particulares que vieron dañadas sus unidades durante los narcobloqueos registrados entre el 22 y 25 de febrero de este año. Los montos van desde 70 mil hasta 500 mil pesos, según el tipo de unidad.

Las estimaciones oficiales apuntan a que alrededor de 50 vehículos de alquiler y más de 130 unidades de transporte público sufrieron afectaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-dos-agentes-en-baja-california-tras-operativos-contra-los-rusos-KB21753081

El programa es resultado de mesas de trabajo convocadas por la Setran por instrucción del gobernador Pablo Lemus, en las que se ofreció asesoría técnica y jurídica a los afectados para gestionar, en primera instancia, la cobertura ante aseguradoras, y después definir los mecanismos de apoyo estatal.

5 CATEGORÍAS DE APOYO

El programa contempla cinco categorías de apoyo con montos diferenciados.

Los propietarios de vehículos particulares, taxis y unidades de plataformas como Uber o DiDi podrán recibir hasta 70 mil pesos.

Los operadores de transporte público colectivo y masivo -rutas y camiones- podrán acceder a hasta 500 mil pesos. Quienes cuenten con equipos de recaudo dañados podrán solicitar hasta 150 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inhabilitan-a-ex-administrador-de-aduana-de-lazaro-cardenas-por-ocultar-15-mdp-PA21749600

”Quienes soliciten el beneficio en la categoría de unidades de transporte colectivo y masivo, no podrán hacerlo también en la categoría de equipos de recaudo y viceversa”.

”El programa prevé la posibilidad de otorgar apoyo para cubrir el deducible del seguro, previa acreditación y validación por parte de la Secretaría”, señala el gobierno de Jalisco en un comunicado.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS APOYOS

Para acceder al apoyo, los interesados deberán cumplir con varios requisitos: acreditar que los daños ocurrieron entre el 22 y el 25 de febrero de 2026, demostrar la propiedad del vehículo o su vinculación operativa con el equipo de recaudo, y presentar denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, además de evidencia documental como fotografías o videos.

También deberán acreditar que el vehículo está registrado ante la Secretaría de Hacienda del Estado y declarar si ya recibieron o no algún apoyo por el mismo concepto de otra autoridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejercito-mexicano-rescata-a-nino-de-11-anos-de-entre-los-escombros-sube-a-1450-la-cifra-de-muertos-en-venezuela-OA21747854

La documentación específica para cada categoría puede consultarse en el Periódico Oficial del Estado.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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