Lanza Jalisco apoyos para afectados por narcobloqueos

GUADALAJARA, JAL.- La Secretaría de Transporte (Setran) publicó la convocatoria del Programa Estatal de Apoyo a Vehículos Afectados, dirigida a taxistas, conductores de plataformas digitales, transportistas y particulares que vieron dañadas sus unidades durante los narcobloqueos registrados entre el 22 y 25 de febrero de este año. Los montos van desde 70 mil hasta 500 mil pesos, según el tipo de unidad. Las estimaciones oficiales apuntan a que alrededor de 50 vehículos de alquiler y más de 130 unidades de transporte público sufrieron afectaciones.

El programa es resultado de mesas de trabajo convocadas por la Setran por instrucción del gobernador Pablo Lemus, en las que se ofreció asesoría técnica y jurídica a los afectados para gestionar, en primera instancia, la cobertura ante aseguradoras, y después definir los mecanismos de apoyo estatal. 5 CATEGORÍAS DE APOYO El programa contempla cinco categorías de apoyo con montos diferenciados. Los propietarios de vehículos particulares, taxis y unidades de plataformas como Uber o DiDi podrán recibir hasta 70 mil pesos. Los operadores de transporte público colectivo y masivo -rutas y camiones- podrán acceder a hasta 500 mil pesos. Quienes cuenten con equipos de recaudo dañados podrán solicitar hasta 150 mil pesos.

”Quienes soliciten el beneficio en la categoría de unidades de transporte colectivo y masivo, no podrán hacerlo también en la categoría de equipos de recaudo y viceversa”. ”El programa prevé la posibilidad de otorgar apoyo para cubrir el deducible del seguro, previa acreditación y validación por parte de la Secretaría”, señala el gobierno de Jalisco en un comunicado. REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS APOYOS Para acceder al apoyo, los interesados deberán cumplir con varios requisitos: acreditar que los daños ocurrieron entre el 22 y el 25 de febrero de 2026, demostrar la propiedad del vehículo o su vinculación operativa con el equipo de recaudo, y presentar denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, además de evidencia documental como fotografías o videos. También deberán acreditar que el vehículo está registrado ante la Secretaría de Hacienda del Estado y declarar si ya recibieron o no algún apoyo por el mismo concepto de otra autoridad.

La documentación específica para cada categoría puede consultarse en el Periódico Oficial del Estado.

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