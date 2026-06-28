Matan a dos agentes en Baja California tras operativos contra Los Rusos

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    Matan a dos agentes en Baja California tras operativos contra Los Rusos
    Los homicidios de ambos agentes estarían relacionados con los operativos que realizaron durante los últimos meses en Mexicali y el Valle de Mexicali. Cuartoscuro

En menos de 24 horas fueron ultimados dos agentes de investigación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana

MEXICALI, BC.- La ofensiva contra Los Rusos en el valle de Mexicali habría desatado una represalia que, en menos de 24 horas, dejó dos agentes de investigación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) asesinados, de acuerdo con la principal línea de investigación de las autoridades de Baja California.

En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los homicidios de Manuel Enrique Guerrero Sánchez y Rubén López Orduño estarían relacionados con los operativos que ambos realizaron durante los últimos meses en Mexicali y el Valle de Mexicali, donde el pasado 24 de junio murió “El Wicho”, presunto integrante de Los Rusos, grupo vinculado a la facción de Ismael El Mayo Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

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El primer ataque ocurrió el viernes en la colonia Zaragoza, en Mexicali, donde Rubén López fue asesinado a balazos junto con una mujer. De acuerdo con la fiscal estatal, los agresores utilizaron al menos tres calibres distintos. La noche siguiente, Manuel Enrique Guerrero fue emboscado con rifles de asalto cuando se encontraba afuera de una taquería en la comunidad de Tecolotes, en el valle de Mexicali.

AMENAZAN A AGENTES

El secretario de Seguridad Ciudadana, el general Laureano Carrillo Rodríguez, reveló que, tras los recientes golpes contra la organización criminal, la corporación detectó amenazas dirigidas contra sus agentes.

“El nivel de liderazgo de esta persona que fallece (El Wicho) sí es un nivel de liderazgo importante. Tiene una relación de parentesco muy cercana con uno de los líderes que tenemos ubicados en el valle de Mexicali y esa es la razón, principalmente, por la cual se da esta reacción por parte de ellos”, expresó.

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Explicó que ambos policías participaron directamente en las investigaciones y labores de inteligencia que permitieron ubicar y ejecutar los operativos contra la organización criminal.

“Ellos fueron quienes estuvieron realizando las investigaciones y haciendo los análisis de inteligencia para poder llevar a cabo estos operativos”, declaró.

INVESTIGACIÓN INICIÓ EN MAYO

El general detalló que la investigación comenzó el 28 de mayo con la captura de dos ciudadanos colombianos presuntamente encargados de coordinar el aterrizaje de aeronaves con droga y el traslado de personas en el valle de Mexicali.

Días después, el 5 de junio, las autoridades aseguraron una avioneta relacionada con esa indagatoria. El seguimiento del caso condujo a un hangar que operaba sin permisos, donde fueron decomisados 20 kilos de cocaína, otra aeronave y varios vehículos de procedencia extranjera.

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Como parte de la misma investigación, los agentes realizaron posteriormente un operativo en Ciudad Coahuila, conocida como kilómetro 57, donde localizaron un vehículo cuyos ocupantes abrieron fuego contra los policías.

GOLPE A LOS RUSOS

Durante la persecución, uno de los agentes resultó herido y, en el intercambio de disparos, murió “El Wicho”, identificado como uno de los operadores de Los Rusos. En ese mismo despliegue fue detenido Gerardo “N”, presunto integrante de la organización, y fueron asegurados seis vehículos de alta gama con reporte de robo.

Carrillo Rodríguez informó que ya fueron identificadas cinco personas como presuntos líderes de Los Rusos, a quienes las autoridades atribuyen la planeación y ejecución de los ataques en los que murieron los dos agentes.

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“No daremos ni un paso atrás. El camino del bien común es la única vía. En memoria de nuestros compañeros seguiremos trabajando sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables, con total transparencia, respeto a los derechos humanos y un objetivo claro: seguir construyendo un Baja California más seguro para todas y todos”, expresó el General Laureano Carrillo Rodríguez.

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