Noticias del fin de semana en México: Decomisan casa de ‘El Nini’, ‘Melissa’ es huracán categoría 4 y Norris ganó el GP México

MÉXICO

→ Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones: El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió a favor de la FGR un caso, donde se acreditó que una propiedad fue utilizada para actividades delictivas.

→ ‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT: El empresario aseguró que está dispuesto a pagar los impuestos que debe, aunque acusó al gobierno federal de pretender cobrarle montos indebidos y usarlo como ‘distractor político’.

INTERNACIONAL

→ Donald Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia: La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país.

→ Detienen a dos sospechosos por el ‘robo del siglo’ al Museo de Louvre en París: Se trataría dos de cuatro personas que ejecutaron la sustracción de joyas; uno de ellos trataba de abandonar el país.

→ ‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 4 por el Caribe: El ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 180 km en Jamaica, y a unos 445 km de Cuba.

COAHUILA

→ Denuncian hacinamiento y condiciones ‘deplorables’ en Sala de Urgencias del IMSS No. 2 en Saltillo: La sala está saturada, con sangre en el piso, sillas rotas y hasta 60 personas esperando; adultos mayores esperan sentados más de 12 horas por atención.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Lando Norris conquista por primera vez el Gran Premio de México: La victoria representa un hito para McLaren, que no ganaba en México desde 2015, y coloca a Norris como contendiente directo al campeonato mundial.

→ ¡Luto en el cine mexicano! Muere Alicia Bonet a los 78 años; protagonizó ‘Hasta el viento tiene miedo’: La terrible noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias: La cantante argentina Cazzu advierte públicamente que, de no obtener una resolución justa en la disputa legal con el también artista Christian Nodal por la manutención y permisos de viaje de su hija, no dudará en “usar todas sus verdades” para defenderse.

→ Beca Benito Juárez... ¿Qué apellidos reciben los mil 900 pesos el 27 de octubre, según el calendario?: Con un depósito bimestral de $1,900, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria.

→ ¡No lo olvides! Estos estados ajustarán sus relojes al Horario de Invierno 2025: El próximo 2 de noviembre, miles de personas tendrán que ajustar sus relojes para adoptar el nuevo Horario de Invierno.

→ Al ritmo de Luis Miguel y la Sonora Dinamita, hermana de Layda Sansores rinde informe del DIF Campeche (videos): La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, felicitó a su hermana Laura por la “original” presentación de resultados del DIF estatal.

→ ¿De qué trata el nuevo libro de Claudia Sheinbaum, “Diario de una transición histórica”?: La presidenta compartió un video en redes sociales donde muestra fragmentos de su obra y anunció que ya está disponible en librerías.