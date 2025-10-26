Noticias del fin de semana en México: Decomisan casa de ‘El Nini’, ‘Melissa’ es huracán categoría 4 y Norris ganó el GP México

/ 26 octubre 2025
    Noticias del fin de semana en México: Decomisan casa de ‘El Nini’, ‘Melissa’ es huracán categoría 4 y Norris ganó el GP México
    Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones: El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió a favor de la FGR un caso, donde se acreditó que una propiedad fue utilizada para actividades delictivas. FOTO: ESPECIAL

Lo más relevante del fin de semana, del 24 al 26 de octubre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones: El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió a favor de la FGR un caso, donde se acreditó que una propiedad fue utilizada para actividades delictivas.

‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT: El empresario aseguró que está dispuesto a pagar los impuestos que debe, aunque acusó al gobierno federal de pretender cobrarle montos indebidos y usarlo como ‘distractor político’.

INTERNACIONAL

Donald Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia: La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país.

Detienen a dos sospechosos por el ‘robo del siglo’ al Museo de Louvre en París: Se trataría dos de cuatro personas que ejecutaron la sustracción de joyas; uno de ellos trataba de abandonar el país.

‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 4 por el Caribe: El ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 180 km en Jamaica, y a unos 445 km de Cuba.

COAHUILA

Denuncian hacinamiento y condiciones ‘deplorables’ en Sala de Urgencias del IMSS No. 2 en Saltillo: La sala está saturada, con sangre en el piso, sillas rotas y hasta 60 personas esperando; adultos mayores esperan sentados más de 12 horas por atención.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Lando Norris conquista por primera vez el Gran Premio de México: La victoria representa un hito para McLaren, que no ganaba en México desde 2015, y coloca a Norris como contendiente directo al campeonato mundial.

¡Luto en el cine mexicano! Muere Alicia Bonet a los 78 años; protagonizó ‘Hasta el viento tiene miedo’: La terrible noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias: La cantante argentina Cazzu advierte públicamente que, de no obtener una resolución justa en la disputa legal con el también artista Christian Nodal por la manutención y permisos de viaje de su hija, no dudará en “usar todas sus verdades” para defenderse.

Beca Benito Juárez... ¿Qué apellidos reciben los mil 900 pesos el 27 de octubre, según el calendario?: Con un depósito bimestral de $1,900, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria.

¡No lo olvides! Estos estados ajustarán sus relojes al Horario de Invierno 2025: El próximo 2 de noviembre, miles de personas tendrán que ajustar sus relojes para adoptar el nuevo Horario de Invierno.

Al ritmo de Luis Miguel y la Sonora Dinamita, hermana de Layda Sansores rinde informe del DIF Campeche (videos): La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, felicitó a su hermana Laura por la “original” presentación de resultados del DIF estatal.

¿De qué trata el nuevo libro de Claudia Sheinbaum, “Diario de una transición histórica”?: La presidenta compartió un video en redes sociales donde muestra fragmentos de su obra y anunció que ya está disponible en librerías.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana