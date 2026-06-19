Noticias para el fin de semana: ¿Fin del paro de CNTE?; Caso Nancy Nápoles; Sin clases y home office por Mundial; Trump, México y T-MEC

→ Preferiría no tener el T-MEC, aunque es posible que lo firme, afirma Trump : De nueva cuenta, el mandatario norteamericano deja abierta la posibilidad de no confirmar el acuerdo comercial.

→ Vuelve Trump a la carga contra México: ‘Ha perdido el control de su país’ : El presidente de EU insistió en que los cárteles gobiernan México y que la Presidenta Sheinbaum está asustada.

→ Puede T-MEC ampliarse 16 años o fijarse revisiones periódicas: Economía : Concluye segunda ronda de negociación del tratado; se abordaron reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

→ La CNTE acumula 71 días de paro en dos años y medio : 25 días de paro sumó la CNTE el año pasado, mientras que en 2024 fueron 27 días.

→ Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro : La madre de Roxana Guzmán afirmó que los agresores que usaban tenis le dijeron que la llevaban a una comandancia; la FGR ya investiga el caso.

→ Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio : Buscan garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos.

→ Inconsistencias en caso de presunto secuestro de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo : Han sido señaladas discrepancias entre las declaraciones de Nancy Nápoles Pacheco y la FGJEM, después de haber denunciado su secuestro en Tenancingo.

→ Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz: El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo a Irán, el cual derivó en la muerte del líder supremo iraní y en el inicio de la guerra.

→ Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones: Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad.

→ Irán declara cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz tras el levantamiento del bloqueo estadounidense: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que Estados Unidos estaba violando el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

COAHUILA

→ Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años: La Dirección del Registro Civil aclaró que el cobro invalidado por la SCJN no se aplica desde hace años; el Congreso deberá adecuar la legislación estatal al criterio constitucional.

→ Saltillo impulsa agenda cultural con más de 400 actividades y atrae turismo internacional con eventos masivos: El alcalde Javier Díaz presentó una agenda integral para Saltillo que incluye actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, además de obras públicas y acciones de ordenamiento urbano.

→ Extienden horario de dos rutas de transporte público para facilitar traslado de asistentes al FUTFEST Saltillo 2026: Las rutas RS-211 y RS-714 operan con corridas extraordinarias para facilitar el traslado de quienes asisten a las actividades del FUTFEST Saltillo 2026.

→ FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano: El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias a disfrutar este viernes de una jornada especial en el FUTFEST Saltillo 2026

→ Coahuila: México Avante impugnará pérdida de registro; acusa inequidad en proceso electoral: Fernando Rodríguez aseguró que el partido cumplió con los requisitos de votación pese a las limitaciones presupuestales y adelantó que recurrirá a los tribunales para defender su permanencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026: Desde Guadalajara, el Tri entre abucheos, errores y poca claridad, pero encontró una volea de suerte para vencer a Corea del Sur y encaminar su avance en la Copa del Mundo.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más: Este fin de semana continúa también la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 con muchas actividades.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Elige la FIFA a ‘Merlín’ como Embajador de México en el Mundial: Del estadio a Palacio Nacional: el pato viral ‘Merlin’ recibe invitación de Claudia Sheinbaum para asistir a La Mañanera

→ Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

→ Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta: ¿Cuándo voy por mi Tarjeta del Bienestar? Llegará un mensaje de texto y puedes consultar la fecha en su sitio oficial.

→ Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético: La Beca Benito Juárez continúa con pagos del 22 al 26 de junio; el depósito se realiza por orden alfabético según apellido en Banco del Bienestar.