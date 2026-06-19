Noticias para el fin de semana: ¿Fin del paro de CNTE?; Caso Nancy Nápoles; Sin clases y home office por Mundial; Trump, México y T-MEC

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    ¿Fin del paro de CNTE?; Caso Nancy Nápoles; Sin clases y home office por Mundial; Trump, México y T-MEC. VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Inconsistencias en caso de presunto secuestro de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo: Han sido señaladas discrepancias entre las declaraciones de Nancy Nápoles Pacheco y la FGJEM, después de haber denunciado su secuestro en Tenancingo.

Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio: Buscan garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos.

Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro: La madre de Roxana Guzmán afirmó que los agresores que usaban tenis le dijeron que la llevaban a una comandancia; la FGR ya investiga el caso.

La CNTE acumula 71 días de paro en dos años y medio: 25 días de paro sumó la CNTE el año pasado, mientras que en 2024 fueron 27 días.

Puede T-MEC ampliarse 16 años o fijarse revisiones periódicas: Economía: Concluye segunda ronda de negociación del tratado; se abordaron reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

INTERNACIONAL

Vuelve Trump a la carga contra México: ‘Ha perdido el control de su país’: El presidente de EU insistió en que los cárteles gobiernan México y que la Presidenta Sheinbaum está asustada.

Preferiría no tener el T-MEC, aunque es posible que lo firme, afirma Trump: De nueva cuenta, el mandatario norteamericano deja abierta la posibilidad de no confirmar el acuerdo comercial.

Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz: El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo a Irán, el cual derivó en la muerte del líder supremo iraní y en el inicio de la guerra.

Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones: Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad.

Irán declara cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz tras el levantamiento del bloqueo estadounidense: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que Estados Unidos estaba violando el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

COAHUILA

Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años: La Dirección del Registro Civil aclaró que el cobro invalidado por la SCJN no se aplica desde hace años; el Congreso deberá adecuar la legislación estatal al criterio constitucional.

Saltillo impulsa agenda cultural con más de 400 actividades y atrae turismo internacional con eventos masivos: El alcalde Javier Díaz presentó una agenda integral para Saltillo que incluye actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, además de obras públicas y acciones de ordenamiento urbano.

Extienden horario de dos rutas de transporte público para facilitar traslado de asistentes al FUTFEST Saltillo 2026: Las rutas RS-211 y RS-714 operan con corridas extraordinarias para facilitar el traslado de quienes asisten a las actividades del FUTFEST Saltillo 2026.

FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano: El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias a disfrutar este viernes de una jornada especial en el FUTFEST Saltillo 2026

Coahuila: México Avante impugnará pérdida de registro; acusa inequidad en proceso electoral: Fernando Rodríguez aseguró que el partido cumplió con los requisitos de votación pese a las limitaciones presupuestales y adelantó que recurrirá a los tribunales para defender su permanencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026: Desde Guadalajara, el Tri entre abucheos, errores y poca claridad, pero encontró una volea de suerte para vencer a Corea del Sur y encaminar su avance en la Copa del Mundo.

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más: Este fin de semana continúa también la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 con muchas actividades.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Elige la FIFA a ‘Merlín’ como Embajador de México en el Mundial: Del estadio a Palacio Nacional: el pato viral ‘Merlin’ recibe invitación de Claudia Sheinbaum para asistir a La Mañanera

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta: ¿Cuándo voy por mi Tarjeta del Bienestar? Llegará un mensaje de texto y puedes consultar la fecha en su sitio oficial.

Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético: La Beca Benito Juárez continúa con pagos del 22 al 26 de junio; el depósito se realiza por orden alfabético según apellido en Banco del Bienestar.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Cobarde, así se conduce la 4T ante la CNTE
Morena rechazó cualquier relación con Abraham Hermosillo, detenido en EU y acusado de planear un ataque contra la Casa Blanca.

Morena rechaza vínculo con Abraham Hermosillo, acusado en EU de planear ataque contra la Casa Blanca
Semar y autoridades federales aseguraron 137 kg de cocaína en Lázaro Cárdenas y detuvieron a cinco ecuatorianos; el cargamento estaba oculto en contenedores.

Aseguran 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay cinco extranjeros detenidos
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno de El Niño ya está presente en el océano Pacífico ecuatorial y podría fortalecerse en los próximos meses.

Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... habrá más Frentes Fríos intensos, lluvias torrenciales y huracanes en estos estados
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

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En una jugada afortunada para la Selección, Luis Romo anotó el gol con el que México avanzó a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026