Pide Monreal cerrar filas con Claudia Sheinbaum y excluye a Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el apoyo de Claudia Sheinbaum al Gobernador Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, el diputado Ricardo Monreal llamó a los mexicanos a apoyar a la Mandataria en esa postura. A través de un video en redes sociales, y sin mencionar el nombre de Rocha ni de los otros nueve funcionarios señalados en la petición de extradición, el coordinador de los diputados de Morena consideró correcta la respuesta de Sheinbaum en la conferencia de prensa de hoy.

La Presidenta dijo que esperará a la presentación a la Fiscalía General de la República (FGR) de pruebas contundentes e irrefutables contra el Gobernador, conforme a la legislación mexicana o con una investigación propia, y si se determina que hay elementos constitutivos de delito se procederá bajo la jurisdicción del País, al considerar que puede haber un objetivo político por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ”La mayoría legislativa que compone el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, sostiene y afirma que lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum es correcto y es lo que procede conforme a derecho”, destacó.

UNA AGRESIÓN LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN: MONREAL Al pedir apoyo para Sheinbaum, consideró que se agredió al país con la petición de extradición de los funcionarios de Sinaloa, acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa. ”Estamos con ella, porque la posición firme de la presidenta no gustará en algunos sectores conservadores del país, e incluso fuera del país, por lo que tenemos que cerrar filas con ella, porque vendrán andanadas en contra del país y habrá quienes generen y se solacen y aplaudan este tipo de agresiones contra México”, dijo Monreal. La mayoría de los mexicanos, sostuvo, deben estar firmes para defender las instituciones y al País con prudencia, cautela y firmeza.

El diputado morenista elogió además, a la Presidenta, por no entregar al Gobernador Rocha a la justicia estadounidense. “SHEINBAUM HA ENFRENTADO RETOS FORMIDABLES” La Presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, es una mujer con capacidad y talento. Creo que ningún hombre presidente había enfrentado los retos tan formidables, estos desafíos tan impresionantes a los que ella ha tenido que enfrentar y sortear con éxito”, destacó. El coordinador de los diputados de Morena consideró que el País enfrenta situaciones delicadas, y los debe hacer con aplomo y con toda seriedad.

”Creo que la Presidenta fue muy clara en señalar que está obligada a respetar la Constitución y la ley, dado que juró acatarla en todo momento”. FGR CUENTA CON AUTONOMÍA, ASEGURA MONREAL Monreal consideró que la FGR tiene autonomía, a pesar de que es encabezada por una funcionaria cercana a Morena y a la Presidenta. ”Y ha sido muy explícita el por qué esperará el veredicto y la investigación de la Fiscalía General de la República, que goza de autonomía, para poder responder a esta solicitud de detención con carácter de extradición”, agregó.

También respaldó la postura de Sheinbaum respecto a que las pruebas son indispensables en cualquier proceso, porque determinan la culpabilidad de cualquier persona y son las que fincan posibles sanciones a las personas que actúan de manera antijurídica o al margen de la ley. Ante ello, exhortó a los seguidores de Morena a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin citar al Gobernador Rubén Rocha en tal llamado.

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