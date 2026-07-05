Noticias del fin de semana: Renegociación del T-MEC; pronóstico del clima y México cae ante Inglaterra

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    Noticias del fin de semana: Renegociación del T-MEC; pronóstico del clima y México cae ante Inglaterra

Sumario: Lo más relevante del fin de semana, del 3 al 5 de julio, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Renegociación del T-MEC y caso de exdirector de Pemex dominan el debate en redes: Otro tema internacional que abrió conversación fueron los sismos en Venezuela.

Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra: Las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, informó la Secretaría de Gobierno.

Lluvias muy fuertes en 12 estados de México por Onda Tropical #15: La entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes.

INTERNACIONAL

Guardia Nacional matan a joven armado durante persecución en Memphis: Los guardias abrieron fuego después de que el hombre se volteara hacia ellos con su arma.

Ciudadanos en EU permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas: Nueva York, Filadelfia y Washington, que acogieron gran parte de las mayores festividades por el 4 de julio, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados.

COAHUILA

Escuelas de Coahuila cierran el ciclo escolar en línea por daños de las lluvias; Normal de Monclova operaba en edificio siniestrado: La Secretaría de Educación mantiene la evaluación de daños tras las lluvias del 15 de junio; entre los casos más relevantes figura la Escuela Normal de Monclova.

Encantautores celebrará su octavo aniversario con concierto a beneficio de la Casa del Migrante de Saltillo: Los asistentes podrán ingresar al evento donando alimentos de la canasta básica, que serán entregados al albergue para personas en situación de movilidad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México muere de pie ante Inglaterra, pero el quinto partido vuelve a ser imposible: cae el Tri en Octavos del Mundial 2026: La Selección Mexicana luchó hasta el último minuto, pero los Tres Leones resistieron con 10 hombres y avanzan a Cuartos de Final en un cierre amargo desde el Estadio Ciudad de México.

México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026: La Selección Mexicana demostró su juego y estrategia en el estadio de la Ciudad de México, acompañado de una afición que confirmó su apoyo y pasión por este deporte.

Olivia Wilde habla sobre lo divertido que fue dirigir la comedia ‘The invite’: La actriz y directora conversó con VMÁS sobre su tercera película, donde ahora dirige a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, un elenco estelar para una cinta que está haciendo reír a millones.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?: Descubre cómo la digitalización de trámites gubernamentales ha revolucionado la obtención de documentos como el Acta de Nacimiento y la CURP certificada tan solo unos clics.

¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026: Durante julio de 2026, algunos adultos mayores podrán recibir un depósito conjunto de hasta 16,836 pesos gracias a la coincidencia del pago mensual de la pensión del IMSS y el apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar.

¿Qué apellidos se registran del 6 al 11 de julio para la Credencial del Servicio Universal de Salud?: La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que será indispensable a partir de 2027.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Gilda Lozoya es señalada por haber lavado dinero que sería producto de un soborno de AHMSA a su hermano Emilio, de acuerdo con las investigaciones.

Defensa de Gilda Lozoya acusa a agentes de la FGR de merodear su casa
La Escuela Normal de Monclova deberá ser reubicada, luego de confirmarse el riesgo de inundación en el inmueble que ocupaba desde 2023.

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La decisión de EU activó un mecanismo de revisiones anuales y abrió un periodo de negociaciones que podría prolongarse por hasta 10 años.

Ante negativa de EU sobre T-MEC, bancos mexicanos se mantienen optimistas
Especialistas aseguran que el aumento del cortisol durante el ejercicio intenso es una respuesta fisiológica normal que favorece el rendimiento y la adaptación del organismo.

¿El ejercicio intenso hace que se dispare mi cortisol?
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar esperan la publicación del calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

Pensión del Bienestar... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio? (calendario tentativo)
Olvidar una deuda puede tener consecuencias legales con el paso del tiempo.

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Apuesta. Los seguidores de la artista interpretan el nuevo lanzamiento como una pista sobre la llegada del esperado ‘Acto III’.

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