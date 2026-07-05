Noticias del fin de semana: Renegociación del T-MEC; pronóstico del clima y México cae ante Inglaterra

MÉXICO

→ Renegociación del T-MEC y caso de exdirector de Pemex dominan el debate en redes : Otro tema internacional que abrió conversación fueron los sismos en Venezuela.

→ Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra : Las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, informó la Secretaría de Gobierno.

→ Lluvias muy fuertes en 12 estados de México por Onda Tropical #15 : La entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes.

INTERNACIONAL

→ Guardia Nacional matan a joven armado durante persecución en Memphis : Los guardias abrieron fuego después de que el hombre se volteara hacia ellos con su arma.

→ Ciudadanos en EU permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas : Nueva York, Filadelfia y Washington, que acogieron gran parte de las mayores festividades por el 4 de julio, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados.

COAHUILA

→ Escuelas de Coahuila cierran el ciclo escolar en línea por daños de las lluvias; Normal de Monclova operaba en edificio siniestrado : La Secretaría de Educación mantiene la evaluación de daños tras las lluvias del 15 de junio; entre los casos más relevantes figura la Escuela Normal de Monclova.

→ Encantautores celebrará su octavo aniversario con concierto a beneficio de la Casa del Migrante de Saltillo : Los asistentes podrán ingresar al evento donando alimentos de la canasta básica, que serán entregados al albergue para personas en situación de movilidad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México muere de pie ante Inglaterra, pero el quinto partido vuelve a ser imposible: cae el Tri en Octavos del Mundial 2026 : La Selección Mexicana luchó hasta el último minuto, pero los Tres Leones resistieron con 10 hombres y avanzan a Cuartos de Final en un cierre amargo desde el Estadio Ciudad de México.

→ México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026 : La Selección Mexicana demostró su juego y estrategia en el estadio de la Ciudad de México, acompañado de una afición que confirmó su apoyo y pasión por este deporte.

→ Olivia Wilde habla sobre lo divertido que fue dirigir la comedia ‘The invite’ : La actriz y directora conversó con VMÁS sobre su tercera película, donde ahora dirige a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, un elenco estelar para una cinta que está haciendo reír a millones.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026? : Descubre cómo la digitalización de trámites gubernamentales ha revolucionado la obtención de documentos como el Acta de Nacimiento y la CURP certificada tan solo unos clics.

→ ¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026 : Durante julio de 2026, algunos adultos mayores podrán recibir un depósito conjunto de hasta 16,836 pesos gracias a la coincidencia del pago mensual de la pensión del IMSS y el apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar.