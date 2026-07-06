Suman cinco muertos en la Ciudad de México durante el Mundial

CDMX.- En la Ciudad de México suman cinco personas muertas en el saldo oficial de las concentraciones masivas en lo que va del Mundial de Futbol de la FIFA y más de 800 requirieron atenciones médicas e incluso hospitalizaciones. Las autoridades tardaron casi un mes en incluir esta muerte al conteo oficial.

Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa-CDMX), dijo que no contemplaban incluir la muerte porque “pudo pasarle en cualquier lugar”. La funcionaria respondió brevemente sobre el quinto deceso después de la conferencia del Gobierno de la Ciudad de México en la que no se permitieron preguntas. PACIENTE MURIÓ EN EL HOSPITAL Gasman detalló que el quinto deceso es un hombre mexicano de 38 años de edad, quien llegó con acompañamiento por sus propios medios, desde el Fan Fest del Zócalo al Hospital Gregorio Salas, a unos 800 metros de distancia. “En el primer día, en el primer día hubo un paciente que llegó del Fan Fest, llegó caminando al hospital, fue del primer partido, el paciente que murió en un hospital. Tenía un dolor precordial y murió de un infarto. No se había incluido porque estaba en discusión si era parte, pero ahora se incluyó. Los otros cuatro los han conocido”, dijo. La funcionaria comentó que el paciente murió en el primer encuentro de México.

“Él estaba en el Fan Fest, se sintió mal, se fue caminando al hospital, llegó al hospital, tuvo una fibrilación ventricular y desafortunadamente falleció, tenía antecedentes cardiovasculares, que había tenido un digamos, una intervención antes un mes antes y que desafortunadamente falleció. No se había incluido porque realmente es un paciente que le hubiera podido pasar en cualquier lugar, pero como fue en este contexto se decidió pues ponerlo en esta cuenta”, expuso. SE BRINDARON MÁS DE 3 MIL 500 ATENCIONES Este caso se suma a las cuatro personas que murieron por asfixia e infarto en el anterior partido de México, quienes habían acudido a aglomeraciones, en las que hubo caídas y personas aplastadas y lesionadas, por lo que se investiga si hubo una “oleada humana”. Gasman comentó que desde el 11 de junio que comenzó el Mundial de futbol de la FIFA 2026 en la capital del país hasta el día en que fue el último partido de la selección mexicana tras ser eliminada por Inglaterra, hubo miles de servicios de personal de atención prehospitalaria, de enfermería y medicina.

El acumulado total hasta ayer, detalló Gasman, es de 3 mil 563 atenciones, de las cuales 93 fueron traslados a hospitales, incluidos los de las personas fallecidas. Hasta la semana pasada las autoridades habían informado de cuatro muertos por asfixia y crisis epiléptica e infarto, que estaban en las concentraciones masivas en zonas de pantallas que transmitieron los partidos de México y donde hubo festejos multitudinarios al finalizar. PACIENTES CON CONTUSIONES Y FRACTURAS Las principales causas de atención, destacó Gasman, fueron contusiones, heridas, fracturas intoxicaciones, etílicas, hipertensión arterial y crisis de ansiedad, así como deshidratación, primeros auxilios sicológicos y contención emocional a familiares y acompañantes. Tan solo ayer, añadió la titular de Salud, se brindaron en las zonas futboleras de la CDMX, 801 atenciones con un total de 26 traslados a nosocomios.

La mayoría fueron en Paseo de la Reforma, con 490, de las cuales 20 tuvieron que llevarse a hospitales, seguidos de 240 en el estadio mundialista, con cinco traslados y 71 en el Zócalo, donde una persona tuvo que llegar al hospital. Sólo por consumo de sustancias sicoactivas, hubo 155 personas que necesitaron atención médica. “Se desplegó un amplio y fortalecido equipo médico prehospitalario que participaron por parte del sistema de salud de la Ciudad de México”, destacó Gasman.

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