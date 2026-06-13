Riña en un bar deja tres muertos en Zacualtipán, Hidalgo

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    Riña en un bar deja tres muertos en Zacualtipán, Hidalgo
    Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, donde localizaron los cuerpos de tres hombres originarios de esa demarcación. Cuartoscuro

Tras un altercado, uno de los involucrados salió del establecimiento y regresó con un arma de fuego, con la que disparó contra las víctimas

Al menos tres personas perdieron la vida durante una riña que derivó en detonaciones de arma de fuego al interior de un bar ubicado en el municipio de Zacualtipán, Hidalgo.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), alrededor de las 21:00 horas se recibió un reporte en el que testigos informaron que al interior del bar denominado “Los Netos” se había registrado inicialmente una riña en la que participaron varias personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-mujer-asambleista-del-prd-en-oaxaca-BG21364243

Se indicó que, tras el altercado, uno de los involucrados salió del establecimiento y regresó con un arma de fuego, con la que disparó contra las víctimas.

El incidente dejó como saldo tres personas sin vida a consecuencia de los impactos de bala. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, donde localizaron los cuerpos de tres hombres originarios de esa demarcación.

CAE PRESUNTO SECUESTRADOR EN SINALOA

En una caseta de peaje de una de las carreteras que cruzan Culiacán, Sinaloa, fue detenido Marcos David “N”, señalado como probable participante en un secuestro agravado de un adulto mayor, por lo que se pedía como rescate a la familia cinco millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que trabajos de inteligencia e investigación permitió ubicar a esta persona y ejecutar una orden de aprehensión que giró un juez de control que lleva el caso del secuestro de una persona mayor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-mitad-del-pais-en-riesgo-por-inundaciones-alerta-proteccion-civil-PG21362805

De acuerdo con las investigaciones realizadas, Marcos David “N”, presuntamente participó el pasado nueve de abril de este año en el plagio de una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado.

PIDEN RESCATE DE 5 MILLONES

La víctima fue privada de su libertad y se le mantuvo en cautiverio por espacio de siete días, tiempo en los que los responsables exigieron a los familiares de la víctima el pago de un rescate de 5 millones de pesos.

Con fecha 15 de abril del 2026, derivado de los trabajos de investigación e inteligencia efectuados por elementos de la Fiscalía General del Estado, se logró ubicar el domicilio donde la víctima permanecía privada de su libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparece-tesorero-de-rocha-moya-tras-su-entrega-voluntaria-en-eu-NF21359433

En un operativo, en el que no se cubrió ningún rescate, se logró liberar a la víctima y se detuvo en flagrancia a Yovanio Alexis “N”, otro de los implicados en el secuestro, posteriormente la Unidad Especializada en Antisecuestros, logró la detención de Marcos David “N”, en una caseta de peaje en Culiacán.

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