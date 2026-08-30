Sandra Cuevas simuló balneario y gastó 18 millones de pesos en la Cuauhtémoc

CDMX.- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, gastó 18 millones de pesos para habilitar un balneario en 2023, pero las albercas eran fuentes ornamentales ya existentes. En abril de 2023, la Administración de Cuevas inauguró lo que denominó como un parque acuático, en la Colonia San Simón Tolnahuac. Sin embargo, al menos desde julio de 2024 los chapoteaderos donde tendrían que convivir los niños están fuera de servicio y con basura al interior.

En la actualidad, las supuestas albercas continúan cerradas al público y fueron colocadas cintas de advertencia para que no ingresen los usuarios. La Alcaldía explicó que La Ballenita nunca fue un parque acuático, debido a que en la Administración pasada las fuentes que ya tenía el lugar comenzaron a utilizarse como si fueran albercas. Subrayó que después de que hizo una revisión técnica, confirmó que estas no pueden destinarse al contacto directo con el agua, pues su diseño, sistema hidráulico y condiciones de operación corresponden a infraestructura ornamental, no a un balneario. NECESARIO QUE SE CUMPLAN NORMAS PARA VOLVERLO UN LUGAR RECREATIVO Detalló que para convertir el lugar en un espacio recreativo, sería necesario cumplir con la Norma Oficial 245-SSA1-2010, en la que se especifican requisitos sanitarios, de seguridad, infraestructura y Protección Civil para el correcto funcionamiento de las albercas. Los vecinos que acuden al Parque La Ballenita reconocieron que las fuentes decorativas del lugar fueron forzadas para hacerlas pasar como albercas en la administración de Cuevas.

“Cuando dijeron que lo iban a hacer parque acuático dije ‘Dios mío, agárranos’, porque no está habilitado, no hay agua, cuánta gente se va a venir a meter. “Sinceramente, qué bueno que dejó de funcionar como balneario (...). Eran unas fuentes que habilitaron como albercas, ya no tenían agua”, comentó Margarita González. Habitantes de otras colonias que acuden al lugar también se van decepcionados al constatar un proyecto fallido. “(Pensamos) que íbamos a encontrar un parque lleno de gente, de niños, las albercas, los chapoteaderos llenos, con los niños jugando, todo limpio, eso era lo que pensábamos encontrar, para posteriormente traer a la familia”, dijo Luis León, quien llegó desde la Colonia Guerrero. UNA LIMITADA PLANEACIÓN Abigail Martínez, profesora investigadora por la UAM, explicó que la inhabilitación del supuesto balneario es reflejo de una planeación limitada. Señaló que un parque acuático como el que intentó implementar Cuevas podría abonar a que los vecinos se refugien de las olas de calor, incentivar la armonía entre las personas o para que las infancias encuentren oportunidades para salir de casa, siempre y cuando cumpla con la normatividad correspondiente.

“(En la planeación) necesitan ser mucho más exhaustivos (y) rigurosos (...); menos express. “Los espacios recreativos en las grandes urbes son importantes porque cada vez están más limitados; queremos infancias y adolescencias que no estén pegadas a las pantallas, que no estén pegadas a los celulares, pero la gran pregunta es ¿qué otros espacios estamos ofertando?”, expresó Martínez. Añadió que es necesario que las autoridades no elaboren este tipo de proyectos al vapor y piensen cómo pueden funcionar sin importar el gobierno que esté en turno.

“Es una oportunidad que puede quedar en el olvido (...). Cuando son obras bien pensadas sin importar qué gobierno esté en turno, son obras que trascienden y que la población siempre las va a recibir bien”, expuso.