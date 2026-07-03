Noticias para el fin de semana: Sandra Cuevas confirma relación con presunto defraudador; pronóstico del clima y horario de México vs. Inglaterra

MÉXICO

→ Sandra Cuevas confirma relación con Eduardo ‘N’ y pide no ser vinculada a proceso por presunto fraude : Sandra Cuevas confirmó relación con Eduardo ‘N’, detenido por presunto fraude en Coahuila, y pidió no ser vinculada al proceso judicial en curso.

→ Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos : La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

INTERNACIONAL

→ Rescatistas despliegan drones y perros para evaluar el rescate de un niño en Venezuela : El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército.

→ Apuran la identificación de los cuerpos mientras aumentan las muertes en Venezuela tras los sismos : La carrera contrarreloj se vive en toda La Guaira, el estado de la costa norte de Venezuela más golpeado por los potentes terremotos consecutivos del 24 de junio, para identificar a los seres queridos antes de que sea demasiado tarde.

→ EU como ‘país de inmigrantes’ afronta una ‘etapa oscura’ en su cumpleaños 250 : El país perdió cerca de 1.4 millones de inmigrantes en los primeros seis meses de la Administración Trump, de enero a junio de 2025, según el Pew Research Center, la primera caída desde la década de 1960.

COAHUILA

→ Denuncian venta de terreno valuado en 33 millones; ejidataria afirma que sólo recibió 10 mil pesos : La denuncia señala posibles delitos de extorsión, defraudación fiscal y presuntas irregularidades en la escrituración del terreno.

→ Coahuila busca mantener certidumbre ante revisiones anuales del T-MEC : El gobernador Manolo Jiménez señaló que el estado reforzará las condiciones para atraer inversiones pese al nuevo esquema de evaluación del acuerdo comercial.

→ Llaman a conectar tren Saltillo-Monterrey con transporte local para evitar colapso : El urbanista Héctor Laredo señaló que una mala ubicación de las estaciones generará más problemas viales que soluciones.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿A qué hora juega México vs Inglaterra? Este es el horario oficial confirmado por la FIFA : La organización avaló que el duelo de los Octavos de Final se jugará el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México

→ ¡Ya se casaron! Confirman boda Taylor Swift y Travis Kelce con mensaje desde Nueva York : Mientras los detalles, fotografías del evento y las palabras de los novios se mantienen bajo llave, la lista de invitados y la expectativa de decenas de fanáticos mantienen el interés en la celebración.

→ ¡Al borde del colapso! Argentina sobrevive a una sorpresiva Cabo Verde con un agónico 3-2 y está en Octavos : La Albiceleste la pasó mal ante los Tiburones Azules, pero ganó en Tiempos Extra y avanzó a la siguiente fase del Mundial 2026.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Acta de Nacimiento... ¿Cómo descargar tu acta en PDF y cuánto cuesta tramitarla en línea en 2026? : Si necesitas tu acta de nacimiento para un trámite, puedes obtenerla en línea en formato PDF. Te explicamos cuánto cuesta en 2026, cómo descargarla y qué hacer si no aparece en el sistema.

→ Pensión del Bienestar... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio? (calendario tentativo) : Conoce el calendario tentativo de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.