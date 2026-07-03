Noticias para el fin de semana: Sandra Cuevas confirma relación con presunto defraudador; pronóstico del clima y horario de México vs. Inglaterra

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    Noticias para el fin de semana: Sandra Cuevas confirma relación con presunto defraudador; pronóstico del clima y horario de México vs. Inglaterra

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Sandra Cuevas confirma relación con Eduardo ‘N’ y pide no ser vinculada a proceso por presunto fraude: Sandra Cuevas confirmó relación con Eduardo ‘N’, detenido por presunto fraude en Coahuila, y pidió no ser vinculada al proceso judicial en curso.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos: La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

INTERNACIONAL

Rescatistas despliegan drones y perros para evaluar el rescate de un niño en Venezuela: El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército.

Apuran la identificación de los cuerpos mientras aumentan las muertes en Venezuela tras los sismos: La carrera contrarreloj se vive en toda La Guaira, el estado de la costa norte de Venezuela más golpeado por los potentes terremotos consecutivos del 24 de junio, para identificar a los seres queridos antes de que sea demasiado tarde.

EU como ‘país de inmigrantes’ afronta una ‘etapa oscura’ en su cumpleaños 250: El país perdió cerca de 1.4 millones de inmigrantes en los primeros seis meses de la Administración Trump, de enero a junio de 2025, según el Pew Research Center, la primera caída desde la década de 1960.

COAHUILA

Denuncian venta de terreno valuado en 33 millones; ejidataria afirma que sólo recibió 10 mil pesos: La denuncia señala posibles delitos de extorsión, defraudación fiscal y presuntas irregularidades en la escrituración del terreno.

Coahuila busca mantener certidumbre ante revisiones anuales del T-MEC: El gobernador Manolo Jiménez señaló que el estado reforzará las condiciones para atraer inversiones pese al nuevo esquema de evaluación del acuerdo comercial.

Llaman a conectar tren Saltillo-Monterrey con transporte local para evitar colapso: El urbanista Héctor Laredo señaló que una mala ubicación de las estaciones generará más problemas viales que soluciones.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿A qué hora juega México vs Inglaterra? Este es el horario oficial confirmado por la FIFA: La organización avaló que el duelo de los Octavos de Final se jugará el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México

¡Ya se casaron! Confirman boda Taylor Swift y Travis Kelce con mensaje desde Nueva York: Mientras los detalles, fotografías del evento y las palabras de los novios se mantienen bajo llave, la lista de invitados y la expectativa de decenas de fanáticos mantienen el interés en la celebración.

¡Al borde del colapso! Argentina sobrevive a una sorpresiva Cabo Verde con un agónico 3-2 y está en Octavos: La Albiceleste la pasó mal ante los Tiburones Azules, pero ganó en Tiempos Extra y avanzó a la siguiente fase del Mundial 2026.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Acta de Nacimiento... ¿Cómo descargar tu acta en PDF y cuánto cuesta tramitarla en línea en 2026?: Si necesitas tu acta de nacimiento para un trámite, puedes obtenerla en línea en formato PDF. Te explicamos cuánto cuesta en 2026, cómo descargarla y qué hacer si no aparece en el sistema.

Pensión del Bienestar... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio? (calendario tentativo): Conoce el calendario tentativo de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.

¿En qué temperatura se pone el aire acondicionado para que no suba el consumo?... esto dicen los expertos: Conoce cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar electricidad, reducir el consumo y mantener un ambiente confortable, según expertos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Un comentario de Liam Gallagher sobre el partido entre Inglaterra y México desató una ola de reacciones en redes sociales. Fher de Maná respondió con humor.

¡Ubícate güey!... Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra 5-0 contra México y Fher de Maná le contesta
Con la llegada de nueva tecnología, ya no se tiene por qué hacer una larga fila para obtener estos documentos pues ya puede hacerse en Internet.

Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?