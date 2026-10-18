Sedatu revisará instrumentos polémicos del Programa de Ordenación pata la Zona Metropolitana del Valle de México

CDMX.- El Consejo de Desarrollo Metropolitano, integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los gobiernos de las cuatro entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), acordó revisar y realizar ajustes a los capítulos de instrumentación, gestión y gobernanza del proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), particularmente en las propuestas relacionadas con el valor catastral de los inmuebles y las medidas sobre predios baldíos o subutilizados, que han generado controversia durante la consulta pública. A través de un comunicado, la dependencia federal informó que el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México acordó atender las inquietudes expresadas por la ciudadanía durante los ejercicios de participación que se realizan desde el pasado 24 de septiembre.

Refirió que en se revisarán los capítulos siete “Instrumentación” y ocho “Gestión y Gobernanza”, con el objetivo de determinar la pertinencia de las propuestas y los ajustes necesarios antes de integrar la versión final del Programa. “Se continuará con la revisión exhaustiva de las propuestas contenidas en los capítulos 7 ‘Instrumentación’ y 8 ‘Gestión y Gobernanza’, a fin de tomar las determinaciones que correspondan en el marco de la Consulta Pública”, señaló la Sedatu.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA NO IMPLICA LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MEDIDAS La Sedatu reiteró que el POZMVM es un instrumento de carácter orientador, por lo que su eventual aprobación no implicaría la aplicación automática de las medidas contempladas en el documento. “Las figuras previstas en su apartado de instrumentación constituyen propuestas cuya eventual adopción corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante los instrumentos y procedimientos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que resulten aplicables”, precisó.

La dependencia federal indicó que los ajustes también buscarán dar mayor claridad al contenido del Programa, fortalecer su congruencia normativa y brindar certeza a la población sobre los alcances de los instrumentos propuestos.

NO SE SUSTITUYEN LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES LOCALES Asimismo, subrayó que la coordinación metropolitana no sustituye las facultades de las autoridades locales, sino que busca establecer una visión conjunta para atender problemas relacionados con la movilidad, la vivienda, el medio ambiente y el desarrollo urbano. La consulta pública del POZMVM permanecerá abierta hasta el próximo 22 de noviembre, periodo durante el cual la ciudadanía podrá continuar presentando observaciones y propuestas para la elaboración de la versión final del documento.

La reunión del Secretariado Técnico Conjunto estuvo encabezada por la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Enrique Irazoque Palazuelos, además de representantes del Estado de México, Hidalgo y Morelos.