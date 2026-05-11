Seguiremos enviando ayuda humanitaria a Cuba, dice Sheinbaum

CDMX.-Ante las nuevas sanciones económicas impuestas a Cuba por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México continuará enviando ayuda humanitaria a este país, y que hoy salió un barco con este propósito rumbo a la isla. ”Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy salió un barco de ayuda humanitaria a Cuba”, indicó la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. ”México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo, y particularmente con Cuba”. La presidenta indicó que México cree en la autodeterminación de los pueblos y está en la Constitución de México.

”No estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces, nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, expresó. --¿Se ha explorado el tema de enviar nuevamente petróleo?--, se le preguntó. ”Ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios”, respondió.

SANCIONAN A FUERZAS ARMADAS DE CUBA Grupo Reforma publicó que el conglomerado de las fuerzas armadas cubanas, Gaesa, que controla cerca del 40 por ciento de la economía de Cuba y la minera canadiense Sherritt se convirtieron la semana pasada en las primeras empresas sancionadas bajo una reciente orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 1 de mayo, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba afirmando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, continúa representando “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En virtud de esa orden, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 7 de mayo nuevas sanciones a entidades económicas clave en Cuba, entre ellas una empresa mixta entre la minera canadiense Sherritt y el Estado cubano. CRITICA DÍAZ-CANEL LA “CRUELDAD” DE LAS SANCIONES Esa empresa mixta “ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano” y “lucra con activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses”, declaró Rubio, un cubano estadounidense crítico con el Gobierno de La Habana. El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó en su cuenta en la red social X la “crueldad” de las nuevas sanciones estadounidenses. ”Las medidas de cerco económico adicionales hoy anunciadas agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país”, escribió en la red social.

Sherritt extraía níquel y cobalto en la mina de Moa, situada en la provincia de Holguín (noreste). Participa desde la década de 1990 en la empresa mixta Moa Nickel S.A. junto con el Estado cubano. En un comunicado, Sherritt anunció la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla y la repatriación de sus empleados. SANCIONES, UN GOLPE PARA SHERRITT Esas sanciones “alteran de forma sustancial la capacidad” de Sherritt para continuar sus negocios en Cuba y “podrían tener como resultado que proveedores financieros u otros proveedores no puedan o no estén dispuestos a seguir apoyando las operaciones u otras actividades comerciales” de la empresa, señaló la minera. A mediados de febrero, Sherritt ya había anunciado la suspensión de sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, bajo embargo de Washington desde 1962 y sumida en una profunda crisis económica.

Las nuevas sanciones estadounidenses apuntan también a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, así como a individuos y entidades involucrados en los sectores energético y minero. ANUNCIAN NUEVAS SANCIONES CONTRA GAESA Rubio también anunció nuevas sanciones contra Gaesa, que controla sectores clave de la economía del país y que ya estaba sometida a medidas punitivas de Estados Unidos. Las sanciones contra Gaesa incluyen a su Presidenta, la general de Brigada de las fuerzas armadas, Ania Guillermina Lastres Morera, nombrada al frente del conglomerado en 2022. Gaesa “está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta”, declaró Rubio, tras advertir que “pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas”. Asimismo, precisó que las medidas incluyen el bloqueo de bienes, la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses.

Una investigación del diario ‘Miami Herald’ basada en supuestos documentos filtrados calculó que Gaesa tenía 18 mil millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado. ”Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país”, escribió también en la red social de X el canciller cubano Bruno Rodríguez. Trump ha multiplicado sus ofensas y amenazas contra la isla, y ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar su control. En un comunicado publicado en Ginebra, tres expertos de la ONU advierten que ese bloqueo petrolero representa “una privación energética” de “consecuencias graves” para los derechos humanos y el desarrollo de la isla, de 9,6 millones de habitantes. Desde enero, Washington sólo ha permitido la llegada al país de un petrolero ruso.

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