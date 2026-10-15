Sheinbaum rechaza impacto al turismo debido al incremento del Derecho de No Residente

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el aumento de 175 pesos al Derecho de No Residente (DNR), aprobado por la Cámara de Diputados para 2027, afecte la competitividad turística de México, pese a las advertencias de empresarios hoteleros. En conferencia, la mandataria defendió el incremento, que elevaría la cuota de 983 a mil 158 pesos para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas sujetos al pago, y aseguró que el Gobierno realizó un estudio sobre sus posibles efectos en el turismo.

“Son 175 pesos, son 10 dólares más o menos. Poco menos de 10 dólares. Se hizo un estudio muy grande. Y el objetivo es fortalecer el Instituto de Migración directamente”, afirmó.

APRUEBAN DIPUTADOS INCREMENTO DE 17.8 % AL DNR La Cámara de Diputados aprobó el martes 13 de octubre la reforma a la Ley Federal de Derechos, que contempla un incremento de 17.8 por ciento al DNR, menor al ajuste de 35.8 por ciento planteado inicialmente por el Gobierno federal. La minuta fue turnada a las comisiones del Senado para continuar su trámite legislativo. La reducción del incremento originalmente propuesto fue incorporada durante la discusión en la Comisión de Hacienda de Diputados, luego de que representantes del sector turístico plantearon que encarecer el ingreso de visitantes extranjeros podría restar competitividad a los destinos mexicanos.

Sheinbaum aseguró que la medida fue analizada con empresarios hoteleros y rechazó que el Gobierno esté tomando una decisión que pueda provocar una disminución en la llegada de turistas. “No, imagínense cómo vamos a cometer nosotros una irresponsabilidad de hacer un pago de derecho que implica la reducción del turismo cuando vamos tan bien”, sostuvo.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁ LA RECAUDACIÓN POR EL DNR? La Presidenta afirmó que las autoridades consultaron al sector hotelero y defendió las perspectivas del turismo, aunque no presentó los resultados del estudio al que hizo referencia. “Se habló con hoteleros, en fin, el sureste, como ustedes saben, particularmente Quintana Roo ha tenido el problema del sargazo, que particularmente este año tuvo algunos impactos”, sostuvo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el dictamen establece que 57 por ciento de la recaudación total del DNR se destine a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.