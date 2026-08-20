Truena Tamaulipas contra la CFE por apagones; la culpan de dejar a miles sin agua y daños a equipos de bombeo

CD VICTORIA, TAMPS.- Ante el incremento de los apagones registrados en los últimos meses en Tamaulipas, el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, tronó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El funcionario culpó a la empresa de dejar a miles sin agua, provocar crisis en el abasto de los municipios más poblados y dañar equipos de bombeo sin aportar recursos para repararlos, pese a lo costoso que resultan.

Quiroga estimó que en Tampico se han registrado por lo menos 70 cortes de luz en el año, mientras que en Nuevo Laredo un número mayor y se han tenido que apagar las bombas de las Comapa de forma imprevista, lo que provoca que se dañen. APAGONES AUMENTARON UN 40% SEGÚN LA SEDENER Según el último reporte de la Secretaría de Desarrollo Energético (Sedener) estatal, en Tamaulipas los apagones aumentaron más del 40 por ciento entre el primer y segundo cuatrimestre del año. Quiroga exigió a la paraestatal que destine recursos para subsanar las millonarias afectaciones que provoca con las interrupciones en su servicio.

“Nos han dañado equipo, nos han dañado redes, nos han causado problemas. La mejor manera para entendernos es abrir mesas de trabajo”, expresó.

El servidor público estatal responsabilizó a la CFE del desabasto de agua que sufre Nuevo Laredo por las interrupciones del suministro de energía. “NINGUNO DE LOS 43 MUNICIPIOS SE SALVA” “(Nuevo) Laredo pasó por un bache producto de algunas fallas de la Comisión Federal de Electricidad que le paró los equipos de bombeo y tuvieron que esperar 24 ó 48 horas para poder retomar el servicio”, subrayó Quiroga. “Ninguno de los 43 municipios del estado se salva de los apagones”, afirmó.

“En todos los municipios hemos tenido fallas, algunas de un segundo, que parece que no dañan, pero pegan, algunas otras de más tiempo, hasta de tres horas, y eso hace que nuestro servicio no sea el que debería de ser”, dijo. Quiroga señaló que no toda la culpa del desabasto de agua en Tamaulipas es por ineficiencia de Comapas, sino también derivado de las fallas de CFE.