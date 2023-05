Las noticias más importantes del 17 de mayo en México

CASO XIMENA

➔ ‘La fuerza del agua es impresionante’, dice saltillense que intentó salvar a Ximena: Recuerda que solo metió las manos al agua para rescatar a la menor y también fue arrastrado por la corriente.

➔ Lamentan en redes muerte de Ximena; suspenden clases en secundaria donde estudiaba: Debido a las fuertes lluvias, Ximena Guadalupe de 14 años perdió la vida al ser arrastrada por la fuerte corriente de agua que atravesaba el bulevar Otilio González.

➔ Analizará Municipio de Saltillo si se requiere obra hidráulica en prolongación Otilio: Lamenta muerte de jovencita arrastrada por la corriente; recomienda no exponerse durante aguaceros.

CLIMA

➔ Termina temporada de frentes fríos en México: La temporada de frentes fríos 2022-2023 terminó, pero inicia la de ciclones y huracanes.

MÉXICO

➔ AMLO dice que se atiende secuestro de migrantes en Matehuala: El mandatario dijo que se realizó el despliegue de la Guardia Nacional, dijo, y detalló que se trata de 50 migrantes secuestrados.

➔ Dan 92 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por secuestro: Se le encontró culpable de la privación de la libertad de varios activistas.

➔ Cuerpo hallado en Guerrero es de Lesly Martínez, aseguran familiares: Lesly Martínez desapareció el 30 de abril cuando fue vista en la alcaldía Álvaro Obregón.

➔ Avanza Ley 3 de 3; logra el aval de 17 congresos estatales requerido para su entrada en vigor: Este dictamen formó parte del paquete de reformas que fue aceptado el pasado abril, por Morena y aliados, en fast-track.

➔ Registran sismo de magnitud 6.2 en Chiapas, tuvo epicentro en Guatemala: Aunque al sureste de México el movimiento sí fue intenso, en la CDMX solo se percibió leve y no ameritó alerta sísmica.

MUNDO

➔ ‘El único usurpador es usted’, refuta Keiko Fujimori a AMLO: La hija del expresidente Alberto Fujimori, dijo que Dina Boluarte llegó a la presidencia de forma constitucional y legal, pero decidir si la respaldan o no, es un asunto que solo compete a los peruanos.

➔ Elon Musk critica al home office como una ‘tontería’ y ‘moralmente incorrecto: Musk, una de las personas más ricas del mundo, se refirió a los trabajadores tecnológicos de Silicon Valley como las “clases de computadoras portátiles que viven en la-la-land”.

➔ ‘En Guatemala decidimos los guatemaltecos’, le responde candidata presidencial a AMLO por petición para César Montes: “En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes, habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos”, dijo Zury Ríos.

COAHUILA

➔ Corredor Saltillo-Monterrey se convertirá en el epicentro de los vehículos eléctricos: Entre estas dos zonas industriales se tendrán siete plantas que producirán autos, camionetas y camiones eléctricos.

➔ Muro de plaza comercial se vence por lluvias y deja en pérdida total una casa en Saltillo: El granizo, la basura y la tierra que arrastró el agua, venció el muro que divide el estacionamiento del centro comercial y el domicilio de Josefina Espinoza, destruyendo todo a su paso.

➔ ¿Estás listx? Dan más detalles sobre marcha LGBTTTIQA+ en Saltillo y anuncian Festival del Orgullo: El punto de reunión en la capital coahuilense será sobre la Avenida Universidad a las afueras del Tecnológico de Saltillo a partir de las 17:30 horas.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘Derrapa’ en cines mexicanos ‘Rápidos y Furiosos X’: la eterna carrera entre autos, explosiones y ‘la familia’: ¡Hasta pronto! La cinta con un elenco multiestelar comienza a despedir su historia con los rostros que la hicieron famosa: Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

➔ Manchester City le pasa por encima al Real Madrid y está en la Final de la Champions League: Esta vez no hubo remontada. Ni tampoco pesó la etiqueta de máximo ganador de la Champions League. Un desdibujado Real Madrid cayó ante un poderoso Manchester City 4-0.

➔ ‘Desata’ pelea en redes elección de cast de doblaje por voces para ‘Spider In to The Spiderverse’: Continúa la discusión y los fanáticos aseguran que fue una jugada de la compañía para atraer personas al filme y llamar la atención de ellos con esos talentos sumados.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Falta de planeación pasa factura a la región Centro: La falta de diversificación económica en Monclova ha cobrado la factura: la región vive una crisis por la incertidumbre laboral ante la quiebra de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), pilar de la economía en la región centro.

➔ DEPORTES | ‘Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, son mentirosas’; Ana Guevara arremete contra Selección de Natación Artística: La deportista aseguró que se otorgaron 40 millones de pesos “y no los han justificado”.