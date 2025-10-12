Sarampión se dispara en México: 4 mil 700 casos y 21 muertes en medio de baja vacunación

CDMX.- México enfrenta un repunte histórico de sarampión: entre abril y septiembre de este año los casos aumentaron de 362 a 4 mil 758, un incremento superior a mil cien por ciento, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

La situación refleja el impacto del descenso en coberturas de vacunación registrado durante y después de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

En 2021, 25 millones de niños en el mundo no recibieron su primera dosis de inmunización contra el virus, una cifra que los expertos comparan con “lanzar un cerillo en paja seca” por el alto nivel de contagio: una persona puede transmitir la enfermedad hasta a 18 no vacunadas.

La doctora Rosa María Wong, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que el sarampión es altamente prevenible mediante vacunación, y que los nuevos brotes en México están relacionados con comunidades sin acceso o con rechazo a las vacunas.

El brote actual comenzó en enero de 2025, tras la ola de casos en Canadá y Estados Unidos. En Chihuahua, los contagios se extendieron desde la población menonita hacia comunidades rarámuris en Cuauhtémoc, convirtiendo a esta zona en el epicentro nacional del virus.

Al 1 de octubre, Chihuahua concentra 95 % de los casos, con 4 mil 340 de los 4 mil 773 registros nacionales. Otras entidades con cifras en ascenso son Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Wong explicó que la falta de censos nominales de vacunación ha dificultado el control del virus. Actualmente los cálculos se basan solo en el número de dosis adquiridas, no en la cobertura real.

Esto ha dejado grupos vulnerables: menores de cinco años y adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. En este último rango, muchos solo recibieron una dosis, ya que la aplicación de dos inició en 1991, tras la pandemia global de sarampión de 1990.

La especialista señaló que es seguro aplicarse una dosis adicional si se desconoce el historial de vacunación. “Si no se sabe cuántas dosis se tienen, es mejor vacunarse: no hay efectos negativos por un refuerzo extra”, enfatizó.

Hasta ahora, se contabilizan 21 muertes en el país a causa del virus. La enfermedad puede causar neumonía, inflamación cerebral y diarreas graves, además de dejar el sistema inmune debilitado durante años.

La vacuna contra el sarampión está disponible gratuitamente en todo el sistema público de salud (IMSS, ISSSTE y centros de salud). Se recomienda aplicar dos dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses, además de un refuerzo para personas de 10 a 49 años. Con información de El Universal