Aún no se apagaban los últimos festejos en aquel otoño de 2018 por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia y de Claudia Sheinbaum en la capital, cuando Omar García Harfuch anticipaba el fin de su carrera. Estaba amenazado por grupos criminales, vetado por el presidente electo y acorralado por su jefe. Era director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero. En las semanas previas, un viejo aliado, estrechamente cercano a López Obrador, le transmitió un mensaje que lo descorazonó más: El entrante gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitaba una propuesta para secretario de Seguridad Pública, y aquél instaba a García Harfuch a asumir la tarea.

“No, por favor -dijo a su interlocutor-, ahí me mataría el Cartel (Jalisco Nueva Generación). No me pueden pedir eso”. “¿Y en la Policía Federal Preventiva?”, lo sondearon. “La pudrieron; no hay nada qué salvar...”, contestó. Y remató, lacónico: “Creo que me quedaré sin trabajo...”. Unos meses después, en junio de 2019, García Harfuch entraba a un modesto cargo en la Procuraduría de la Ciudad de México. A partir de ahí cobró un paso irresistible, que lo ha llevado a rozar la candidatura al gobierno capitalino; es senador con licencia, secretario de Seguridad federal. Acaso, el integrante más poderoso en el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, con una importante red de contactos dentro y fuera del país.

La semana recién terminada, el senador del Partido Verde Manuel Velasco, boca de ganso del oficialismo, lo declaró presidenciable. Horas después, la Presidenta lo describió como “un hombre muy capaz, muy honesto, con mucha valentía (...), muy cabal”, si bien apuntó que “el 2030 está muy lejos todavía”. La duda hoy no es si tales anticipaciones atraen un riesgo para García Harfuch, eso es un hecho. Pero hubo un mensaje del respaldo concertado. Ocurre que el mayor foco de rechazo en su contra se le atribuye al expresidente López Obrador, que en privado señala al jefe policial de acosar a sus hijos. Eso podría resolver el enigma. En junio de 2023, el tabasqueño se reunió con Sheinbaum -rumbo a su licencia para ser precandidata presidencial. Hablaron del interinato en la ciudad. Ella colocó el nombre de Luz Elena González; él propuso, manzana envenenada, a Omar. El incómodo tercero en discordia fue Martí Batres.

El impulso de García Harfuch ha topado también con sectores de las fuerzas armadas, en particular del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, reacio a cederle control sobre segmentos de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad. “¿Qué quiere este muchacho”, le espetó Trevilla a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a inicios del sexenio, cuando ella intentó gestionar una fuerza de tarea de origen militar en manos de García Harfuch, quien virtualmente carece de músculo operativo. Lo compensa con el apoyo de personajes que ha logrado colocar en instituciones de seguridad, federales y estatales. Descrito como “policía por los cuatro costados”, se le asemeja con la trayectoria de su abuelo, el general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa -muerto tres años antes del nacimiento de su nieto-, y de su padre, Javier García Paniagua. Se trata de personajes plenos de claroscuros, cabezas en su momento de férreos órganos de seguridad, pero también políticos sólidos con biografías que admiten lecturas diversas. Del García Barragán impulsor de partidos políticos contrarios al oficialismo y buscando corregir, junto con Lázaro Cárdenas, desviaciones de Miguel Alemán contra el legado revolucionario. O del García Paniagua oponiéndose al arranque del ciclo tecnócrata que encarnó Miguel de la Madrid.

Si hay una heredad ante la que debe estar a la altura García Harfuch, es el reto de ejercer la política con la congruencia y el olfato político del que hicieron gala sus antepasados. De ello dependerá su sobrevivencia.