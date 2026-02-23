Las noticias más importantes del 23 de febrero en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...Frente Frío 37, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’: Omar García Harfuch confirmó que el operativo contra “El Mencho” dejó 62 muertos incluidos, entre criminales y fuerzas federales, un custodio, una mujer y un elemento de la FGJ, tras ataques y bloqueos en Jalisco y Michoacán

➔ Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar: Cinco figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación emergen como posibles herederos mientras analistas advierten riesgo de fragmentación violenta

➔ FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco: La FGR informó que peritajes de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron la identidad de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, tras operativo en Tapalpa

➔ Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’: Durante el domingo se registraron 252 bloqueos en 20 entidades y dio como saldo 62 personas fallecidas

➔ Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública: El señalamiento se dio tras declaraciones de la Presidenta y en un contexto de violencia atribuida a la reacción por la muerte de ‘El Mencho’

MUNDO

➔ Los archivos de Epstein causan consternación entre profesores y estudiantes estadounidenses: Los vínculos con el financiero caído en desgracia son profundos en el mundo académico, según muestran documentos publicados por el Departamento de Justicia

➔ Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU: Otros casi mil 600 viajes programados para el martes ya han sido recortados, en interrupciones que podrían seguir aumentando

➔ 44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos: La Operación Lanza del Sur, de los Estados Unidos, interceptó a otra presunta narcolancha en el mar Caribe

COAHUILA

➔ ‘Desde el primer minuto pedí un operativo preventivo’: Gobernador de Coahuila por abatimiento de ‘El Mencho’: El estado trabaja diariamente en materia de seguridad, expresó Jiménez Salinas

➔ ‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal: El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, aseguró que Coahuila mantiene firme su blindaje de seguridad tras los hechos de violencia registrados en el país

➔ Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil: Sistema de videovigilancia crece 56% con 500 equipos de reconocimiento facial; exhiben casos de detenciones logradas con monitoreo en tiempo real

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’: En charla con VMÁS, el director Gabriel Ramos adelantó que la cinta protagonizada por Vico Escorcia podría llegar a salas nacionales este año y posteriormente al streaming

➔ Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres en California: El hijo del director Rob Reiner enfrenta cargos por asesinato en primer grado y circunstancias especiales tras el crimen ocurrido en diciembre

➔ México sí obtuvo oro, con Auston Matthews y el equipo hockey de Estados Unidos: El equipo norteamericano logró la hazaña contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno; el jugador de ascendencia azteca fue parte fundamental en la conquista de medalla dorada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

➔ Así funciona la estafa del crimen organizado a turistas con tiempos compartidos en resorts: El fraude iniciaba con llamadas para atraer compradores a presentaciones de venta