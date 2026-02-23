Las noticias más importantes del 23 de febrero en México

/ 23 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 23 de febrero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...Frente Frío 37, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’: Omar García Harfuch confirmó que el operativo contra “El Mencho” dejó 62 muertos incluidos, entre criminales y fuerzas federales, un custodio, una mujer y un elemento de la FGJ, tras ataques y bloqueos en Jalisco y Michoacán

Los sucesores de ‘El Mencho’... los 5 miembros del CJNG que podrían ocupar su lugar: Cinco figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación emergen como posibles herederos mientras analistas advierten riesgo de fragmentación violenta

FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco: La FGR informó que peritajes de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron la identidad de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, tras operativo en Tapalpa

Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’: Durante el domingo se registraron 252 bloqueos en 20 entidades y dio como saldo 62 personas fallecidas

Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública: El señalamiento se dio tras declaraciones de la Presidenta y en un contexto de violencia atribuida a la reacción por la muerte de ‘El Mencho’

MUNDO

Los archivos de Epstein causan consternación entre profesores y estudiantes estadounidenses: Los vínculos con el financiero caído en desgracia son profundos en el mundo académico, según muestran documentos publicados por el Departamento de Justicia

Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU: Otros casi mil 600 viajes programados para el martes ya han sido recortados, en interrupciones que podrían seguir aumentando

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos: La Operación Lanza del Sur, de los Estados Unidos, interceptó a otra presunta narcolancha en el mar Caribe

COAHUILA

‘Desde el primer minuto pedí un operativo preventivo’: Gobernador de Coahuila por abatimiento de ‘El Mencho’: El estado trabaja diariamente en materia de seguridad, expresó Jiménez Salinas

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal: El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, aseguró que Coahuila mantiene firme su blindaje de seguridad tras los hechos de violencia registrados en el país

Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil: Sistema de videovigilancia crece 56% con 500 equipos de reconocimiento facial; exhiben casos de detenciones logradas con monitoreo en tiempo real

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’: En charla con VMÁS, el director Gabriel Ramos adelantó que la cinta protagonizada por Vico Escorcia podría llegar a salas nacionales este año y posteriormente al streaming

Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres en California: El hijo del director Rob Reiner enfrenta cargos por asesinato en primer grado y circunstancias especiales tras el crimen ocurrido en diciembre

México sí obtuvo oro, con Auston Matthews y el equipo hockey de Estados Unidos: El equipo norteamericano logró la hazaña contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno; el jugador de ascendencia azteca fue parte fundamental en la conquista de medalla dorada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

Así funciona la estafa del crimen organizado a turistas con tiempos compartidos en resorts: El fraude iniciaba con llamadas para atraer compradores a presentaciones de venta

