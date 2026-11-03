Las noticias más importantes del 3 de noviembre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 3 de noviembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h: Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

¿Alerta mundial? CDMX recuerda la ‘mochila de vida’, mientras otros países llaman almacenar agua y suministros: La publicación de la SGIRPC de CDMX se volvió viral, ante la creciente incertidumbre en el Mundo de algún conflicto armado.

Abrirá IMSS consultas nocturnas y en fines de semana, a partir del 15 de noviembre: Zoé Robledo anunció que la medida estará acompañada de una agenda digital, cuya operación comenzará el 1 de diciembre.

Andy López Beltrán acusa al FBI de ofrecer inmunidad en Argentina para implicar a AMLO: El hijo del expresidente afirma que agentes de EE. UU. buscaron pactar con Fernando Farías a cambio de colaboración contra la 4T.

Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón”: En charla con Juan Luis Cebrián, el exmandatario afirmó que su objetivo era evitar que López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

Día de Muertos y Fórmula 1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX: Las actividades de este fin de semana con motivo del Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 dejaron una derrama económica de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México.

INTERNACIONAL

California amenaza con arrestar a los agentes del ICE que interfieran en las elecciones: La tensión de este estado con el Gobierno de EU ha aumentado desde que presentara una demanda para apartar 20 mil papeletas de voto por correo.

La tripulación estadounidense de la Estación Espacial Internacional vota desde la órbita: La NASA permite este actividad a distancia a través del Programa de Navegación y Comunicación Espacial para que los astronautas puedan cumplir con su deber cívico.

Dimite ministro de Transporte de España tras trenazo que dejó 69 muertos: Óscar Puente aceptó que no puede continuar en el cargo cuando se dan dos accidentes mortales en la red ferroviaria en un mismo año.

COAHUILA

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027: El gobernador de Coahuila llamó a ciudadanizar el organismo electoral para recuperar la confianza ciudadana y de los inversionistas; señaló que la incertidumbre institucional afecta la estabilidad del país.

Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón 7 días después; llegan a acuerdos con institución: Luego de 173 horas de protesta, integrantes del movimiento Burros Pardos liberaron la Venustiano Carranza; los voceros ofrecieron disculpas a la ciudadanía y advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los compromisos.

Anuncian inversión de 40 millones de pesos en obras y techumbres escolares para Francisco I. Madero: El gobernador Manolo Jiménez indicó que los recursos se destinarán a agua potable, drenaje y pavimentación, además de la construcción de techumbres en escuelas públicas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi: La Albiceleste presentó una lista de 28 futbolistas para enfrentar a Uruguay y Costa Rica en noviembre, con importantes ausencias, regresos y jóvenes que buscan consolidarse.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX: Los seis artistas defendieron el legado de la agrupación y cuestionaron que la producción televisiva abordara el caso de Sasha Sokol sin considerar el impacto que podría tener en las víctimas de abuso.

¿Cómo se vivió la Revolución de Madero en Saltillo? Invitan a conferencia gratuita en el Cecuvar: El historiador José Ángel Laureano Gaona analizará los efectos del movimiento maderista en Saltillo durante 1910 y 1911.

ESPECIALES

SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento: Hay violencia entre alumnos, violencia entre alumnos y maestros o inclusive entre padres de familia y maestros. La violencia escolar es un fenómeno que crece cada año y al que parece no haber respuesta.

Puente de noviembre 2026: esta es la fecha oficial del descanso y quiénes tendrán días libres: El descanso por la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 16 de noviembre, lo que permitirá un fin de semana largo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La Megaofrenda de Día de Muertos instalada en el Zócalo capitalino destaca una Catrina de 33.411 metros de altura, reconocida por Guinness World Records como la más alta del mundo.

Extienden fecha para visitar la Catrina Monumental del Zócalo en CDMX
La defensa de la exconductora presentó un recurso ante una corte federal de Florida para cuestionar la legalidad de su detención por el ICE.

Habeas corpus: cómo funciona el recurso legal que solicitó Inés Gómez Mont
En ‘Ventaneando’ no habían mencionado nada sobre la detención de su exconductora Inés Gómez Mont... hasta hoy.

“TV Azteca nada tiene que ver”: Ventaneando aborda el caso Inés Gómez Mont, tras detención en EU
Raphinha marcó dos goles en el triunfo del Barcelona sobre Aston Villa, durante una cuarta jornada de la Champions League que registró goleadas y remontadas.

Champions League: Barcelona y PSG golean, United remonta y Bayern vence al Atlético
Kylian Mbappé buscará mantener el paso perfecto del Real Madrid en su visita al AEK Atenas, uno de los enfrentamientos destacados de la cuarta jornada de Champions League.

Champions League: Real Madrid, Liverpool, City y Arsenal afrontan visitas clave en la Jornada 4