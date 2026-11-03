Las noticias más importantes del 3 de noviembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h : Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ ¿Alerta mundial? CDMX recuerda la ‘mochila de vida’, mientras otros países llaman almacenar agua y suministros: La publicación de la SGIRPC de CDMX se volvió viral, ante la creciente incertidumbre en el Mundo de algún conflicto armado.

→ Abrirá IMSS consultas nocturnas y en fines de semana, a partir del 15 de noviembre : Zoé Robledo anunció que la medida estará acompañada de una agenda digital, cuya operación comenzará el 1 de diciembre.

→ Andy López Beltrán acusa al FBI de ofrecer inmunidad en Argentina para implicar a AMLO : El hijo del expresidente afirma que agentes de EE. UU. buscaron pactar con Fernando Farías a cambio de colaboración contra la 4T.

→ Vicente Fox admite que intervino en las elecciones de 2006: “Hice que ganara Calderón” : En charla con Juan Luis Cebrián, el exmandatario afirmó que su objetivo era evitar que López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

→ Día de Muertos y Fórmula 1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX : Las actividades de este fin de semana con motivo del Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 dejaron una derrama económica de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México.

INTERNACIONAL

→ California amenaza con arrestar a los agentes del ICE que interfieran en las elecciones : La tensión de este estado con el Gobierno de EU ha aumentado desde que presentara una demanda para apartar 20 mil papeletas de voto por correo.

→ La tripulación estadounidense de la Estación Espacial Internacional vota desde la órbita : La NASA permite este actividad a distancia a través del Programa de Navegación y Comunicación Espacial para que los astronautas puedan cumplir con su deber cívico.

→ Dimite ministro de Transporte de España tras trenazo que dejó 69 muertos : Óscar Puente aceptó que no puede continuar en el cargo cuando se dan dos accidentes mortales en la red ferroviaria en un mismo año.

COAHUILA

→ Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027 : El gobernador de Coahuila llamó a ciudadanizar el organismo electoral para recuperar la confianza ciudadana y de los inversionistas; señaló que la incertidumbre institucional afecta la estabilidad del país.

→ Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón 7 días después; llegan a acuerdos con institución : Luego de 173 horas de protesta, integrantes del movimiento Burros Pardos liberaron la Venustiano Carranza; los voceros ofrecieron disculpas a la ciudadanía y advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los compromisos.

→ Anuncian inversión de 40 millones de pesos en obras y techumbres escolares para Francisco I. Madero : El gobernador Manolo Jiménez indicó que los recursos se destinarán a agua potable, drenaje y pavimentación, además de la construcción de techumbres en escuelas públicas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi : La Albiceleste presentó una lista de 28 futbolistas para enfrentar a Uruguay y Costa Rica en noviembre, con importantes ausencias, regresos y jóvenes que buscan consolidarse.

→ ¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX : Los seis artistas defendieron el legado de la agrupación y cuestionaron que la producción televisiva abordara el caso de Sasha Sokol sin considerar el impacto que podría tener en las víctimas de abuso.

→ ¿Cómo se vivió la Revolución de Madero en Saltillo? Invitan a conferencia gratuita en el Cecuvar : El historiador José Ángel Laureano Gaona analizará los efectos del movimiento maderista en Saltillo durante 1910 y 1911.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento : Hay violencia entre alumnos, violencia entre alumnos y maestros o inclusive entre padres de familia y maestros. La violencia escolar es un fenómeno que crece cada año y al que parece no haber respuesta.