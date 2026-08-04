Las noticias más importantes del 4 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h : Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos : El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Conavi, contempla el acceso a viviendas de hasta 630 mil pesos para personas y familias que cumplan con determinados criterios socioeconómicos y habitacionales.

→ ¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México : El anuncio de Narcocracia, el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, vuelve a colocar en el centro del debate la historia de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, cuyo testimonio promete exponer la relación entre el narcotráfico y el poder político.

→ Segob rechaza señalamientos de Riva Palacio sobre apoyo a Israel Vallarta y estrategia contra Loret y Ciro : La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó este martes el contenido de la columna “El gobierno contra Loret y Ciro”, publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero.

→ ‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video) ; Nay Salvatori cerró “Descasadas” tras la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada también se disculpó y dejó un programa de TV.

→ Captan a conductor arrastrando varios metros a mujer, tras reclamar por choque en Monterrey : Lo que pareciera ser un altercado vial como muchos en la Zona Metropolitana de Monterrey terminó con un hecho que pudo ser fatal y que ha consternado a los regiomontanos.

INTERNACIONAL

→ Asciende a más de 6 mil la cifra de fallecidos por los dos sismos en Venezuela : La cifra de fallecidos por los dos poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio pasado ascendió a 6,125, informaron el lunes las autoridades luego de 10 días sin actualizar la información oficial.

→ Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta : Más de 80 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron o fueron aplastados en una estampida para cruzar una barrera en un espigón.

→ El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza; provoca evacuaciones y pone en alerta a las autoridades : Las autoridades guatemaltecas ordenaron la noche del lunes la evacuación de varias comunidades ubicadas alrededor de la falda del Volcán de Fuego, tras iniciar una erupción.

COAHUILA

→ Intensas lluvias impactan la carretera Saltillo-Monterrey y su cruce con Los Pinos : Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes ocasionaron diversas afectaciones en Ramos Arizpe, entre ellas el cierre temporal de la circulación sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

→ Clausura Profepa predio ilegal con fauna silvestre y exótica en Francisco I. Madero, Coahuila : Una denuncia ciudadana permitió descubrir un predio que operaba sin autorización y donde se mantenían especies bajo presuntas irregularidades.

→ Dan más de nueve años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila : La FGR obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, siete meses y seis días de prisión contra Raúl “N”, al encontrarlo responsable del delito de tráfico de personas extranjeras.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México suma más títulos en Santo Domingo 2026; el coahuilense Tommaso Archilei sube al podio : La delegación mexicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este 5 de agosto, con medallas en esgrima, gimnasia artística, atletismo y hockey sobre pasto.

→ ¡De Coahuila a la TV nacional! Viste diseñador de Monclova a participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ : Marco Antonio Vargas Flores ya fue el responsable de vestir a Moisés Peñalosa y al creador de contenido Masad Altamimi para las galas de nominación y eliminación.

→ Compositor coahuilense Antonio Juan-Marcos gana premio en Estados Unidos por su obra El canto de Macario : El músico y autor originario de Torreón, Coahuila, obtuvo la medalla de plata en el Global Music Awards, una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional en su tipo.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón : Detrás de cada adopción hay historias dolorosas de menores que viven en las casas hogar, pero también historias de esperanza y reconstrucción.