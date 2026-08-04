Las noticias más importantes del 4 de agosto de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 4 de agosto de 2026 en México
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h: Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos: El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Conavi, contempla el acceso a viviendas de hasta 630 mil pesos para personas y familias que cumplan con determinados criterios socioeconómicos y habitacionales.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México: El anuncio de Narcocracia, el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, vuelve a colocar en el centro del debate la historia de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, cuyo testimonio promete exponer la relación entre el narcotráfico y el poder político.

Segob rechaza señalamientos de Riva Palacio sobre apoyo a Israel Vallarta y estrategia contra Loret y Ciro: La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó este martes el contenido de la columna “El gobierno contra Loret y Ciro”, publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero.

‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video); Nay Salvatori cerró “Descasadas” tras la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada también se disculpó y dejó un programa de TV.

Captan a conductor arrastrando varios metros a mujer, tras reclamar por choque en Monterrey: Lo que pareciera ser un altercado vial como muchos en la Zona Metropolitana de Monterrey terminó con un hecho que pudo ser fatal y que ha consternado a los regiomontanos.

INTERNACIONAL

Asciende a más de 6 mil la cifra de fallecidos por los dos sismos en Venezuela: La cifra de fallecidos por los dos poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio pasado ascendió a 6,125, informaron el lunes las autoridades luego de 10 días sin actualizar la información oficial.

Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta: Más de 80 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron o fueron aplastados en una estampida para cruzar una barrera en un espigón.

El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza; provoca evacuaciones y pone en alerta a las autoridades: Las autoridades guatemaltecas ordenaron la noche del lunes la evacuación de varias comunidades ubicadas alrededor de la falda del Volcán de Fuego, tras iniciar una erupción.

COAHUILA

Intensas lluvias impactan la carretera Saltillo-Monterrey y su cruce con Los Pinos: Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes ocasionaron diversas afectaciones en Ramos Arizpe, entre ellas el cierre temporal de la circulación sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

Clausura Profepa predio ilegal con fauna silvestre y exótica en Francisco I. Madero, Coahuila: Una denuncia ciudadana permitió descubrir un predio que operaba sin autorización y donde se mantenían especies bajo presuntas irregularidades.

Dan más de nueve años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila: La FGR obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, siete meses y seis días de prisión contra Raúl “N”, al encontrarlo responsable del delito de tráfico de personas extranjeras.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México suma más títulos en Santo Domingo 2026; el coahuilense Tommaso Archilei sube al podio: La delegación mexicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este 5 de agosto, con medallas en esgrima, gimnasia artística, atletismo y hockey sobre pasto.

¡De Coahuila a la TV nacional! Viste diseñador de Monclova a participantes de ‘La Casa de los Famosos México’: Marco Antonio Vargas Flores ya fue el responsable de vestir a Moisés Peñalosa y al creador de contenido Masad Altamimi para las galas de nominación y eliminación.

Compositor coahuilense Antonio Juan-Marcos gana premio en Estados Unidos por su obra El canto de Macario: El músico y autor originario de Torreón, Coahuila, obtuvo la medalla de plata en el Global Music Awards, una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional en su tipo.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón: Detrás de cada adopción hay historias dolorosas de menores que viven en las casas hogar, pero también historias de esperanza y reconstrucción.

Infonavit e IMSS activan trámite para depositar dinero a pensionados: así puedes solicitarlo desde casa: Conoce quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el proceso paso a paso.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Pese a irregularidades en la prueba, buscan que se respete lugar aspirantes que fueron admitidos.

Presentan primeros amparos aspirantes admitidos por la UNAM tras examen irregular
La entrada repentina de 72 mil migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto.

Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta
El Ayuntamiento de Saltillo inicia una campaña que ofrece esterilizaciones a bajo costo y desparasitaciones gratuitas.

Ofrecen servicios veterinarios de bajo costo durante una semana en Saltillo
Alrededor de 5 mil familias de agricultores participan en el cultivo de cebada maltera, materia prima esencial para la elaboración de esta bebida.

Industria cervecera se blinda ante renegociación del T-MEC
El yogur, la avena y la fruta fresca figuran entre las opciones más recomendadas para un desayuno repetitivo y equilibrado.

¿Está mal comer lo mismo todos los días?
Los programas sociales del Gobierno Federal han sido implementados con el objetivo de fortalecer la permanencia y conclusión de estudios entre estudiantes de escasos recursos.

Motivos por los que te pueden quitar el pago de $2,500 de la Beca Rita Cetina para primaria
Celebración. Desde su taller en Monterrey, el diseñador originario de Monclova continúa creando piezas para los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’, que ya generan conversación entre el público y especialistas en moda.

¡De Coahuila a la TV nacional! Viste diseñador de Monclova a participantes de ‘La Casa de los Famosos México’
La carrera tendrá un carácter familiar y pet friendly, además de contemplar una caminata de tres kilómetros para participantes de todas las edades.

Carrera ‘Todo México salvando vidas 2026’ apoyará el mantenimiento de ambulancias en Coahuila